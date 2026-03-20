Mundo

El régimen de Irán difundió un nuevo mensaje de Mojtaba Khamenei, que sigue sin aparecer en público

El líder supremo de la teocracia persa aseguró que las fuerzas de su país están derrotando a Estados Unidos e Israel, pese a la destrucción de los recursos y la eliminación de los jefes militares y políticos, entre ellos su padre Alí Khamenei

Guardar
El nuevo líder supremo de
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, segundo hijo del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, declaró que los enemigos de la República Islámica fueron "derrotados“ en la guerra contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito con motivo del Año Nuevo persa.

“En este momento, gracias a la unidad que se ha forjado entre ustedes, nuestros compatriotas —a pesar de todas las diferencias en sus orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos—, el enemigo ha sido derrotado”, afirmó Khamenei, quien aún no apareció en público tras ser nombrado sucesor de su padre, Ali Khamenei, fallecido en un ataque aéreo al comienzo de la guerra.

Además sostuvo que Irán no es responsable de algunos de los recientes ataques atribuidos a la Guardia Revolucionaria: “Insisto en que los ataques que tuvieron lugar en Turquía y Omán -países que mantienen buenas relaciones con nosotros- no fueron en ningún caso perpetrados por las fuerzas armadas de la república islámica ni por otras fuerzas del Frente de la Resistencia”, dijo, y los atribuyó a Israel.

La extensa declaración, publicada en su canal de Telegram y en los medios oficiales iraníes, fue el último mensaje de Jamenei tras suceder a su padre, Ali Khamenei, quien murió en un ataque aéreo al inicio de la guerra el 28 de febrero.

El difunto líder supremo, el
El difunto líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Sin embargo, casi dos semanas después de asumir el cargo, el joven Khamenei aún no ha emitido ningún mensaje en video ni en audio a los iraníes, y los medios estatales y funcionarios insinúan que resultó herido en el ataque que acabó con la vida de su padre.

“En este momento, gracias a la singular unidad que se ha forjado entre ustedes, nuestros compatriotas —a pesar de todas las diferencias en sus orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos— el enemigo ha sido derrotado”, declaró Khamenei.

Describió la guerra actual contra Israel y Estados Unidos como la tercera guerra que la República Islámica ha vivido en los últimos 12 meses, tras el conflicto de 12 días con Israel en junio de 2025, así como las protestas a nivel nacional a principios de este año, de las que Teherán culpó a Israel y Estados Unidos.

Al demostrar unidad y determinación, los iraníes le habían asestado un golpe demoledor al enemigo, obligándolo a proferir contradicciones y disparates, afirmó Jamenei en el mensaje, que también fue leído por la televisión estatal iraní.

Añadió que Israel y Estados Unidos se engañaban creyendo que, si Ali Jamenei y otros líderes militares morían, sembrarían el miedo y la desesperación y lograrían su objetivo de dominar Irán para luego dividirlo.

Hasta el momento, Ali Khamenei y más de una docena de altos funcionarios de seguridad y otros cargos han muerto en el conflicto.

Mojtaba Khamenei afirmó que Irán y sus aliados en la región no estaban “en absoluto” detrás de los ataques contra Omán y Turquía durante la guerra, sino que culparon al “engaño del enemigo sionista” en referencia a Israel.

Una mujer sostiene un cartel
Una mujer sostiene un cartel del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una manifestación antiestadounidense y antiisraelí en la plaza Valiasr, en Teherán, Irán, el 17 de marzo de 2026. REUTERS/Alaa Al Marjani

Acusó a Israel, país que Irán no reconoce, de “utilizar tácticas de falsa bandera para crear división entre la República Islámica y sus vecinos” y advirtió que “tales acciones también podrían ocurrir en otros países”.

Khamenei describió la guerra de doce días como un “grave error de cálculo” por parte de Israel, que, según él, pretendía “derrocar el sistema islámico” en Irán.

Mojtaba Khamenei predijo que la unidad iraní “sin duda se fortalecerá y consolidará, y sus enemigos se volverán más débiles y menos poderosos” en el próximo año.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

IránMojtaba KhameneiGuerra en Medio OrienteEstados UnidosÚltimas noticias AméricaIsraelAlí KhameneiDonald TrumpEstrecho de Ormuz

Últimas Noticias

Un equipo de buzos halló tesoros y pedazos de mármol que podrían pertenecer al Partenón

El Ministerio de Cultura de Grecia reveló que los fragmentos fueron encontrados en las inmediaciones del naufragio del bergantín Mentor

Un equipo de buzos halló

Cómo se prepara la escolta de Estados Unidos a los petroleros amenazados por Irán en el Estrecho de Ormuz

Los convoyes contemplan defensas contra minas y lanchas rápidas, aunque las limitaciones actuales de flota y la ausencia de respaldo internacional generan incertidumbre sobre el alcance y los riesgos de la misión

Cómo se prepara la escolta

Las tripulaciones de los barcos racionan los alimentos ante el bloqueo a Irán que los tiene varados en el Golfo Pérsico

“No tenemos suficiente agua a bordo en este momento. Recibimos comida hace unos días”, dijo un marinero indio atrapado en un pequeño barco de reabastecimiento de combustible

Las tripulaciones de los barcos

Un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, uno de los epicentros sagrados del judaísmo, cristianismo y del islam

El proyectil cayó en las inmediaciones del Barrio Judío, a unos 350 metros del Monte del Templo. No hubo heridos, pero se produjo un importante cráter y los servicios de emergencia trabajan en aislar el lugar y examinar daños

Un misil iraní impactó en

Ranking mundial de la felicidad 2026: cómo las redes sociales perjudican el bienestar emocional de los jóvenes

El informe publicado por la Universidad de Oxford en colaboración con la ONU advirtió que las nuevas generaciones enfrentan desafíos emocionales únicos debido a la transformación digital de sus relaciones cotidianas

Ranking mundial de la felicidad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Vamos a ver si hacemos

“Vamos a ver si hacemos un viaje”: Sheinbaum revela que presidente de Alemania la invitó a visitar Europa, estos fueron los temas de la reunión

Explosión en casa de Coacalco deja un saldo de 8 personas heridas

Abogado de ‘Lobo Menor’, capturado en Colombia por la muerte del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador, se mostró preocupado por su seguridad: “Probablemente lo van a matar en la cárcel”

Cáncer de cuello de útero: cuál es el impacto del virus del papiloma humano en la enfermedad

MTC oficializa expropiación de inmuebles en Iquitos para continuar con obras de ampliación del Aeropuerto Francisco Secada Vignetta

INFOBAE AMÉRICA
Un equipo de buzos halló

Un equipo de buzos halló tesoros y pedazos de mármol que podrían pertenecer al Partenón

Rocío Carrasco, tajante al ser preguntada por la pelea entre su hija, Rocío Flores, y su hermana Gloria Camila

EEUU reivindica un "ataque letal" contra una supuesta narcolancha en el este del Pacífico

(AMP) Sánchez admite que el decreto de vivienda negociado con Sumar no tiene aún mayoría en el Congreso

Irán cuestiona que EEUU gane la guerra y la compara con Vietnam: "El gobierno dice una cosa, la realidad otra"

ENTRETENIMIENTO

Will Smith reveló el verdadero

Will Smith reveló el verdadero motivo detrás del cambio en el final de Soy leyenda: “Es la única película mía que fue abucheada”

BTS en vivo en Netflix: dónde y a qué hora ver el concierto en Seúl que marca el regreso de la boyband

La fortuna de Chuck Norris: este era el patrimonio de la leyenda del cine y artista marcial al momento de su muerte

Discípulo y maestro: el vínculo inquebrantable entre Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme

Murió Chuck Norris, leyenda del cine y las artes marciales