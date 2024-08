Los despidos se perfilan como el último recurso para más empresas en EEUU

La capacidad de la Reserva Federal para evitar una recesión depende de cuánto tiempo puedan retener a los empleados tras la pandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de la Reserva Federal para evitar una recesión depende en parte de cuánto tiempo pueda continuar una irregularidad post-pandemia: la retención de empleados.

Incluso con las tasas de interés en su nivel más alto en más de dos décadas y señales de enfriamiento de la economía, las empresas marcadas por la escasez de trabajadores durante la pandemia han evitado en gran medida los despidos. En su lugar, han reducido las contrataciones, recortado las ofertas de trabajo y reducido las horas.

Pero recientes datos están alimentando los temores de que los empleadores puedan estar llegando al límite - y aceleren el ritmo de los despidos.

El mercado laboral está “en la etapa final de este tipo de desaceleración que probablemente estaba en marcha porque la economía se estaba normalizando tras la pandemia”, dijo Skanda Amarnath, director ejecutivo de Employ America. “Si permites que esta situación continúe en la dirección que va, existe un alto riesgo de que las cosas se rompan”.

El delicado estado del mercado laboral no pasa desapercibido para los funcionarios de la Reserva Federal, que han cambiado cada vez más su enfoque para evitar un aumento en el desempleo. Aunque durante mucho tiempo han querido enfriar un mercado laboral sobrecalentado, los funcionarios están cautelosos de que se debilite demasiado, especialmente con la inflación ahora mucho más cerca de su objetivo del 2%.

El mercado laboral sigue siendo sólido, dicen los responsables de la política, pero el presidente Jerome Powell también dijo la semana pasada que los riesgos a la baja para el empleo son “reales ahora”.

Las empresas han evitado los despidos reduciendo contrataciones, ofertas de trabajo y horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último informe sobre el empleo, que mostró una desaceleración material en las contrataciones y un aumento inesperado en el desempleo, incrementó estas preocupaciones. La tasa de desempleo subió por cuarto mes consecutivo, alcanzando su nivel más alto en casi tres años del 4.3% y desencadenando un indicador de recesión muy observado.

Bajo la superficie, el número de estadounidenses que trabajan a tiempo parcial por razones económicas, como condiciones desfavorables del negocio, aumentó a un máximo de tres años. El crecimiento salarial se desaceleró y las horas semanales promedio disminuyeron, igualando el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia.

“Los empleadores tienen una palanca intermedia que pueden accionar, que son las horas trabajadas,” dijo Richard Moody, economista jefe de Regions Financial Corp., añadiendo que muchas empresas siguen siendo renuentes a implementar despidos por ahora. “Si empiezan a sentir que las cosas están desacelerándose y van a continuar desaceleradas, en algún momento empezarán a dejar ir a los trabajadores.”

Se espera ampliamente que los funcionarios reduzcan los costos de los préstamos en su próxima reunión en septiembre, pero algunos argumentan que los responsables de la política ya deberían haber intervenido para apoyar el mercado laboral. Los inversores, y algunos economistas, ahora ven al banco central empezando los recortes con una reducción de medio punto, tras las cifras de empleo de julio.

Algunos funcionarios de la Reserva Federal instaron a los inversores a no sacar demasiadas conclusiones de un solo informe, especialmente uno que podría estar comprometido por el clima severo y un aumento en los despidos temporales. Aún así, los inversores y economistas temen que la distancia entre el mercado laboral de hoy - donde muchos estadounidenses están empleados y más continúan ingresando al mercado de trabajo - y un deterioro significativo sea muy corta.

“La gente no está contratando, pero la gente no está despidiendo, ¿vale?, y eso no es normal,” dijo Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, tras el informe de empleo del viernes. “La pregunta que tienes que hacer es, ‘¿cuánto tiempo puede persistir un entorno de baja contratación y bajos despidos?’”

Impacto de la Pandemia

A medida que la economía salió de la pandemia de Covid-19, los empleadores estadounidenses lucharon por contratar suficientes trabajadores para mantenerse al día con los consumidores ansiosos por reanudar los gastos después de los confinamientos. En marzo de 2022, había dos ofertas de trabajo por cada trabajador desempleado. Los empleadores ofrecían grandes aumentos salariales y otros incentivos para atraer a los trabajadores, lo que ponía presión al alza sobre los precios.

Pero cuando la Reserva Federal elevó las tasas agresivamente en 2022 y 2023 para combatir el crecimiento de los precios, provocando cierto enfriamiento en la economía, los empleadores no respondieron como se esperaba. Las ofertas de trabajo disminuyeron lentamente, pero con pocos despidos, el desempleo se mantuvo bajo. Ahora, con aproximadamente una vacante por cada trabajador desempleado, en línea con los niveles de 2019, los funcionarios han advertido que una demanda más débil puede generar un mayor desempleo.

“Es probable que las viejas relaciones normales comiencen a suceder,” dijo el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller en mayo. “No es como si pudiéramos contar de aquí en adelante con que las vacantes absorban cualquier disminución adicional. Estamos llegando al punto donde las relaciones tradicionales van a empezar a aparecer”.

Datos recientes sugieren que los empleadores podrían acercarse al límite, aumentando el ritmo de despidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo, un indicador de despidos, han aumentado, alcanzando su nivel más alto en casi un año a finales de julio. Y algunas empresas, como Intel Corp., han anunciado recortes de empleos. Pero en general, las empresas siguen siendo reticentes a dejar de lado a los trabajadores.

“Las empresas están manteniendo sus fuerzas laborales estables o permitiendo que se reduzcan mediante la rotación,” dijo Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, el lunes. “Después, dicen que necesitan reducir el tamaño de sus nóminas, pero no hemos estado viendo eso en gran escala aún”.

(c) 2024 , Bloomberg