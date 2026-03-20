El régimen de Irán difundió un nuevo mensaje de Mojtaba Khamenei, que sigue sin aparecer en público

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, segundo hijo del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, declaró que los enemigos de la República Islámica fueron "derrotados“ en la guerra contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito con motivo del Año Nuevo persa.

“En este momento, gracias a la unidad que se ha forjado entre ustedes, nuestros compatriotas —a pesar de todas las diferencias en sus orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos—, el enemigo ha sido derrotado”, afirmó Khamenei, quien aún no apareció en público tras ser nombrado sucesor de su padre, Ali Khamenei, fallecido en un ataque aéreo al comienzo de la guerra.

Además sostuvo que Irán no es responsable de algunos de los recientes ataques atribuidos a la Guardia Revolucionaria: “Insisto en que los ataques que tuvieron lugar en Turquía y Omán -países que mantienen buenas relaciones con nosotros- no fueron en ningún caso perpetrados por las fuerzas armadas de la república islámica ni por otras fuerzas del Frente de la Resistencia”, dijo, y los atribuyó a Israel.

La extensa declaración, publicada en su canal de Telegram y en los medios oficiales iraníes, fue el último mensaje de Jamenei tras suceder a su padre, Ali Khamenei, quien murió en un ataque aéreo al inicio de la guerra el 28 de febrero.

El difunto líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Sin embargo, casi dos semanas después de asumir el cargo, el joven Khamenei aún no ha emitido ningún mensaje en video ni en audio a los iraníes, y los medios estatales y funcionarios insinúan que resultó herido en el ataque que acabó con la vida de su padre.

“En este momento, gracias a la singular unidad que se ha forjado entre ustedes, nuestros compatriotas —a pesar de todas las diferencias en sus orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos— el enemigo ha sido derrotado”, declaró Khamenei.

Describió la guerra actual contra Israel y Estados Unidos como la tercera guerra que la República Islámica ha vivido en los últimos 12 meses, tras el conflicto de 12 días con Israel en junio de 2025, así como las protestas a nivel nacional a principios de este año, de las que Teherán culpó a Israel y Estados Unidos.

Al demostrar unidad y determinación, los iraníes le habían asestado un golpe demoledor al enemigo, obligándolo a proferir contradicciones y disparates, afirmó Jamenei en el mensaje, que también fue leído por la televisión estatal iraní.

Añadió que Israel y Estados Unidos se engañaban creyendo que, si Ali Jamenei y otros líderes militares morían, sembrarían el miedo y la desesperación y lograrían su objetivo de dominar Irán para luego dividirlo.

Hasta el momento, Ali Khamenei y más de una docena de altos funcionarios de seguridad y otros cargos han muerto en el conflicto.

Mojtaba Khamenei afirmó que Irán y sus aliados en la región no estaban “en absoluto” detrás de los ataques contra Omán y Turquía durante la guerra, sino que culparon al “engaño del enemigo sionista” en referencia a Israel.

Una mujer sostiene un cartel del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una manifestación antiestadounidense y antiisraelí en la plaza Valiasr, en Teherán, Irán, el 17 de marzo de 2026. REUTERS/Alaa Al Marjani

Acusó a Israel, país que Irán no reconoce, de “utilizar tácticas de falsa bandera para crear división entre la República Islámica y sus vecinos” y advirtió que “tales acciones también podrían ocurrir en otros países”.

Khamenei describió la guerra de doce días como un “grave error de cálculo” por parte de Israel, que, según él, pretendía “derrocar el sistema islámico” en Irán.

Mojtaba Khamenei predijo que la unidad iraní “sin duda se fortalecerá y consolidará, y sus enemigos se volverán más débiles y menos poderosos” en el próximo año.

(Con información de AFP)