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El productor de Emilia Mernes habló del escándalo con María Becerra y Tini Stoessel: “La envidia y el miedo”

Zecca, amigo y productor de la cantante, usó su cuenta de X para dejar una serie de enigmáticos mensajes acerca de la pelea

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Zecca, el amigo y productor
Zecca, el amigo y productor de Emilia, habló del escándalo con María Becerra y Tini (Instagram)

El escándalo que involucra a Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel comenzó con un gesto simple en redes: el unfollow de María y Tini a Emilia, replicado poco después por otras celebridades como Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Ángela Torres. Rápidamente, el tema se convirtió en tendencia y las especulaciones sobre el origen de la pelea se multiplicaron, con versiones que iban desde desacuerdos personales hasta situaciones no resueltas del pasado, como la expulsión de la hermana de María de un boliche y la ruptura de grupos de trabajo antes del show de River. En ese contexto de versiones cruzadas y tensión, el productor musical Zecca, pieza clave en el equipo de Emilia, decidió pronunciarse por primera vez de manera pública y enigmática a través de su cuenta de X.

Lejos de dar explicaciones directas o entrar en polémicas, Zecca optó por una serie de mensajes poéticos y reflexivos que rápidamente llamaron la atención dentro del ambiente musical. Su primera declaración fue breve y contundente: “La envidia y el miedo son los peores consejeros”. Así, el productor musical dejó entrever que, a su entender, las emociones negativas están detrás de muchas decisiones y actitudes en el entorno profesional y mediático. Minutos después, profundizó la idea: “Hay que hacer cosas desde el amor. crear, no destruir. Al de al lado dejarlo tranquilo y enfocarse en lo propio”. El enfoque pasó a un llamado a la construcción y al respeto por el trabajo ajeno, sugiriendo que el conflicto sólo puede escalar si se actúa desde la hostilidad y la competencia.

En un tercer mensaje, Francisco fue más explícito en su análisis del conflicto interpersonal: “Si lo que hace el de al lado te hace sentir mal sobre vos mismo o lo que vos hacés, es un problema tuyo, no del otro. en vez de querer dañar al otro, construí algo piola para vos, y listo. actuar desde el amor, no desde el miedo”. El productor insistió en la importancia de la autocrítica, la responsabilidad personal y la superación propia, en contraste con la tentación de buscar perjudicar a terceros.

Zecca salió en defensa de
Zecca salió en defensa de Emilia y aseguró que todo esto está relacionado con el envidia y el miedo
"Hay que hacer cosas desde
"Hay que hacer cosas desde el amor", sentenció Francisco
Zecca no solo es el
Zecca no solo es el productor de Emilia, sino también son amigos y han vacacionado juntos

En el hilo de publicaciones, el tema de la mentira emergió como otro eje central: “La mentira es hija del miedo. Dicha mil veces pasa como verdad y causa mucho daño. Lamentablemente ese daño es una deuda que después inevitablemente se te cobra. Mejor no mentir”. Para Zecca, las falsedades motivadas por el temor no solo afectan a otros sino que terminan volviéndose contra quien las emite. Retomando la idea, alertó: “Al pasar como verdad mucha gente se sube a la mentira, una vez más, por miedo. tal vez mirando hacia atrás lo lamenten. pero bueno. las decisiones tienen consecuencias. recomiendo pensar bien antes de actuar por miedo”.

Finalmente, el productor cerró su reflexión con un mensaje extenso sobre el impacto personal y psicológico de la mentira: “Una mentira nacida desde el miedo muchas veces tiene poco sustento más que eso: miedo! y como a uno le avergüenza mucho admitir que, por miedo, miente, ¿qué hace? miente más! por montones! el tema es que no importa cuánto mientas, hay que solo preguntarse un poco cuánto sustento tiene realmente toda esa pila de mentiras. cuántas cosas tenés que obviar para que tus mentiras parezcan coherentes? y lo peor de todo es que lejos de sanar ese miedo que sentís, cada vez lo sufrís más. porque en el fondo sabés que estás mintiendo :(”.

"La mentira es hija del
"La mentira es hija del miedo", aseguró el productor musical
De manera enigmática, el productor
De manera enigmática, el productor de Mernes hizo mención al conflicto que la tiene de protagonista (X)

Las palabras de Zecca, aunque no señalan a nadie en particular, funcionan como respuesta indirecta al clima de enfrentamiento y sospechas que rodea a Emilia, María y Tini. Desde la óptica del productor, los conflictos públicos deben ser abordados desde la construcción, la honestidad y el autocuidado, evitando caer en la espiral de la envidia, el miedo y la mentira. Así, su serie de mensajes suma una nueva voz —en clave reflexiva— al debate que viene ocupando el centro de la conversación en redes y en el ambiente musical argentino.

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