El precio de la verdad sobre Banksy: ¿Cuánto vale en el arte contemporáneo?

La revelación de que Banksy sería Robin Gunningham, según Reuters, sacude el mundo del arte contemporáneo y genera debate sobre el anonimato (Foto: REUTERS/Tom Nicholson)

La revelación de que el artista Banksy es un hombre de unos 50 años de Bristol, Inglaterra, llamado Robin Gunningham, según un informe de la agencia de noticias Reuters, ha sacudido al mundo del arte. Puede ser la prueba definitiva de qué es lo que realmente determina el valor en el arte contemporáneo.

Los entendidos en arte especulan que la noticia incrementará el valor de la obra de Banksy. Este razonamiento tiene sentido si se considera que los mercados odian la incertidumbre, y ahora hay mayor claridad. Pero el arte de Banksy no es como una opción bursátil ni como cualquier otra mercancía; una mayor transparencia y previsibilidad no aumentarán su valor. Lo más probable es que los precios de sus obras existentes caigan. Dicho esto, es fácil ver cómo salir de las sombras y abrazar la comercialización podría crear un nuevo y más estable mercado para la obra de Banksy — o al menos ingresos más constantes para los marchands de arte que creen que su papel es controlar el precio y la oferta. Es cierto que el valor de su obra ha caído bruscamente en los últimos años, pero lo mismo ha ocurrido con el mercado de arte en general. La diferencia está en la magnitud: sus precios tienden a subir y bajar de manera más pronunciada, comportándose a menudo como un activo alta-beta.

El arte siempre ha sido un mercado peculiar porque el valor es muy arbitrario: lo que lo determina no es nada intrínseco a la obra en sí. Factores como la estética, la escasez, la expectación y la sensación de que la obra captura nuestro momento cultural, todos influyen en el valor. El arte contemporáneo, o arte producido por un artista vivo, es especialmente difícil de valorar por varias razones. El artista puede llegar a ser un maestro moderno, o puede pasar al olvido. Su obra puede no resistir el paso del tiempo a medida que los momentos culturales y los acontecimientos históricos que la inspiran pierden su inmediatez. Por eso los precios son tan volátiles, y el mercado es propenso a la manipulación por parte de los marchands que, para su crédito, buscan hacer que el valor sea más predecible (aunque con incentivos contradictorios).

El anonimato de Banksy permitió que el mensaje político de su arte se percibiera como novedoso dentro del sistema cultural (Foto: REUTERS/Simon Gardner)

En parte por esta dinámica, pocos artistas contemporáneos son bien conocidos fuera de los círculos artísticos. Aquellos que sí lo son — como Jeff Koons y Damien Hirst — se lo deben tanto al revuelo como a la obra que producen, donde el marketing y el espectáculo se vuelven parte del arte. Esto ayuda a explicar por qué Banksy puede ser el artista vivo más famoso. Su obra, que no es especialmente excepcional por sí sola, no sería ni de cerca tan valiosa si no captara el momento político. De hecho, el momento y el contexto han permitido que su arte circule más allá del público tradicional del arte.

Pero el éxito de Banksy también apunta a un problema más amplio. El arte, en su mejor faceta, desafía y refleja el mundo en que vivimos, a menudo incomodándonos. Gran parte de lo que vemos hoy en día no cumple con esos estándares. Como muchas instituciones culturales, el arte contemporáneo a menudo refleja una perspectiva ideológica de izquierda — tan provocadora como un video de capacitación empresarial — que puede parecer moralizadora e hipócrita. Banksy comparte las inclinaciones políticas del resto del mundo del arte, pero su anonimato y métodos encubiertos han hecho que un mensaje político por lo demás predecible se perciba como novedoso. Desde las sombras, creó una distancia muy necesaria, posicionándose fuera de los sistemas que criticaba.

Consideremos que el artista afirma desafiar el sistema capitalista, pero una vez que es conocido, su posición dentro de ese sistema se vuelve imposible de ignorar. Ya no podría crear su arte de manera clandestina sin arriesgarse a ser arrestado por vandalismo. Necesitará ser contratado para crear como otros artistas urbanos. Un Banksy conocido podría producir la misma obra, pero sería fundamentalmente diferente y menos única que otros productos del mercado. Permanecer desconocido ayuda a mantener la expectación, incluso mucho después de que haya desaparecido. Dentro de algunos años, los historiadores del arte habrían escrito disertaciones especulando sobre quién era realmente, contribuyendo aún más al mito y, a su vez, al valor de su obra.

Pero quizás no todo esté perdido. Sabemos que Banksy podría ser un hombre de mediana edad de Bristol — con énfasis en “podría”. El artista aún no ha confirmado la noticia. Si guarda silencio ante las afirmaciones, parte del misterio podría perdurar, lo cual sería lo mejor. Sin anonimato, su poder artístico probablemente se erosionará. El mercado de su obra podría volverse más estable, pero a costa tanto de su valor como de su emoción.

*Columnista de opinión de Bloomberg especializada en economía. Investigadora principal en The Manhattan Institute, es autora de Una economista entra en un burdel: y otros lugares inesperados para entender el riesgo.

Fuente: Bloomberg/The Washington Post