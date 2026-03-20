Un grupo de funcionarios peronistas ocupó por varias horas la antesala del despacho del intendente de San Isidro

Un funcionario provincial, concejal y militantes peronistas ocuparon por horas el hall de la oficina del intendente de San Isidro porque les recortaron contratos de asesores

Un enfrentamiento político en el municipio de San Isidro derivó en la ocupación del hall previo a la oficina del intendente Ramón Lanús durante varias horas, luego de que se limitara la cantidad de asesores asignados a una concejal, en una acción reivindicada por militantes cercanos al ministro provincial Andrés Larroque.

La ocupación comenzó en la tarde de ayer y finalizó cerca de la 1 de la madrugada, sin que se produjeran intervenciones policiales.

Entre los protagonistas de la protesta figuraron Marcos Cianni, director provincial de Deporte Social, y Manuela Schuppisser, concejal que lidera el espacio alineado con el kirchnerismo identificado con Larroque. Ambos, junto a militantes, se instalaron en el edificio municipal ubicado en la calle 9 de Julio, a metros de la avenida Libertador.

El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, el corazón del gobierno municipal en la ciudad y eje del conflicto

La tensión escaló tras la decisión del presidente del Concejo Deliberante, Jorge Álvarez, de eliminar los contratos extra que este grupo había obtenido mediante un acuerdo con la gestión anterior en 2021, lo cual les permitía tener el doble de asesores que el resto de los concejales. Pero esto llegó a su fin a partir de marzo, cuando se resolvió “normalizar” y “equiparar” recursos y contratos para todas las bancas.

Cómo fue la ocupación y la respuesta del Concejo Deliberante

La secuencia se desarrolló bajo una fuerte presencia de seguridad luego de las 20, cuando agentes de la policía bonaerense y personal privado contratado por el municipio rodearon la manzana comprendida entre 25 de Mayo y Libertador.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús

“Cianni tomó la privada de Lanús”, subrayaron con tensión. La raíz inmediata del conflicto está vinculada al recorte de asesores que buscó eliminar privilegios y establecer condiciones idénticas para todos los representantes. Hasta que entró en vigor este cambio, el grupo de Schuppisser y Cianni gozaba de un régimen especial. Al perder esa prerrogativa, el sector intensificó su reclamo mediante la ocupación, acción.

Desde la presidencia del Concejo Deliberante expresaron que “estos son aprietes de un sector marginal del kirchnerismo, que se referencia con el ´Cuervo´ Larroque. Antes arreglaba con el gobierno de Posse. Ahora no aceptan que hay un gobierno diferente en San Isidro y que las cosas cambiaron", ratificaron.

La tensión escaló tras la decisión del presidente del Concejo Deliberante, Jorge Álvarez, de eliminar los contratos extras

Además informaron que el grupo beligerante reclama que se quedaron afuera de la presidencia de una comisión, algo que tendrían que haber arreglado de manera interna con su bloque. “Este grupo viene haciendo amenazas desde febrero. Son los mismos que se manifestaron en el inicio de sesiones del Concejo, a gritos de “Lanús basura, vos sos la dictadura”.

Y dejaron firme un mensaje: “Los sanisidrenses no vamos a ser rehenes de la interna del PJ, ni vamos a dar un paso atrás frente a los aprietes y la violencia".

La protesta reaviva la fractura en el peronismo local

Durante la apertura de sesiones, el espacio liderado por Manuela Schuppisser también realizó una movilización con bombos en el recinto, interrumpiendo reiteradamente el discurso de Ramón Lanús.

Este grupo exigía el acceso a la presidencia de una comisión en el Legislativo local, beneficio negado primero por el bloque mayoritario del peronismo y luego por la presidencia del Concejo Deliberante, hecho que formalizó la ruptura interna.

Los funcionarios que tomaron el hall estarían vinculados a Andrés "Cuervo" Larroque (@larroqueandres)

Por su parte, desde el entorno de Andrés Larroque, ministro bonaerense y referente del sector movilizado, los voceros consultados por QUEPASA limitaron la respuesta a una denuncia: “Hubo una situación de apriete hacia la concejala del espacio”. Y no se brindaron más precisiones sobre el vínculo directo entre los militantes que protagonizaron la ocupación y la reacción del oficialismo local frente a los cambios administrativos.