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“Cada voto cuenta, vota por los que amas”: más de 1,2 millones de peruanos en el exterior podrán participar en las elecciones generales

Motivación para votar desde el extranjero. Iniciativa destaca que, aunque los peruanos hayan emigrado y cambiado de país, sus lazos y responsabilidades con familiares y amigos en Perú permanecen

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de motivación para el voto dirigida a los peruanos residentes en el extranjero, impulsada en el marco de las elecciones generales del 2026, destaca la importancia de ejercer este derecho como un acto de responsabilidad y afecto hacia las familias y amigos que permanecen en el país. Los testimonios de connacionales en Argentina, Italia, España, Chile y Estados Unidos subrayan que, aunque la distancia y los cambios de rutina sean parte de la experiencia migrante, el vínculo con el Perú y el impacto del voto no se pierde.

Testimonios que motivan el voto de peruanos en el extranjero

Tu voto cruza fronteras”, afirma Héctor Villalobos, peruano en Argentina, mientras que Catherine Paulino, desde Italia, recuerda: “Llega a la casa que sigue siendo tu casa”. Gian Ardiles, residente en España, enfatiza: “No es solo ir a votar por cumplir”, y Gian Saavedra, desde Chile, motiva: “Vota por tu familia”. Los participantes coinciden en que, pese a vivir lejos, votar es una manera de proteger y apoyar a sus seres queridos. “Cada voto cuenta. Vota por los que amas”, es el mensaje central de la campaña.

El sentido de pertenencia y responsabilidad es reforzado por testimonios como el de Claudia Villanueva, en Estados Unidos: “Yo tuve que salir de mi Perú, pero el Perú no se fue de mí, porque allí está mi gente. Por eso elijo votar, para que siempre les vaya bien”. Para muchos, participar en las elecciones es una forma de contribuir al bienestar y futuro de las personas que más quieren en el país.

Campaña para incentivar el voto en el extranjero. Video: Difusión

¿Cuántos peruanos en el exterior podrán votar y dónde?

Según información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, un total de 1 210 813 peruanos están habilitados para votar en el extranjero en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. La infraestructura electoral incluye 218 locales de votación en el exterior, gestionados por 121 oficinas consulares. Las ciudades con mayor concentración de votantes peruanos son Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y Madrid (España). En Estados Unidos, los principales centros de votación estarán en Patterson (Nueva Jersey), Nueva York, Washington DC, Miami (Florida) y Los Ángeles (California).

El embajador Pedro Bravo, director general de la Dirección de comunidades peruanas en el exterior, informó además que 21 881 peruanos han sido sorteados para cumplir funciones de miembros de mesa, aunque la cifra se confirmará en las próximas semanas.

Las autoridades y la campaña recuerdan que el voto desde el exterior tiene impacto real en el país y en quienes permanecen en él. La participación activa de la comunidad peruana fuera de las fronteras nacionales contribuye a fortalecer la democracia y a definir el rumbo de las familias y amigos que siguen en el Perú.

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