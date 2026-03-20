Confirmaron la absolución de Pablo Ghisoni, el hombre que estuvo preso por una falsa denuncia por abuso de su hijo

Pablo Ghisoni

El médico obstetra Pablo Ghisoni que estuvo preso por una falsa denuncia de abuso sexual hecha por su hijo mayor, Tomás, quedó absuelto tras una resolución de la Suprema Corte Bonaerense. Se trata del hombre que había estado tres años y cuyo caso se conoció en 2025, cuando el joven denunciante confesó que la acusación a su padre era mentira y que su mamá lo manipuló para hacerla.

Su absolución -dictada en 2023 durante un juicio oral y luego apelada- fue confirmada por el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires luego de que las autoridades resolvieran rechazar el reclamo de intervención extraordinaria que había solicitado Andrea Karina Vázquez, la ex pareja de Ghisoni y particular damnificada en la causa representando a su hijo menor.

En el documento al que accedió Infobae, los jueces sostuvieron que el recurso presentado no cumplía con los requisitos necesarios para avanzar a una nueva instancia. En detalle, la mayoría, integrada por los jueces Carral y Violini, concluyó que lo presentado por la querella consistió, principalmente, en cuestionamientos procesales y en desacuerdos con la valoración de la prueba.

Esto, según el tribunal, no alcanza para abrir una intervención de la máxima instancia provincial. Asimismo, destacaron que Vázquez no logró demostrar que “la resolución anterior privó derechos de fondo o violó garantías reconocidas por la Constitución”, tal como alegó.

El proceso contra Pablo Ghisoni había terminado en absolución ante el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora, por mayoría, respecto de delitos de abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia, en hechos separados contra sus dos hijos. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2016 y 2010 y 2014.

Esa absolución fue luego revisada y confirmada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal, que rechazó la apelación extraordinaria con argumentos similares a los de la Suprema Corte Bonaerense: el tribunal entendió que la impugnación de la querella no alcanzó a demostrar errores graves, sino solo desacuerdos con la interpretación y apreciación de pruebas que ya habían sido evaluadas en dos instancias.

El relato de Ghisoni

El año pasado Pablo Ghisoni decidió contar su experiencia en una entrevista con Telenoche. “El que tiene hijos sabe lo que representa y el dolor que representa para cada padre perderlos en vida. Porque esto fue lo que me pasó a mí. Yo perdí a dos de mis hijos durante diez años y la verdad que el haber visto ese video a mí me liquidó, me emocionó muchísimo haber podido ver que él (Tomás) haya podido entender la patología de la madre y las cosas que ella ha hecho“, expresó. Para mí esto es el comienzo de un camino de recuperación”, expresó.

El médico recordó el momento en el que todo empezó. En 2012, tras varios conflictos judiciales con su ex esposa Andrea Vázquez y después de denunciar que ella no dejaba que vea a sus hijos, un tribunal ordenó que los chicos pasen a su cuidado. Vivieron juntos durante cuatro años.

Según el profesional de la salud, durante ese tiempo hubo un régimen de visitas para la madre, que debía estar supervisado. En una de esas visitas, afirmó durante la entrevista, Vázquez le hizo decir a uno de los hijos que él le tiraba del pelo delante de la asistente social. Esa denuncia fue motivo para que los chicos vuelvan con ella. A pesar de que la Justicia dispuso el regreso de los hijos al hogar paterno, esto no sucedió.

El hombre relató que, cuando la Cámara de Apelaciones ordenó nuevamente la devolución de los hijos, su ex esposa presentó una denuncia aún más grave, esta vez por abuso sexual.

“El día siguiente que Cámara de Apelaciones ordena esto, mete la denuncia de abuso sexual con abuso carnal a mí y a mi hijo más grande, que no se quedó con ella. El juez de familia dice ‘no, si hay una causa penal, no puedo realizar el reintegro’. Así fue desde 2016 a la fecha, no volví a tener contacto con ellos, ni mi hijo más grande, Francisco, tampoco, también acusado de lo mismo”.

Denunció a su padre por abuso sexual, hizo que lo metieran preso y ahora asegura que era toda una mentira

Por esa denuncia, Ghisoni estuvo dos años detenido en una institución de salud mental hasta que obtuvo prisión domiciliaria, y, luego de tres años, recuperó la libertad para enfrentar el juicio que lo absolució.

“No solamente no te escuchan, sino que acá se invierte la prueba. Sobre todo los varones no somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Somos culpables. Yo fui preso sin juicio; estuve dos años y tres meses preso, seis meses con domiciliaria sin una condena. Mis hijos perdieron su vida, su infancia, les llenaron la cabeza”, dijo, dejando en claro su malestar.

Durante el proceso judicial, según Ghisoni, la única prueba fue la declaración de uno de los chicos en Cámara Gesell. “El resultado de esa pericia fue que el discurso del niño estaba atravesado por el adulto. Esa fue la única prueba de cargo que hubo, porque en la pericia forense la madre no lo llevó al chico por más de dos años. La madre es médica, sabe perfectamente que el tiempo en la demora para hacer una pericia es fundamental. Entonces ella no dejó que la pericia se haga por dos años. Hizo una pericia de parte”.

Esta situación llevó a que el fiscal desistiera de acusarlo y finalmente fuera absuelto. El veredicto fue apelado, pero ahora tuvo el sello final de la Suprema Corte.

La confesión de su hijo

El video en el que Tomás confesó la falsa denuncia

En un video en sus redes, el joven reconoció: “No fui una víctima de mi padre, fui usado”. En esa línea, aseguró que su madre le impuso la denuncia y le enseñó un relato falso.

“La historia con el tiempo se transformó en una verdad emocional, sin sustento real. En consecuencia, mi papá fue preso tres años. Perdió su trabajo, su nombre, su salud, su dignidad. En todo esto, yo también perdí la confianza en mí mismo, a mi familia y a mi papá durante más de una década”.

A pesar de todo, Pablo Ghisoni contó que nunca sintió odio hacia sus hijos. “El año pasado (2024) tuvimos la audiencia en Casación. En esa audiencia yo dije que cuando mis hijos me busquen, yo voy a estar y eso es lo que voy a hacer. Uno es padre toda la vida y quiere lo mejor para sus hijos y esto es un poco el camino que ahora vamos a empezar a transitar con Tomás, sin duda”, señaló.