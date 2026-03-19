El ‘Financial Times’ dice que España es “un ejemplo a seguir” en la gestión de la crisis petrolera por la guerra de Irán: “Su rápido despliegue de renovables frena las facturas”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla durante una rueda de prensa tras asistir a una cumbre especial de líderes de la Unión Europea. (REUTERS)

El efecto de la guerra en Irán sobre los países europeos no ha sido el mismo. Lo vemos, por ejemplo, con Reino Unido y España. Ambos han tratado de evitar una implicación directa en el conflicto, pero las consecuencias de esta decisión no les afectan igual. El medio británico Financial Times explica que la vulnerabilidad a la que se exponen por los precios volátiles de la energía no es la misma. Y es que, España, en comparación, se ha visto menos expuesta a los riesgos derivados del cierre del estrecho de Ormuz y a la consiguiente subida de precios del petróleo y gas.

Durante la mayor parte de lo que va de año, el precio de la electricidad en España ha alcanzado o superado el coste medio de la electricidad generada con gas solo el 15% del tiempo. En Italia, esa cifra ha sido del 89%. Este dato, según un estudio realizado por la organización Ember, ilustra hasta qué punto España ha conseguido minimizar la incidencia de las subidas del gas en la factura eléctrica. La idea es clara: mientras en Italia el coste de la luz depende casi constantemente del gas, en España ese efecto es muy limitado.

La mayoría de los países europeos ha experimentado fuertes alzas en los precios del gas, del petróleo y de productos refinados, atribuibles al cierre del paso estratégico por el estrecho de Ormuz. La diferencia, según Financial Times, reside en el comportamiento del mercado eléctrico: Francia y España han podido contener en mayor medida los precios gracias a una producción eléctrica menos dependiente del gas natural, cuyo coste se ha duplicado desde principios de año. Francia se apoya principalmente en fuentes nucleares, mientras que España ha optado por ampliar su capacidad renovable, utilizando tanto energía eólica como solar e hidráulica.

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Sin embargo, el mero hecho de desplegar más energías renovables no garantiza, por sí solo, precios más bajos. Un ejemplo es el Reino Unido, que, tal como recoge el análisis, ha generado más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes renovables y nucleares, pero continúa fijando el precio de la electricidad con centrales de gas en dos tercios de los casos. Eso ha llevado a que el Reino Unido registre uno de los precios eléctricos más elevados de Europa, según datos de la consultora Aurora Energy citados por Financial Times.

Parte del éxito es “fortuito”

No obstante, el periódico británico descarta que parte del “éxito de España” es “fortuito”. “El país ha tenido un invierno particularmente ventoso y lluvioso, lo que ha generado mucha energía eólica e hidroeléctrica. Sus centrales de gas funcionan con más frecuencia de lo que sugieren las estadísticas y reciben una remuneración aparte por los servicios que prestan a la red eléctrica·

El texto publicado en Financial Times concreta también que, de mantenerse las condiciones actuales, el precio medio de la electricidad en España para el resto del año rondaría los 66 euros por megavatio hora, un valor que representa la mitad de la previsión para Italia. En este esquema, la energía nuclear cumple un papel de respaldo sólido. Las plantas nucleares españolas generaron el año pasado el 20% de la electricidad, lo que supone el doble de la proporción observada en el Reino Unido. Italia, por su parte, carece de producción nuclear.

Varias turbinas eólicas se alzan contra un cielo nublado y un sol poniente, simbolizando la producción de energía renovable en un parque eólico. (Freepik)

La capacidad española de combinar varias energías renovables —eólica, solar e hidráulica— permite que el suministro se mantenga estable en diversas franjas horarias y durante distintas estaciones. Así, mientras el gas sigue siendo imprescindible para cubrir picos puntuales de demanda, su influencia sobre la tarifa final se atenúa en el mix español.

El resultado: menor coste y mayor autonomía política para España

La posición española es doblemente ventajosa, de acuerdo con el análisis de Financial Times: el rápido desarrollo de energías renovables no solo ha mitigado de manera apreciable las subidas de las facturas eléctricas, sino que también ha fortalecido la independencia política del país respecto a los vaivenes internacionales y las presiones asociadas al suministro de combustibles fósiles. El artículo sostiene que esta experiencia debería servir de motivación para quienes, desde Europa, abogan por impulsar aún más la transición a modelos energéticos sostenibles.

“El resultado es que España se encuentra en una posición ventajosa en dos sentidos. Su rápido despliegue de energías renovables ha frenado el aumento de las facturas de electricidad, lo que también debería contribuir a reforzar su independencia política. Un buen motivo para que la brigada verde europea siga avanzando con paso firme", concluye el artículo.