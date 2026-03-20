Encuentran una presunta base operativa de Marset en Bolivia: un inmueble con hangar, pista aérea y caletas

La fotografía de Sebastián Marset en una página web para fugitivos de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

La Policía boliviana intensificó los operativos en el departamento de Santa Cruz tras la reciente captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. En estos procedimientos se logró ubicar una infraestructura que presuntamente formaba parte de su organización criminal.

Durante un allanamiento realizado en la zona de Portachuelo, distante a 70 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra, agentes policiales encontraron una pista clandestina, un hangar y una estructura subterránea.

“Se encontró un hangar, una pista y una caleta de aproximadamente dos metros y medio de ancho, seis metros de largo y dos metros de profundidad, con capacidad estimada para almacenar hasta tres toneladas de droga”, explicó el inspector general de la Policía, Lionel David Valenzuela, a los medios locales

De acuerdo con los primeros indicios, el lugar habría sido utilizado como base logística para actividades relacionadas con el tráfico internacional de sustancias controladas. En el sitio se recolectaron diversos objetos que fueron incautados y serán sometidos a peritajes.

Agentes policiales durante los operativos relacionados a la organización criminal de Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. REUTERS/Ipa Ibanez

El operativo fue ejecutado con la participación de unidades especializadas, entre ellas la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), además de personal de inteligencia y del Ministerio Público. Las autoridades estiman que al menos 12 personas operaban en el lugar, de las cuales siete fueron aprehendidas.

Las investigaciones preliminares también apuntan a que desde esta ubicación se habrían realizado vuelos en semanas recientes, lo que refuerza la hipótesis de su uso como punto de apoyo logístico para el traslado de droga.

Las autoridades indicaron que los operativos forman parte de las acciones destinadas a desarticular la estructura operativa y financiera asociada a esta organización criminal en el país.

El narcotraficante fue capturado en la madrugada del 13 de marzo en un operativo policial en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra. Marset, de 34 años, era considerado uno de los capos de la droga más buscados de la región y por quien el Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares.

Sebastián Marset tras ser entregado a autoridades de la DEA en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra (SENAD) / AFP)

Tras su arresto, el narco uruguayo fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos, donde este viernes enfrentará una audiencia en el Tribunal de Distrito en Alexandria, Virginia, ante el juez magistrado William Porter.

Marset enfrenta cargos graves por lavado de dinero y tráfico de drogas, que podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión.

El detenido cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Tras salir de prisión, radicó en Paraguay y luego en Bolivia, donde fijó su base de operaciones, según las autoridades. En 2023 escapó de un operativo de captura en Santa Cruz de la Sierra y luego manifestó a través de un video que lo hizo gracias a que fue alertado por agentes antinarcóticos. Desde entonces estaba prófugo de la justicia.

Este jueves, a través de un mensaje televisivo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió a la situación de Marset en Estados Unidos y afirmó: “ya está en la cárcel y está hablando de los posibles culpables que caerán”.

A una semana de su detención, los operativos en Bolivia continúan con el objetivo de desarticular la organización criminal.