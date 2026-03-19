La sospecha de Ferrari sobre Mercedes que mantiene en vilo a la Fórmula 1

El británico Gerorge Russell (izquierda) disputa en su Mercedes la punta a su compatriota Lewis Hamilton, de Ferrari, durante el sprint del Gran Premio de China (AP Foto/Vincent Thian)

La gestión estratégica de los motores y la posibilidad de acceder a mejoras regulatorias marcan el pulso de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La atención se concentra sobre Mercedes y Ferrari, ya que el equipo alemán consolidó su posición como referente técnico, mientras en Maranello ya trabajan en una nueva especificación del impulsor con la expectativa de recortar la distancia y mantener la competitividad en el estrecho margen que ofrece el reglamento. Aunque la Scuderia sospecha que el equipo alemán no está mostrando todo lo que tiene para evitar que los italianos accedan a una mejora, según estipula el presente reglamento técnico.

El análisis de la situación cobró aún mayor relevancia desde que se cancelaron las carreras de Bahréin y Arabia Saudita, lo que reprogramó los plazos para la evaluación de rendimiento y abrió la oportunidad de intervenciones técnicas clave, según informó The Race.

La unidad de potencia de Ferrari presenta al menos 15 caballos de fuerza menos que la de Mercedes, lo que coloca a La Rossa en una franja técnica que podría habilitarles oportunidades adicionales de desarrollo. El sistema instaurado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) otorga a los fabricantes que estén entre un 2 % y un 4 % por debajo del valor de referencia -establecido por el rendimiento de Mercedes-, con la posibilidad de realizar una mejora extra en 2026 y otra en 2027; si la diferencia supera el 4 %, el régimen es aún más permisivo con dos mejoras adicionales en ambos años. Estos márgenes no solo impactan en el calendario de actualizaciones, sino que determinan las chances concretas de recuperación competitiva para aquellos fabricantes rezagados.

En Maranello plantean que el equipo germano esconde su verdadero potencial para evitar sacarle los mencionados márgenes. Esta estratagema cambió el juego, ya que en la era moderna de la F1 se prohibieron las mejoras a favor de un equipo o motorista con el campeonato iniciado. Sin embargo, debido al estreno de la normativa y que se trata de una nueva categoría por los flamantes autos, la F1 dejó la chance de un reglamento abierto.

Los festejos de Mercedes por el triunfo de Kimi Antonelli en China. El equipo alemán ganó las dos primeras fechas (REUTERS/Maxim Shemetov)

Por ejemplo, el no mostrar lo que realmente tiene un equipo es algo habitual en el automovilismo argentino, en el especial en el Turismo Carretera con el famoso “hacer la plancha”, que implica que un auto de una marca se guarde para evitar mejoras para una marca rival. La popular categoría tiene un reglamento abierto durante la etapa regular (primeras 11 carreras) y se cierra en la Copa de Oro, que son las últimas cinco fechas en las que se define al campeón.

Si bien el equipo oficial alemán extrajo el máximo provecho de la gestión energética de su motor, sus escuderías cliente -McLaren, Alpine y Williams- por ahora no lograron igualar ese nivel. El modelo W17 de Mercedes, en circuitos como Australia y China, demostró una capacidad superior para mantener la potencia máxima durante más tiempo y emplear la recuperación de energía de forma más eficiente.

La FIA, responsable del monitoreo, aplica un sistema de medición basado en la cantidad de caballos (CV) o kilovatios-hora (kWh) que produce cada unidad, comparando cada fabricante con la referencia de Mercedes. El primer control de evaluación debía concretarse tras la sexta carrera, originalmente planeada para Miami. Sin embargo, la cancelación de dos fechas en Oriente Medio obligó a definir una nueva referencia temporal, aún bajo discusión interna.

Desde el punto de vista de Ferrari, el escenario inmediato obliga a moverse en dos frentes: avanzar en el desarrollo de un nuevo motor en Maranello y asegurar que el déficit actual permita acceder a las opciones de actualización previstas en el reglamento. El director del equipo, Fred Vasseur, reconoció internamente que la Scudería espera clasificar para esas mejoras en virtud del déficit registrado y que su auto, la SF-26, representa la versión más avanzada en términos aerodinámicos. El cálculo realizado en base al “supertiempo” del 100,948 % respecto a Mercedes en las dos rondas inaugurales indica que el chasis de Ferrari es aproximadamente 1 % mejor, pero la eficiencia del motor sigue siendo el factor limitante.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, avisó que en Maranello trabajarán igual para reducir la distancia con Mercedes (REUTERS/Go Nakamura)

En respuesta a las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, Ferrari organizará en Monza una jornada de filmación de 200 kilómetros el próximo mes, a fin de recopilar datos adicionales sobre la gestión energética en uno de los escenarios clave del calendario.

Cabe recordar que la FIA se reserva el derecho de verificar los resultados en fábrica a través de simulaciones en bancos de prueba y de revocar plazas si detecta intentos de manipulación de resultados. En el caso de Mercedes, la existencia de cuatro equipos que emplean su motor amplía la base de datos disponible para la federación. Por su parte, en Maranello confirman que la apertura para acceder a actualizaciones dependerá del rigor de estas mediciones.

En tanto que Ferrari evalúa que el reglamento permitirá a Red Bull Powertrains, Audi y Honda recibir oportunidades de desarrollo adicionales, dado su rendimiento deficitario respecto a la referencia de Mercedes. No obstante, la previsión interna indica que difícilmente Ferrari supere el umbral del 4 % de diferencia, requisito que habilitaría dos mejoras extra en 2026 y dos más en 2027.

Vasseur dirigió el enfoque hacia la necesidad de un nuevo motor para aspirar a la victoria en 2027, habida cuenta de que en Maranello asumen que Mercedes mantendrá una ventaja en la mayoría de los circuitos a lo largo de 2026. La relevancia de poder optar desde el inicio a evoluciones técnicas resulta, por tanto, fundamental para que el grupo técnico encabezado por Enrico Gualtieri, director de la unidad de potencia de Ferrari, ataque con precisión las debilidades del actual propulsor en el último tramo de la temporada 2026.