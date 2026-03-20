Crimen y Justicia

Confirmaron la absolución de Pablo Ghisoni, el hombre que estuvo preso por una falsa denuncia por abuso de su hijo

Lo resolvió la Suprema Corte Bonaerense. El médico estuvo tres años detenido tras ser acusado por el joven, quien en 2025 reveló que había sido un invento de su madre

Guardar
Pablo Ghisoni
Pablo Ghisoni

El médico obstetra Pablo Ghisoni que estuvo preso por una falsa denuncia de abuso sexual hecha por su hijo mayor, Tomás, quedó absuelto tras una resolución de la Suprema Corte Bonaerense. Se trata del hombre que había estado tres años y cuyo caso se conoció en 2025, cuando el joven denunciante confesó que la acusación a su padre era mentira y que su mamá lo manipuló para hacerla.

Su absolución -dictada en 2023 durante un juicio oral y luego apelada- fue confirmada por el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires luego de que las autoridades resolvieran rechazar el reclamo de intervención extraordinaria que había solicitado Andrea Karina Vázquez, la ex pareja de Ghisoni y particular damnificada en la causa representando a su hijo menor.

En el documento al que accedió Infobae, los jueces sostuvieron que el recurso presentado no cumplía con los requisitos necesarios para avanzar a una nueva instancia. En detalle, la mayoría, integrada por los jueces Carral y Violini, concluyó que lo presentado por la querella consistió, principalmente, en cuestionamientos procesales y en desacuerdos con la valoración de la prueba.

Esto, según el tribunal, no alcanza para abrir una intervención de la máxima instancia provincial. Asimismo, destacaron que Vázquez no logró demostrar que “la resolución anterior privó derechos de fondo o violó garantías reconocidas por la Constitución”, tal como alegó.

El proceso contra Pablo Ghisoni había terminado en absolución ante el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora, por mayoría, respecto de delitos de abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia, en hechos separados contra sus dos hijos. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2016 y 2010 y 2014.

Esa absolución fue luego revisada y confirmada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal, que rechazó la apelación extraordinaria con argumentos similares a los de la Suprema Corte Bonaerense: el tribunal entendió que la impugnación de la querella no alcanzó a demostrar errores graves, sino solo desacuerdos con la interpretación y apreciación de pruebas que ya habían sido evaluadas en dos instancias.

El relato de Ghisoni

El año pasado Pablo Ghisoni decidió contar su experiencia en una entrevista con Telenoche. “El que tiene hijos sabe lo que representa y el dolor que representa para cada padre perderlos en vida. Porque esto fue lo que me pasó a mí. Yo perdí a dos de mis hijos durante diez años y la verdad que el haber visto ese video a mí me liquidó, me emocionó muchísimo haber podido ver que él (Tomás) haya podido entender la patología de la madre y las cosas que ella ha hecho“, expresó. Para mí esto es el comienzo de un camino de recuperación”, expresó.

El médico recordó el momento en el que todo empezó. En 2012, tras varios conflictos judiciales con su ex esposa Andrea Vázquez y después de denunciar que ella no dejaba que vea a sus hijos, un tribunal ordenó que los chicos pasen a su cuidado. Vivieron juntos durante cuatro años.

Según el profesional de la salud, durante ese tiempo hubo un régimen de visitas para la madre, que debía estar supervisado. En una de esas visitas, afirmó durante la entrevista, Vázquez le hizo decir a uno de los hijos que él le tiraba del pelo delante de la asistente social. Esa denuncia fue motivo para que los chicos vuelvan con ella. A pesar de que la Justicia dispuso el regreso de los hijos al hogar paterno, esto no sucedió.

El hombre relató que, cuando la Cámara de Apelaciones ordenó nuevamente la devolución de los hijos, su ex esposa presentó una denuncia aún más grave, esta vez por abuso sexual.

“El día siguiente que Cámara de Apelaciones ordena esto, mete la denuncia de abuso sexual con abuso carnal a mí y a mi hijo más grande, que no se quedó con ella. El juez de familia dice ‘no, si hay una causa penal, no puedo realizar el reintegro’. Así fue desde 2016 a la fecha, no volví a tener contacto con ellos, ni mi hijo más grande, Francisco, tampoco, también acusado de lo mismo”.

Denunció a su padre por abuso sexual, hizo que lo metieran preso y ahora asegura que era toda una mentira

Por esa denuncia, Ghisoni estuvo dos años detenido en una institución de salud mental hasta que obtuvo prisión domiciliaria, y, luego de tres años, recuperó la libertad para enfrentar el juicio que lo absolució.

“No solamente no te escuchan, sino que acá se invierte la prueba. Sobre todo los varones no somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Somos culpables. Yo fui preso sin juicio; estuve dos años y tres meses preso, seis meses con domiciliaria sin una condena. Mis hijos perdieron su vida, su infancia, les llenaron la cabeza”, dijo, dejando en claro su malestar.

Durante el proceso judicial, según Ghisoni, la única prueba fue la declaración de uno de los chicos en Cámara Gesell. “El resultado de esa pericia fue que el discurso del niño estaba atravesado por el adulto. Esa fue la única prueba de cargo que hubo, porque en la pericia forense la madre no lo llevó al chico por más de dos años. La madre es médica, sabe perfectamente que el tiempo en la demora para hacer una pericia es fundamental. Entonces ella no dejó que la pericia se haga por dos años. Hizo una pericia de parte”.

Esta situación llevó a que el fiscal desistiera de acusarlo y finalmente fuera absuelto. El veredicto fue apelado, pero ahora tuvo el sello final de la Suprema Corte.

La confesión de su hijo

El video en el que Tomás confesó la falsa denuncia

En un video en sus redes, el joven reconoció: “No fui una víctima de mi padre, fui usado”. En esa línea, aseguró que su madre le impuso la denuncia y le enseñó un relato falso.

“La historia con el tiempo se transformó en una verdad emocional, sin sustento real. En consecuencia, mi papá fue preso tres años. Perdió su trabajo, su nombre, su salud, su dignidad. En todo esto, yo también perdí la confianza en mí mismo, a mi familia y a mi papá durante más de una década”.

A pesar de todo, Pablo Ghisoni contó que nunca sintió odio hacia sus hijos. “El año pasado (2024) tuvimos la audiencia en Casación. En esa audiencia yo dije que cuando mis hijos me busquen, yo voy a estar y eso es lo que voy a hacer. Uno es padre toda la vida y quiere lo mejor para sus hijos y esto es un poco el camino que ahora vamos a empezar a transitar con Tomás, sin duda”, señaló.

Temas Relacionados

Tomás Vázquez GhisoniAbusos sexualesFalsa denunciaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Habló Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de robarle a un turista estadounidense

La joven, que fue liberada este martes por orden de la Justicia, brindó una entrevista donde dio su versión del hecho y lloró al aire

Habló Luciana Martínez, la ex

Qué descubrió la Justicia en el caso del chico atado por su madre en La Matanza

El hecho ocurrió en la zona de Villa Dorrego. El menor tiene tres años. Su madre está detenida por los maltratos y su padre se encuentra prófugo. La causa está en manos de la fiscal Lorena Pecorelli

Qué descubrió la Justicia en

La madre de la nena de dos años hallada en un descampado en Córdoba aseguró: “Alguien me la ha llevado”

Tania contó que al momento del reencuentro la bebé vestía la misma ropa que el día en que desapareció, aunque colocada al revés. Sus sospechas

La madre de la nena

Investigan una presunta estafa por 500 mil dólares en Mendoza: uno de los denunciantes es un reconocido atleta

El grupo de inversores fue denunciado por un esquema fraudulento de inversiones financieras e inmobiliarias. El testimonio del maratonista que asegura haber perdido plata

Investigan una presunta estafa por

Cómo es el descampado en donde fue encontrada con vida la nena de dos años que buscaban en Córdoba

Es un predio rural que era utilizado como colonia de vacaciones. Ese lugar está abandonado hace varios años y repleto de pastizales. Se ubica a solo unos 500 metros de la vivienda de la menor

Cómo es el descampado en
DEPORTES
Las bromas de Ruggeri por

Las bromas de Ruggeri por su desorientada reacción ante una pregunta en portugués durante el sorteo de la Libertadores

Argentina anunció que jugará otro amistoso en La Bombonera antes del Mundial 2026: enfrentará a Mauritania

Carlos Tevez se convirtió en Peaky Blinders para promocionar el estreno de la película: “La veo very difficult”

La Champions League tendrá su propio servicio de streaming directo a partir de 2027

San Lorenzo debutará en la Copa Argentina contra Deportivo Rincón: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
Anuncian la construcción de Arena

Anuncian la construcción de Arena Córdoba, el proyecto que redefine la vida cultural de la ciudad

El día en que Mario Pergolini quiso a Sandro en la apertura de Caiga Quien Caiga: “No tienes plata para pagarme”

Torta de tres pisos y guiño futbolero: el nuevo video de Tini y los indicios sobre la boda con Rodrigo De Paul

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires: embargo millonario y posible sanción de la FIFA

Wanda Nara entre China y Argentina: de las postales de Shanghái al increíble look en la final de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Encuentran una presunta base operativa

Encuentran una presunta base operativa de Marset en Bolivia: un inmueble con hangar, pista aérea y caletas

Ecuador pidió al sector privado que enciendan su generación eléctrica ante déficit en el sistema energético

El precio de la verdad sobre Banksy: ¿Cuánto vale en el arte contemporáneo?

Un equipo de buzos halló tesoros y pedazos de mármol que podrían pertenecer al Partenón

El régimen de Irán difundió un nuevo mensaje de Mojtaba Khamenei, que sigue sin aparecer en público