Carlos Tevez se convirtió en Peaky Blinders para promocionar el estreno de la película: “La veo very difficult”

Carlos Tevez actúa como Peaky Blinders

A un día del partido entre Talleres e Independiente por la fecha 12 del Apertura, Carlos Tevez sorprendió al aparecer en un video de Netflix donde promociona la nueva película de Peaky Blinders, titulada “El hombre inmortal”. En el spot, el director técnico adopta el estilo característico del protagonista de la serie y se anima a hablar en inglés. El estreno de la cinta protagonizada por Cillian Murphy está programado para este viernes 20 de marzo.

En la secuencia, Tévez relata cómo su transformación ocurre tras ver el filme y replica frases en inglés como “I like Birmingham, I like the fans” (“me gusta Birmingham, me gustan sus hinchas”), recordando su pasado en el fútbol europeo. El video alcanza su punto alto cuando, en plena demostración de carisma, el técnico declara: “It’s a very emotional peli” (“es una película muy emotiva”), recordando declaraciones en inglés que hizo en sus tiempos como futbolista de la Premier League donde, con evidente esfuerzo, pretendía expresarse en inglés.

Esta campaña de la plataforma de series y películas se difundió poco después de que lanzara otro anuncio publicitario con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien también se pone en la piel de un inglés y lanza mensajes en contra de la “mafia”.

A diferencia del lado más simpático y menos combativo del de Tevez, el video de la Brujita se construyó a partir de frases de doble sentido, diseñadas para resonar tanto en el universo ficticio de Tommy Shelby como en la biografía futbolística del propio dirigente. Uno de los aspectos más distintivos de la producción es el uso de referencias cruzadas: “Parece que su hijo, el más grande, está siguiendo sus pasos”, señala un comensal, en alusión simultánea a Deian Verón —el hijo de Juan Sebastián, quien actualmente milita en Sportivo Bella Italia de Uruguay tras haberse formado en Estudiantes— y a Erasmus Duke Shelby, descendiente del personaje central en la ficción.

La Bruja, presidente de Estudiantes de La Plata, fue el elegido de cara al lanzamiento de la nueva producción de Peaky Blinders

En una de las escenas clave, la narrativa remite a la sanción impuesta meses atrás a Verón por el Tribunal de Disciplina de la AFA. Este órgano lo apartó “seis meses de toda actividad relacionada con el fútbol” tras el episodio conocido como el “pasillo de espaldas” que los jugadores de Estudiantes organizaron para recibir a Rosario Central, celebrado como campeón de la liga. Sin embargo, esta sanción fue apelada y quedó en suspenso a partir de una medida cautelar que el TAS concedió en enero, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, tal como comunicó el club platense en un parte oficial.

La grabación recrea la cadencia y los códigos del género gangster, alternando comentarios de los presentes en la escena con intervenciones de Verón, quien responde con humor y autorreferencias a su carrera. Una de las frases más recordadas del segmento pertenece a un intercambio sobre la supuesta frialdad inglesa, directamente relacionada con el antecedente de la participación de Verón en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2002, etapa en la que el ex mediocampista se desempeñaba en el Manchester United. Uno de los presentes afirma: “Pero no, mucha gente dice que es puro humo este inglés”, a lo que Verón replica tras un breve silencio: “Escuchame una cosa, no digas mucha gente porque acá la gente no está, lo estás diciendo vos”.

El propio Verón, al aclarar la confusión sobre a quién se refería la crítica, asume su papel promocional y concluye: “Ah, perdoná. Sí, la peli de Peaky Blinders se viene con todo”. Luego, la charla continúa con comentarios que introducen la trama de la película —centrada en la Segunda Guerra Mundial y la amenaza nazi en Reino Unido—: “Los nazis están en una” o “la banda está en crisis”, contextualizando el clima del relato. Ante este último comentario, Verón sentencia: “No, uf, en crisis. Uh, una crisis bárbara tienen”.

El remate de la grabación consagra la vena humorística del ex futbolista y dirigente, que cierra con una declaración de tono irónico: “¿Sabés lo que pasa? Que dicen que Tommy Shelby es un mito y el que piensa que es un mito es un estúpido”. La referencia indirecta es para una entrevista que le habían hecho a Verón después del Mundial 2002 en el que lo cuestionaban de haber ido a menos en el partido contra Inglaterra.