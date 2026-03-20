Un equipo de buzos halló tesoros y pedazos de mármol que podrían pertenecer al Partenón

El equipo multidisciplinario halló el fragmento durante excavaciones meticulosas al norte del casco conservado del bergantín (culture.gov.gr)

Un reciente hallazgo submarino frente a la costa de la isla griega de Citera ha vuelto a poner en foco el pasado disputado del patrimonio helénico. Buzos arqueólogos han recuperado un fragmento de mármol en el antiguo naufragio del bergantín Mentor, embarcación que transportaba antigüedades procedentes de la Acrópolis de Atenas, y que se hundió en 1802. Este descubrimiento, según el Ministerio de Cultura de Grecia, podría estar vinculado con los célebres mármoles extraídos del Partenón.

La pieza, descrita como un elemento decorativo, presenta un detalle escultórico que recuerda a una gota de agua, en consonancia con el estilo arquitectónico del antiguo templo mediterráneo. El fragmento mide aproximadamente 9,3 centímetros de largo por 4,7 centímetros de ancho, y el colgante ornamental tiene un diámetro de 6,51 centímetros y una altura de 2,2 centímetros. Según especialistas que participan en la excavación, esta “gota” habría formado parte de una regla epistila o de un entablamento de cornisa, elementos típicos estéticos de los templos clásicos.

El fragmento presenta un detalle escultórico en forma de gota de agua, típico de la arquitectura del antiguo templo mediterráneo (culture.gov.gr)

El pedazo fue localizado al norte de la parte conservada de la quilla del Mentor, a unos cinco metros del casco superviviente. Aunque aún se requiere un estudio más profundo y procesos de conservación adicionales para confirmar su origen exacto, las dimensiones y el estilo coinciden con otros elementos conocidos del Partenón, según los datos comparativos de A. Orlandos sobre colgantes decorativos.

El hallazgo de este fragmento constituye la primera vez que se identifica una pieza decorativa esculpida procedente de la valiosa carga que transportaba el Mentor y que no fue recuperada durante las primeras tareas de rescate tras el naufragio de 1802. La posibilidad de que el mármol pertenezca directamente a la histórica edificación representa un avance relevante en la reconstrucción de la historia material de los tesoros trasladados durante ese periodo.

Cómo se realizó la excavación en Grecia

El arqueólogo Dimitrios Kourkoumelis-Rodostamos dirigió las excavaciones en el sitio del mentor junto a un equipo multidisciplinario. Allí han seguido una metodología sistemática para explorar tanto el casco superviviente como las áreas cercanas al naufragio. Durante el período de trabajos en 2025, la búsqueda se dividió en dos secciones claves: una al oeste y otra al norte del barco.

Un equipo de exploración documenta los restos de un naufragio antiguo en el fondo marino, utilizando equipo especializado para examinar barriles y otras piezas dispersas en el oscuro lecho oceánico. (culture.gov.gr)

En la sección 1/2025, situada a unos cinco metros al oeste del casco, los expertos buscaron rastros de la estructura original del Mentor. Sin embargo, no se hallaron restos del casco. La ausencia de vestigios se atribuye a la exposición prolongada del navío al lecho marino tras el naufragio y a la destrucción causada durante los primeros intentos de recuperación de la carga. Documentos históricos, como las cartas del secretario de Lord Elgin, William Hamilton, describen cómo los buzos especializados en recuperación de esponjas abrieron una entrada en el casco para extraer las antigüedades, lo que contribuyó a la descomposición total de la nave.

Un buzo participa en una excavación submarina, donde se han descubierto restos arqueológicos del Partenón, mientras un sistema de succión remueve sedimentos del fondo marino. (culture.gov.gr)

La excavación en la sección 2/2025, al norte de la quilla conservada, permitió identificar objetos pertenecientes al equipamiento del barco y fragmentos de utensilios cotidianos. También se recuperó parte del revestimiento exterior de cobre que protegía las partes inferiores del buque, además de láminas de plomo que reforzaban la quilla. Un hallazgo relevante fue una sección donde se unían ambos materiales, cobre y plomo, lo que ofrece información sobre las técnicas de construcción naval de la época.

Las búsquedas arqueológicas también recuperaron objetos de uso cotidiano y materiales que evidencian técnicas navales del siglo XIX (culture.gov.gr)

Entre los objetos más llamativos figura una losa de arcilla localizada cerca de la estructura inferior, que probablemente formó parte del aislamiento térmico del hogar utilizado por la tripulación. Además del fragmento decorativo de mármol, estos restos aportan datos sobre la vida a bordo y el contexto tecnológico del Mentor a inicios del siglo XIX. La excavación subacuática involucró la participación de arqueólogos, biólogos marinos, instructores de buceo, fotógrafos subacuáticos, conservadores de antigüedades y técnicos especializados. Esta diversidad de perfiles permitió documentar minuciosamente cada hallazgo y avanzar en la preservación de los materiales extraídos del fondo marino.

La historia del Mentor, el bergantín que naufragó en Grecia

El bergantín Mentor fue una embarcación privada propiedad de Thomas Bruce, más conocido como Lord Elgin, diplomático británico y figura central en la transferencia de antigüedades griegas al Reino Unido a comienzos del siglo XIX. El buque fue utilizado específicamente para transportar esculturas y piezas arquitectónicas extraídas de los monumentos de la Acrópolis de Atenas, incluyendo elementos del propio Partenón.

El Partenón es uno de los templos de la Antigua Grecia más visitados (AP Foto/Petros Giannakouris)

En septiembre de 1802, mientras navegaba cerca del puerto pesquero de Avlemonas, al sureste de la isla de Citera (Kythira), el navío chocó contra rocas y se hundió en el mar Egeo. La carga consistía en valiosos objetos de mármol y otras antigüedades, muchas de las cuales formaban parte de los relieves y decoraciones del Partenón. Tras el hundimiento, el dueño organizó una operación de rescate, contratando a buzos expertos en la recuperación de esponjas para recuperar el máximo posible de la carga sumergida.

Gran parte de los artefactos extraídos del naufragio fueron finalmente trasladados al Reino Unido y vendidos al Museo Británico en 1816, donde permanecen hasta la actualidad. Las piezas recuperadas, conocidas como los Mármoles de Elgin o los Mármoles del Partenón, comprenden esculturas de más de dos mil años de antigüedad que representan escenas de la mitología griega y episodios vinculados a la diosa Atenea, patrona de Atenas.

El Mentor y su naufragio se convirtieron así en un episodio clave dentro de la historia de la expatriación de patrimonio clásico griego, marcando el inicio de una controversia internacional que perdura hasta hoy. El contexto de la época, con Grecia bajo dominio otomano, facilitó la salida de estas antigüedades, aunque su legalidad y legitimidad han sido cuestionadas repetidamente en el tiempo posterior.