Argentina anunció que jugará otro amistoso en La Bombonera antes del Mundial 2026: enfrentará a Mauritania

Argentina enfrentará a Mauritania en La Bombonera (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La cancelación de la Finalíssima contra España y el amistoso posterior ante Qatar se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la selección argentina. En este contexto, la Albiceleste debió reprogramar su agenda por completo y este viernes anunció que jugará otro amistoso en La Bombonera durante la última Fecha FIFA de marzo antes del Mundial 2026.

El equipo que comanda Lionel Scaloni se enfrentará contra Mauritania el próximo viernes 27 de marzo desde las 20.15 en la cancha de Boca Juniors. Hay que tener en cuenta que hace 72 horas el elenco nacional adelantó que disputaría un amistoso contra Guatemala el martes 31 de marzo: los rumores indican que se cambiará el rival para esa fecha aunque por el momento la AFA no dio información oficial sobre este tema.

“El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo. El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania desde las 20.15 en un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA. Mañana sábado se comunicará el valor de las entradas que se pondrán a la venta el próximo lunes. Además, a la brevedad se informará sobre el proceso de acreditaciones para los medios de comunicación”, detalló la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por su sitio web.

Hay que mencionar que la FIFA abrirá una última ventana de amistosos del 1 al 9 de junio, pero serán partidos con las listas definitivas ya presentadas y que servirán como método de preparación para el debut del Mundial 2026 que arrancará oficialmente el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

En este contexto, los duelos de la última semana de marzo en el país serán los últimos que tendrá Lionel Scaloni para hacer las pruebas antes de confirmar la nómina que viajará a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste debutará el martes 16 de junio contra Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium. Luego viajará al Dallas Stadium para sus siguientes dos duelos: contra Austria el lunes 22 de junio (desde las 14hs) y ante Jordania el sábado 27 (a partir de las 23).

Claudio Tapia, presidente de la AFA, había anticipado en Fox Sports: “Sin dudas que se van a jugar, estamos trabajando muchísimo porque todos saben que por razones se suspendió la Finalissima en Qatar, por ende la Finalissima y el segundo partido que teníamos. Luego propusimos respetando el espíritu que tiene la Finalissima de una cancha neutral porque no era justo jugar en España y menos sin habernos anoticiado a Conmebol y AFA de que esa era la sede designada por ellos. Nos propusieron Italia, dijimos que sí, lo único que propusimos era jugarla el 31 de marzo, no estuvieron de acuerdo con eso contra nosotros. Estamos trabajando para que el 27 y el 31, nuestra selección y nuestro capitán, el mejor jugador del mundo, se pueda despedir del país como tiene que ser”.

Durante la gala del sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana, Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), aseguró que Argentina se consagró bicampeona de la Finalissima luego de que España no se presentara para el partido: “Si aplicamos walkover, sos bicampeón de la Finalissima. Somos bicampeones de la Finalíssima, no se presentaron”.

Respecto a la lista de futbolistas que afrontarán estos encuentros, Lionel Scaloni la publicó hace algunos días y sorprendió con la inclusión de dos jugadores del medio local: Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing). Además, desde el exterior se sumaron Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y el Flaco José López (Palmeiras de Brasil), que pretenden meterse por la ventana en la Copa del Mundo. Los ausentes por lesión fueron Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, mientras que fueron marginados por decisión del cuerpo técnico Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho y Joaquín Panichelli.

Argentina, que integrará el Grupo J de la Copa del Mundo junto con Argelia, Austria y Jordania, ya tiene su grilla para pelear por el pase a 16 avos de final. El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22hs (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23hs (hora Argentina).

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Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la nómina de jugadores seleccionados por Lionel Scaloni para la Fecha FIFA