Ecuador pidió al sector privado que enciendan su generación eléctrica ante déficit en el sistema energético

Fotografía de archivo de un ciudadano ecuatoriano revisa un medidor de luz en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

El Gobierno ecuatoriano activó un mecanismo de contingencia energética al solicitar al sector privado que encienda sus sistemas de generación eléctrica autónoma ante un escenario de déficit en la producción, marcado principalmente por la caída de la generación hidroeléctrica, que constituye la base de la matriz energética del país.

La medida fue canalizada a través del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), que en un documento fechado el 17 de marzo pidió a las empresas privadas operar sus equipos, generalmente alimentados por diésel o gasolina, durante franjas horarias específicas, especialmente en los momentos de mayor demanda. Según un reporte de Ecuavisa, la instrucción contempla el funcionamiento de lunes a viernes entre las 09:00 y las 23:00, mientras que los fines de semana y feriados se sugiere generar electricidad entre las 18:00 y las 22:00.

Aunque el pedido no tiene carácter obligatorio, el trasfondo revela una presión creciente sobre el sistema eléctrico nacional. De acuerdo con el mismo reporte, la decisión responde a un “periodo de alerta por déficit” asociado a una disminución en la generación hidroeléctrica, en particular por afectaciones en centrales clave como Coca Codo Sinclair, así como por una menor potencia disponible en el Sistema Nacional Interconectado. Esta central, la más grande del país con una capacidad instalada de 1.500 megavatios, junto con el complejo hidroeléctrico alimentado por el embalse de Mazar —que aporta otros 1.757 megavatios—, sostiene más del 70 % de la generación eléctrica nacional, lo que vuelve al sistema altamente vulnerable ante variaciones hidrológicas o fallas operativas.

Un hombre fue registrado el pasado 28 de octubre el encender una vela en un bar, por falta de energía eléctrica, en Quito (Ecuador). EFE/Santiago Fernández

El contexto inmediato de la medida coincide con reportes ciudadanos de cortes de energía no programados en varias provincias del país, incluyendo Pichincha, Guayas, Manabí y Santa Elena. Según recogió Ecuavisa, en Quito se registraron interrupciones del servicio en al menos diez barrios del sur entre las 21:00 y las 23:00 el 18 de marzo, precisamente en una de las franjas de mayor consumo eléctrico. Situaciones similares fueron reportadas en Guayaquil, Milagro y Manta.

Este tipo de medidas no es nuevo en el país, pero su reactivación evidencia la fragilidad estructural del sistema eléctrico ecuatoriano, altamente dependiente de condiciones climáticas y de infraestructura crítica concentrada. En momentos de crisis, Ecuador ha recurrido históricamente a la importación de energía desde Colombia para cubrir déficits temporales, una práctica que, si bien ha permitido evitar apagones prolongados, también expone al país a dependencias externas en contextos regionales complejos.

Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente y Energía no ha detallado el alcance operativo ni los criterios técnicos detrás del pedido al sector privado, lo que deja interrogantes sobre la magnitud real del déficit y las proyecciones de corto plazo. Sin embargo, la activación de generación privada sugiere que el margen de maniobra del sistema se ha reducido, obligando a diversificar las fuentes de suministro de manera inmediata, aunque con costos más elevados y menor eficiencia.

ARCHIVO - Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento, el martes 15 de octubre de 2024, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

La coyuntura también se produce en un escenario político y de seguridad particular, en el que el Gobierno ha implementado medidas excepcionales como toques de queda en varias zonas del país. Según declaraciones recogidas en el mismo contexto informativo, incluso se han coordinado cortes de energía durante estas franjas para facilitar operativos de seguridad, lo que añade una capa adicional de complejidad en la gestión del suministro eléctrico.

Pese a ello, autoridades del sector han intentado enviar señales de calma. La ministra de Energía, Inés Manzano, ha asegurado que no se prevén apagones generalizados, aunque el reconocimiento implícito de un déficit y la activación de generación privada apuntan a un escenario de estrechez energética que podría intensificarse si no mejoran las condiciones de generación hidroeléctrica o si no se incorporan fuentes adicionales de manera sostenida.