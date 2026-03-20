América Latina

Encuentran una presunta base operativa de Marset en Bolivia: un inmueble con hangar, pista aérea y caletas

En uno de los allanamientos para desarticular la red criminal del narcotraficante uruguayo, se encontró una pista desde la que se realizaron vuelos recientes, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionó como centro operativo

Guardar
La fotografía de Sebastián Marset
La fotografía de Sebastián Marset en una página web para fugitivos de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

La Policía boliviana intensificó los operativos en el departamento de Santa Cruz tras la reciente captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. En estos procedimientos se logró ubicar una infraestructura que presuntamente formaba parte de su organización criminal.

Durante un allanamiento realizado en la zona de Portachuelo, distante a 70 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra, agentes policiales encontraron una pista clandestina, un hangar y una estructura subterránea.

“Se encontró un hangar, una pista y una caleta de aproximadamente dos metros y medio de ancho, seis metros de largo y dos metros de profundidad, con capacidad estimada para almacenar hasta tres toneladas de droga”, explicó el inspector general de la Policía, Lionel David Valenzuela, a los medios locales

De acuerdo con los primeros indicios, el lugar habría sido utilizado como base logística para actividades relacionadas con el tráfico internacional de sustancias controladas. En el sitio se recolectaron diversos objetos que fueron incautados y serán sometidos a peritajes.

Agentes policiales durante los operativos
Agentes policiales durante los operativos relacionados a la organización criminal de Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. REUTERS/Ipa Ibanez

El operativo fue ejecutado con la participación de unidades especializadas, entre ellas la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), además de personal de inteligencia y del Ministerio Público. Las autoridades estiman que al menos 12 personas operaban en el lugar, de las cuales siete fueron aprehendidas.

Las investigaciones preliminares también apuntan a que desde esta ubicación se habrían realizado vuelos en semanas recientes, lo que refuerza la hipótesis de su uso como punto de apoyo logístico para el traslado de droga.

Las autoridades indicaron que los operativos forman parte de las acciones destinadas a desarticular la estructura operativa y financiera asociada a esta organización criminal en el país.

El narcotraficante fue capturado en la madrugada del 13 de marzo en un operativo policial en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra. Marset, de 34 años, era considerado uno de los capos de la droga más buscados de la región y por quien el Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares.

Sebastián Marset tras ser entregado
Sebastián Marset tras ser entregado a autoridades de la DEA en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra (SENAD) / AFP)

Tras su arresto, el narco uruguayo fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos, donde este viernes enfrentará una audiencia en el Tribunal de Distrito en Alexandria, Virginia, ante el juez magistrado William Porter.

Marset enfrenta cargos graves por lavado de dinero y tráfico de drogas, que podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión.

El detenido cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Tras salir de prisión, radicó en Paraguay y luego en Bolivia, donde fijó su base de operaciones, según las autoridades. En 2023 escapó de un operativo de captura en Santa Cruz de la Sierra y luego manifestó a través de un video que lo hizo gracias a que fue alertado por agentes antinarcóticos. Desde entonces estaba prófugo de la justicia.

Este jueves, a través de un mensaje televisivo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió a la situación de Marset en Estados Unidos y afirmó: “ya está en la cárcel y está hablando de los posibles culpables que caerán”.

A una semana de su detención, los operativos en Bolivia continúan con el objetivo de desarticular la organización criminal.

Temas Relacionados

BoliviaSebastián MarsetSanta Cruz de la SierraPortachueloLionel David Valenzuela15

Últimas Noticias

Panamá impulsa colaboración médica con Honduras mediante nuevo convenio

El compromiso incluye formación profesional y mejora de servicios médicos

Panamá impulsa colaboración médica con

La Unión Europea y Centroamérica refuerzan cooperación empresarial para atraer inversiones

El foro celebrado en la capital panameña reunió a representantes de ambas regiones para analizar mecanismos de colaboración que permitan responder a los desafíos comerciales y económicos actuales mediante nuevas estrategias de integración y modernización

La Unión Europea y Centroamérica

Violencia política: identifican ataques sistemáticos contra candidatas en las elecciones autonómicas de Bolivia

La Coordinadora de la Mujer identificó 665 ataques dirigidos contra 17 candidatas que participan en el actual proceso electoral, principalmente a través de redes sociales

Violencia política: identifican ataques sistemáticos

Autoridad Marítima de Panamá asegura que puertos operados por PPC presentan “deterioro significativo”

Evaluación técnica se suma a la disputa entre el Estado y la concesionaria

Autoridad Marítima de Panamá asegura

Emprendedor salvadoreño impulsa la expansión internacional de las pupusas con miras a nuevos mercados

La iniciativa de una empresa local busca llevar especialidades culinarias tradicionales a mercados internacionales, cumpliendo normativas y estándares exigidos por organismos regulatorios estadounidenses y plataformas de comercio electrónico como Amazon

Emprendedor salvadoreño impulsa la expansión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso LIBRA: el Gobierno aseguró

Caso LIBRA: el Gobierno aseguró que que no hay registro de un contrato entre Milei y Hayden Davis

El FMI recorta la previsión de crecimiento de España dos décimas por la guerra en Irán y exige medidas “contundentes” contra la crisis de vivienda

María Fernanda Cabal apuntó contra Francia Márquez por el presupuesto para el foro Celac - África 2026 en Bogotá: “Miles de millones en viajes para nada”

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de marzo: explosión en predio del municipio de Coacalco

Operativo Enjambre en Michoacán: estos son los funcionarios detenidos por presuntos vínculos con el CJNG

INFOBAE AMÉRICA
Escala la tensión en Medio

Escala la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos envía fuerzas anfibias al estrecho de Ormuz

La NASA prepara para su lanzamiento el cohete que llevará a cuatro astronautas de nuevo a la Luna

(Previa) FC Barcelona y Real Madrid no quieren fallar en la Liga F Moeve antes de su carrusel de Clásicos

EEUU investiga a Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico

Raúl Arévalo apoya el 'No a la guerra' de Javier Bardem en los Oscar que le hizo sentirse "orgulloso como español"

ENTRETENIMIENTO

Will Smith reveló el verdadero

Will Smith reveló el verdadero motivo detrás del cambio en el final de Soy leyenda: “Es la única película mía que fue abucheada”

BTS en vivo en Netflix: dónde y a qué hora ver el concierto en Seúl que marca el regreso de la boyband

La fortuna de Chuck Norris: este era el patrimonio de la leyenda del cine y artista marcial al momento de su muerte

Discípulo y maestro: el vínculo inquebrantable entre Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme

Murió Chuck Norris, leyenda del cine y las artes marciales