Wanda Nara entre China y Argentina: de las postales de Shanghái al increíble look en la final de MasterChef

Wanda Nara comparte una selfie desde Shanghái, luciendo un atuendo casual con un pañuelo de seda y una chaqueta de pana, durante su reciente viaje a la ciudad china.

El viaje de Wanda Nara por Shanghái fue mucho más que un paseo turístico: se transformó en una experiencia cargada de emociones, encuentros y miradas nuevas sobre una ciudad que desborda energía y secretos. En sus redes sociales, la empresaria y conductora compartió imágenes que transmiten la intensidad de cada instante, invitando a sus seguidores a descubrir con ella cada rincón y cada contraste de la metrópoli china.

Apenas aterrizó en Asia, dejó atrás un ritmo frenético marcado por grabaciones, compromisos y la atención constante de la televisión argentina. Después del comentado paso por las Maldivas, eligió Shanghái como escenario de una pausa profunda, acompañada por Martín Migueles, en un viaje que se percibe como un paréntesis romántico y personal. Mientras en la Argentina la pantalla chica emitía la final ya grabada de MasterChef Celebrity —el ciclo que la tuvo como conductora—, ella caminaba por calles nuevas, lejos del ruido mediático, abriéndose a la sorpresa y al asombro de un mundo totalmente distinto.

La empresaria Wanda Nara, de espaldas, contempla la majestuosa Torre Perla Oriental en Shanghái durante su reciente viaje a la metrópoli china.

Las imágenes que compartió revelan un recorrido vibrante. En una de las primeras fotos, la Torre de la Perla Oriental se recorta sobre el cielo, imponente, entre ramas desnudas de árboles donde cuelgan farolillos rojos. La ciudad se muestra inmensa y luminosa, con señales bilingües que apuntan a destinos emblemáticos como el International Convention Center y el Super Brand Mall. Todo parece confluir en esa torre futurista, símbolo de la transformación constante de Shanghái y figura de una mediática en permanente reinvención.

Cuando la noche cae sobre la ciudad, la cámara de Wanda captura el brillo dorado del Bund. Las fachadas centenarias reflejan luces intensas, el río Huangpu dibuja una frontera líquida y, al otro lado, los rascacielos parecen competir con las estrellas. En esa postal nocturna, la ciudad respira modernidad y memoria, invitando a perderse en sus calles y a detenerse a mirar.

Una espectacular vista nocturna de Shanghái con sus edificios iluminados y el río, parte del viaje compartido por Wanda Nara.

En otra imagen, Wanda se detiene frente a la Torre de la Perla Oriental, de espaldas, casi diminuta ante la escala del monumento y el despliegue de flores y esculturas que decoran la rotonda central. A su alrededor, la vida urbana fluye entre motociclistas y peatones, mientras el cielo despejado parece abrirle un espacio propio.

El paseo por Shanghái la llevó también a sumergirse en la tradición. Una de las fotos la muestra entrando a un edificio de arquitectura típica, adornado con flores rosas y amarillas que resaltan sobre las maderas oscuras y las paredes blancas. Faroles rojos cuelgan de los techos, y la calle peatonal plena de actividad. Comercios, turistas, locales: todos conforman una escena donde el presente y el pasado conviven y se entrelazan.

Cientos de personas transitan una calle histórica de Shanghái con edificios tradicionales y carteles en chino, parte del recorrido que Wanda Nara compartió de su viaje a la ciudad.

La experiencia personal se siente en cada detalle: camina, observa, se detiene a mirar vidrieras, se mezcla con la multitud y se deja llevar por la atmósfera vibrante de los mercados. En una de las imágenes, aparece sonriente, con un pañuelo floral atado a la cabeza, gorra negra y campera de corderoy, mostrando la inscripción “Shanghái” junto a la bandera china. Su actitud, espontánea y curiosa, revela a una viajera auténtica, dispuesta a dejarse sorprender.

El viaje fue, ante todo, una oportunidad de parar la máquina, de vivir el presente en una ciudad que late a su propio ritmo. Lejos de las cámaras de televisión y los flashes del espectáculo, Wanda eligió perderse en la multitud, mirar hacia arriba y dejarse envolver por la mezcla de aromas, sonidos y colores que solo Shanghái puede ofrecer.

Wanda Nara capturó la majestuosidad y las vibrantes decoraciones florales de un edificio tradicional en Shanghái durante su reciente viaje, compartiendo la riqueza cultural de la ciudad.

La arquitectura tradicional aparece en sus fotos: grandes pórticos de madera, techos de tejas oscuras, inscripciones doradas y dragones tallados que custodian el ingreso a barrios antiguos. En el corazón de la ciudad, los pasajes se llenan de carteles antiguos y nuevos, de comercios, de luces y de rostros atentos. Los mercados y calles peatonales muestran una vida urbana intensa donde la historia y la modernidad se abrazan sin reservas.

Wanda registró cada momento con una mirada curiosa y abierta, compartiendo imágenes de la cotidianidad, de la vitalidad de los barrios, de la convivencia entre la tradición y la tecnología. En sus paseos, se mezcló entre turistas y locales, registrando la esencia de una ciudad en la que todo puede ocurrir.

Wanda Nara posa con un elegante vestido negro y blanco, destacando su sofisticado atuendo en la gran final de MasterChef Celebrity.

El boceto ilustrado de Pablo Ramírez presenta un sofisticado diseño de vestido largo cruzado en negro con detalles blancos en los puños, creado para Wanda Nara.

Y mientras en Shanghái vivía días distintos, en la Argentina el foco seguía puesto en su figura. La emisión de la final de Masterchef coincidió con su viaje, y el eco de su presencia en la televisión se sintió fuerte, sobre todo por el look que eligió para esa noche. Antes de volar a Asia, Wanda había grabado ese episodio decisivo enfundada en un vestido largo tipo esmoquin con puños blancos, diseño exclusivo de Pablo Ramírez, uno de los nombres más reconocidos de la moda argentina. La prenda, ajustada al cuerpo y acompañada de sandalias altas y joyas con brillantes, fue celebrada por seguidores y por el propio Ramírez, quien compartió el boceto original en sus redes. El maquillaje nude y el peinado suelto potenciaron su estilo.

Wanda Nara lució un elegante peinado con un lazo negro Prada y un atuendo oscuro durante la semifinal de Masterchef, destacando su estilo refinado.

Wanda Nara en el mercado de MasterChef Celebrity

En tanto, para la semifinal, también con diseño de Ramírez, eligió un esmoquin negro con un moño gigante de Prada y accesorios de diamantes, confirmando su apuesta por la sastrería y la elegancia.

Así, el viaje por Shanghái no fue solo un recorrido por paisajes y monumentos, sino también el reflejo de un momento vital atravesado por la pausa, el descubrimiento y la belleza, tanto en los rincones de una ciudad fascinante como en los detalles de cada elección personal.