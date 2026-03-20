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San Lorenzo debutará en la Copa Argentina contra Deportivo Rincón: hora, TV y posibles formaciones

Tras la destitución de su entrenador, el Ciclón jugará los 32avos de final contra el cuadro neuquino que disputa el Torneo Federal A. La transmisión será de TyC Sports y dará inicio a las 21:15

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San Lorenzo comenzará su participación
San Lorenzo comenzará su participación en la Copa Argentina contra Deportivo Rincón (FotoBaires)

En medio de un complejo presente, San Lorenzo inicia su camino en la Copa Argentina enfrentando a Deportivo Rincón. Tras la salida de Damián Ayude, Alan Capobianco será el entrenador interino para buscar la clasificación en los 32avos de final contra el elenco neuquino. El encuentro, que iniciará a las 21:15, se disputará en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y el árbitro principal será Álvaro Carranza.

Las últimas semanas del Ciclón no fueron las mejores. A los tres empates consecutivos contra Instituto (1-1), Talleres de Córdoba (0-0) y Boca Juniors en La Bombonera (1-1) se les sumó una durísima caída contra Defensa y Justicia por 5-2 en el Nuevo Gasómetro. El resultado dejó al cuadro azulgrana en el décimo lugar de la zona A del Torneo Apertura con 13 unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Este contexto derivó en la salida del director técnico Damián Ayude, quien había declarado en la conferencia de prensa que tenía fuerzas para seguir y no iba a presentar la renuncia tras la derrota contra el Halcón en condición de local. Sin embargo, a la mañana siguiente, la institución hizo oficial su destitución.

Rápidamente se dio a conocer una lista de candidatos para ocupar el rol de entrenador en San Lorenzo. Los principales apuntados son Pablo Guede, con pasado en el Ciclón y que dirige actualmente a Alianza Lima de Perú, y Martín Palermo, que está libre tras su paso por Fortaleza de Brasil. Otros nombres que se relacionaron son Hernán Crespo, Néstor Pipo Gorosito y Cristian Kily González.

Deportivo Rincón disputará por segunda
Deportivo Rincón disputará por segunda vez en su historia el cuadro principal de la Copa Argentina (Prensa Municipalidad de Rincón de los Sauces / Copa Argentina)

“Nos estamos tomando el tiempo, somos cautos y no queremos comprometer los recursos económicos para elegir al mejor entrenador que pueda dirigir al plantel. Vamos a elegir al que más nos convenza con la forma de trabajar, que esté actualizado y que nos pueda sacar de esta situación. La elección no tiene que pasar del fin de semana”, expresó el presidente de San Lorenzo, Sergio Constantino, en una entrevista con Radio La Red (AM 910).

Mientras la dirigencia trabaja en contratar un nuevo entrenador, Alan Capobianco será el técnico interino para el enfrentamiento por la Copa Argentina. El estratega, que ya trabajaba con la reserva del club, realizaría una sola modificación en el último once de Ayude: Rodrigo Auzmendi sería titular por primera vez en el Ciclón. El exdelantero de Banfield debutó contra Defensa y Justicia con un doblete en media hora de juego.

Del otro lado, Deportivo Rincón arribará a los 32avos de final contra San Lorenzo en la antesala de su debut en el Torneo Federal A. El equipo neuquino del Rincón de los Sauces, que se fundó hace poco más de doce años y jugará por primera vez en la tercera división del fútbol argentino, cuenta con una sola participación en la Copa Argentina: perdió en los 32avos de final en la edición 2018 contra Newell’s.

El ganador de la serie entre San Lorenzo y Deportivo Rincón se enfrentará en los 16 de final a Deportivo Riestra. El Malevo venció a Deportivo Maipú por 1-0 en su debut. Respecto al calendario del Ciclón, en la próxima fecha del Torneo Apertura jugará precisamente contra el cuadro dirigido por Gustavo Benítez el miércoles 25 de marzo a partir de las 19:00.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Alexis Cuello, Luciano Vietto, Facundo Gulli; y Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila; Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes

Hora: 21.15

TV: TyC Sports

Se presenta el cuadro completo
Se presenta el cuadro completo de la Copa Argentina 2026, detallando los equipos participantes y sus respectivos emparejamientos en cada fase del torneo hasta la final.

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