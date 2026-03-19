“Superar los S/ 9,000 millones en captaciones de ahorros es una señal clara de la confianza”: caja municipal reporta crecimiento de 11% en depósitos

Manuel Chacaltana, gerente central de Finanzas y Control de Gestión de Caja Arequipa. Foto: Difusión

Caja Arequipa informó que al cierre de enero superó los S/ 9,000 millones en captaciones, lo que representa un incremento del 11% respecto al año anterior. Este resultado, según la institución, evidencia la confianza de más de 1.6 millones de peruanos que eligen a la entidad como una alternativa segura para depositar sus ahorros.

“Superar los S/ 9,000 millones en captaciones de ahorros es una señal clara de la confianza que más de 1.6 millones de peruanos depositan con nosotros. Este resultado refleja no solo la solidez de nuestra gestión financiera, sino también nuestro compromiso de acompañar a las familias del país con soluciones de ahorro accesibles y sostenibles en el tiempo”, señaló Manuel Chacaltana, gerente central de Finanzas y Control de Gestión de Caja Arequipa.

Crecimiento en captaciones y liderazgo regional

La entidad destacó que continuará fortaleciendo su presencia a nivel nacional y desarrollando soluciones alineadas a las necesidades de los clientes de ahorro, contribuyendo así a la inclusión financiera en todo el país.

Respecto a la estructura de los depósitos, la empresa detalló que el 65% corresponde a depósitos a plazo fijo, el 31% a cuentas de ahorro y el 4% a cuentas CTS, lo que evidencia una composición equilibrada. Asimismo, indicó que al cierre de enero ocupó el primer lugar en productos pasivos en la región Arequipa y el séptimo lugar a nivel del sistema financiero nacional, consolidando su liderazgo regional y competitivo.

Fortalecimiento patrimonial y confianza del mercado

En el ámbito patrimonial, la entidad informó que en 2025 su patrimonio efectivo alcanzó los S/ 1,665 millones, con un incremento de S/ 200 millones (+14%) respecto al año anterior. Este fortalecimiento, de acuerdo a la firma, fue respaldado por su doble clasificación A- vigente desde diciembre de 2024, la primera alcanzada en el sistema de cajas municipales.

Como parte de su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, Caja Arequipa realizó recientemente una emisión de Certificados de Depósito Negociables por S/ 70 millones, registrando una demanda 1.73 veces superior al monto ofertado, lo que, según la entidad, refleja la confianza del mercado de valores en su solidez y posicionamiento.

La empresa indicó además que se ha consolidado como la caja municipal con mayor presencia y recurrencia en el mercado de capitales, a través de instrumentos de corto y largo plazo, incluidos subordinados. “Todo ello fortalece nuestra capacidad de apalancamiento financiero y respalda nuestros planes de expansión crediticia, especialmente en el segmento MYPE”, acotó Chacaltana.

Caja Arequipa concluyó que estos resultados reafirman su gestión financiera orientada a generar mayores oportunidades de desarrollo para los emprendedores y su compromiso con la inclusión financiera en el país.