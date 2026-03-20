Anuncian la construcción de Arena Córdoba, el proyecto que redefine la vida cultural de la ciudad

Arena Córdoba marca el inicio de una nueva era de espectáculos y deportes internacionales en la capital provincial, con una inversión prevista de 50 millones de dólares. (Gentileza Prensa)

La ciudad de Córdoba inicia una etapa de transformación con el anuncio de la construcción de Arena Córdoba, el primer estadio cubierto de escala internacional en el distrito. La obra prevé una inversión de 50 millones de dólares y busca posicionar a la capital provincial como uno de los principales destinos para eventos culturales, deportivos y corporativos en el país y la región. El espacio tendrá capacidad para 12.000 espectadores, incorporará tecnología de última generación y priorizará altos estándares de sustentabilidad.

La iniciativa es impulsada por Corporación América Inmobiliaria, de la familia Eurnekián, y Dale Play, la productora creada por Federico Lauría, en asociación con En Vivo Producciones y el productor cordobés Carli Jiménez. El estadio se ubicará en el Distrito Las Artes, en el predio del ex Batallón 141, una zona en pleno proceso de renovación urbana que apunta a consolidarse como polo cultural, educativo y habitacional.

El diseño contempla más de 11.800 metros cuadrados cubiertos, con una estructura apta para grandes producciones y competencias deportivas internacionales, además de conciertos, ferias y congresos. La arena contará con 36 palcos VIP y dos lounges para 120 personas cada uno, así como espacios adaptables para eventos corporativos, lo que permitirá atender una amplia gama de propuestas.

La construcción del estadio en el Distrito Las Artes posiciona a Córdoba como polo cultural y destino competitivo para eventos de gran escala en Argentina y la región

Uno de los ejes del proyecto es la apuesta por la innovación y la sustentabilidad. El estadio integrará sistemas de eficiencia energética, tecnología acústica avanzada y soluciones orientadas a reducir el impacto ambiental, buscando cumplir con las exigencias de los mercados internacionales y las normativas locales. También se prevé facilitar el acceso del público mediante la adecuación de conectividad y transporte urbano.

La construcción de Arena Córdoba responde a la demanda insatisfecha de infraestructura para grandes espectáculos. Los promotores estiman que, en los últimos años, Córdoba perdió más del 40% de los shows internacionales debido a la falta de recintos adecuados para la escala y los requerimientos técnicos de las producciones actuales.

El desarrollo del estadio se realiza en articulación con la Municipalidad de Córdoba, que acompaña la inversión a través de un marco normativo orientado a incentivar el desarrollo urbano y cultural, incluyendo beneficios fiscales y regulatorios para proyectos estratégicos en el Distrito Las Artes. Esta alianza busca potenciar la generación de empleo directo e indirecto, el crecimiento de sectores como la hotelería, la gastronomía y el turismo, y la proyección de la ciudad en el circuito internacional de eventos.

Una vista desde una exclusiva zona VIP muestra a los asistentes disfrutando de un vibrante concierto en vivo, con una multitud eufórica y un escenario lleno de luces. (Gentileza Prensa)

El plan arquitectónico prevé la adaptación del estadio a diferentes formatos, permitiendo la realización de encuentros deportivos de disciplinas como básquet, tenis, vóley, artes marciales y deportes sobre hielo, así como conciertos, convenciones empresariales y festivales culturales. La disposición de los asientos y la modularidad de los espacios facilitarán la configuración según las necesidades de cada actividad.

El impacto económico proyectado abarca la generación de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos durante la construcción y operación, sumando obreros, técnicos, proveedores y prestadores de servicios. La actividad del estadio, una vez en funcionamiento, aportará un flujo constante de visitantes nacionales e internacionales, con impacto positivo en el tejido comercial y turístico.

El proyecto contempla también la integración de la arena con el entorno urbano, promoviendo la apertura de espacios verdes, la mejora del equipamiento público y la articulación con centros educativos, culturales y deportivos del área. La localización estratégica en el ex Batallón 141 responde a la intención de revitalizar zonas históricas de la ciudad, descentralizar la oferta cultural y facilitar el acceso a distintos públicos.

Quiénes impulsan el proyecto

El moderno estadio cubierto ofrecerá capacidad para 12.000 espectadores y contará con tecnología de última generación y altos estándares de sustentabilidad

Fundada por Federico Lauría, Dale Play se ubica entre las compañías líderes de entretenimiento en Hispanoamérica. En el último año, desarrolló y produjo más de 400 espectáculos en 18 países y 87 ciudades, con una estructura que le permite operar y escalar proyectos en diversos mercados. La empresa combina producción de shows, gestión y proyección de talento y contenidos, participando en iniciativas relevantes para la música en español. Ha trabajado con artistas internacionales como Bad Bunny, Alejandro Sanz, Daddy Yankee, Luis Miguel y Karol G, y ha impulsado la proyección global de exponentes argentinos como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Airbag y Lali.

En Vivo Producciones, con más de veinte años de trayectoria y reconocida como la productora más importante del interior del país, suma experiencia con la organización de más de 500 shows en estadios y eventos emblemáticos como Cosquín Rock, recientemente declarado Marca País. Ideada por José Palazzo y Marcelo Oliva, entre sus antecedentes figuran presentaciones de artistas internacionales como Paul McCartney, Madonna, Justin Bieber y Guns N’ Roses.

A este equipo se suma Carli Jiménez, productor cordobés que aporta su conocimiento del ámbito local y una trayectoria ascendente en la industria, orientando el proyecto hacia una integración entre la identidad cultural de Córdoba y las tendencias globales del entretenimiento. Su participación busca que Arena Córdoba sea un punto de encuentro entre la esencia local y los estándares contemporáneos del sector.

La expectativa de los impulsores es que Arena Córdoba se convierta en un referente para la región, capaz de atraer espectáculos que hasta ahora solo recalaban en Buenos Aires u otras capitales de Sudamérica, y de posicionar a la ciudad como un destino competitivo a nivel internacional. La combinación de capacidad, tecnología, servicios y localización apunta a cubrir una demanda creciente por parte de productores, artistas y federaciones deportivas que requieren escenarios acordes a los estándares globales.