Un video parece mostrar que un Tomahawk estadounidense impactó una base naval cerca de una escuela iraní

Un video que comenzó a circular en internet el domingo muestra lo que parece ser un misil Tomahawk de Estados Unidos impactando en las inmediaciones de una escuela primaria situada junto a un complejo naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según ocho expertos en armamento.

El video, que fue verificado por The Washington Post, es la última indicación de una posible participación estadounidense en el ataque del 28 de febrero que mató a decenas de niños en la ciudad iraní de Minab, en el sur del país.

Las autoridades iraníes afirmaron que al menos 175 personas murieron en el ataque contra la escuela primaria Shajarah Tayyiba, que se cree fue el más letal para civiles durante el conflicto de una semana entre Irán, Estados Unidos e Israel. The Post no ha podido verificar el número de víctimas.

El Tomahawk es un misil de crucero de largo alcance que puede ser lanzado desde buques o submarinos de la Marina. El ejército estadounidense, que ha utilizado Tomahawks en otros ataques durante la operación, es el único participante en los combates que se sabe posee este misil en su arsenal.

El sábado, el presidente Donald Trump dijo a periodistas que el ataque contra la escuela “fue realizado por Irán”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que hablaba junto a Trump, afirmó: “Ciertamente estamos investigando, pero el único bando que ataca a civiles es Irán”.

Un portavoz del Comando Central (CENTCOM) declinó comentar sobre el video.

Las imágenes de siete segundos fueron publicadas por primera vez por Mehr, una agencia de noticias semioficial en Irán. Hasta ahora, el video del mortal ataque contra la escuela de niñas mostraba únicamente las consecuencias posteriores.

El video del misil y de la explosión inminente capta lo que parece ser uno de varios ataques contra edificios del complejo del IRGC junto a la escuela, según imágenes satelitales.

Basándose en el ángulo de la cámara del video, el misil probablemente impactó contra un edificio de la base adyacente, según el análisis de imágenes satelitales realizado por The Post tras el ataque.

Al comienzo del video se puede ver humo gris saliendo del área donde se encuentra la escuela. El misil entra en el encuadre desde el lado izquierdo de la cámara. El video capta el sonido del proyectil atravesando el aire antes de caer y explotar. El punto exacto de impacto queda fuera del campo de visión, parcialmente oculto por árboles. Una densa nube negra surge del lugar del impacto y se escuchan gritos casi de inmediato.

El presidente Donald Trump dijo a periodistas que el ataque contra la escuela "fue realizado por Irán"

La longitud del proyectil recto y cilíndrico con una nariz biselada coincide con la de un Tomahawk, dijo a The Post en un mensaje Wes Bryant, ex especialista en selección de objetivos de operaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ex jefe de evaluaciones de daños a civiles en el Pentágono.

Bryant, quien ha sido crítico con la administración Trump, también escribió que la explosión “coincide con la carga explosiva de un Tomahawk”.

El perfil del misil captado en el video, incluidas sus alas, “sí parece ser un Tomahawk”, según un ex funcionario de la Marina que ayudó a desarrollar el programa Tomahawk y que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

N.R. Jenzen-Jones, director de Armament Research Services, afirmó que el aparente ataque con un Tomahawk refuerza la posibilidad de que Estados Unidos también haya alcanzado la escuela.

“Dado que las operaciones de combate parecen estar claramente delimitadas entre las áreas de responsabilidad de Estados Unidos e Israel, la presencia de un Tomahawk sugiere que todos los ataques en esa zona fueron realizados por Estados Unidos”, dijo.

The Post verificó el video comparando los puntos de referencia visibles en las imágenes con los que aparecen en Google Earth y Google Maps. El video fue filmado al sur de la escuela, a menos de un cuarto de milla de distancia, según el análisis del medio. El distintivo cartel y la entrada de la clínica especializada Shaheed Absalan, ubicada junto a la escuela, se pueden ver en el video. También aparece una pequeña torre situada en una esquina del complejo del IRGC.

Una vista aérea del 4 de marzo revela áreas dañadas, incluyendo la Escuela Primaria Shajarah Tayjiba y la Clínica Shaheed Absalan, en una zona residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video no parece haber sido manipulado ni fabricado, según dos expertos que revisaron las imágenes a pedido de The Post. Hany Farid, profesor de análisis forense digital en la Universidad de California en Berkeley, trazó la trayectoria del misil en el video y determinó que el proyectil seguía un recorrido recto, algo difícil de falsificar mientras la cámara se mueve entre los cuadros.

Siwei Lyu, profesor de ciencias de la computación e ingeniería en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, indicó que su análisis no encontró artefactos en el video que indiquen que haya sido creado con inteligencia artificial.

Cada misil Tomahawk pesa más de 1300 kilos, según expertos. Están programados previamente con la ubicación del objetivo y utilizan sistemas de guiado sofisticados para alcanzar su destino, incorporando datos sobre el terreno sobre el que volarán y utilizando GPS para ajustar la trayectoria si es necesario.

Los misiles están equipados con cámaras a bordo que envían imágenes del objetivo a los operadores militares, lo que les permite tener visibilidad después del lanzamiento. El objetivo y la dirección pueden modificarse mientras el misil está en vuelo.

Imágenes satelitales tomadas en los días posteriores al ataque y videos verificados por The Post muestran daños en al menos 11 lugares de la zona, lo que coincide con múltiples bombardeos.

Varios muros separan la escuela primaria para niñas del complejo naval de la Guardia Revolucionaria iraní, que fue atacado con varios impactos, según muestran las imágenes satelitales.

Vista aérea de un complejo de la Fuerza Naval del CGRI, una escuela primaria Shajarah Tayyiba y una Clínica Shaheed Absalan en Irán (Vantor)

El complejo ha cambiado significativamente desde 2016, cuando la escuela estaba separada de los edificios militares, según imágenes satelitales de acceso público revisadas por The Post.

Las imágenes muestran que se construyó una entrada independiente en algún momento entre 2013 y 2016. También se pueden observar áreas de juego al aire libre.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que el país lanzó ataques el 28 de febrero utilizando misiles Tomahawk mientras sus fuerzas realizaban bombardeos en el sur de Irán. Mostró un mapa con dos iconos de objetivos cerca de Minab, aunque el mapa no mencionaba el nombre de la ciudad.

La semana pasada, una investigación de The New York Times vinculó a Estados Unidos con el ataque contra la escuela basándose en declaraciones del Pentágono y en pruebas visuales de impactos de precisión en la escuela y en varios edificios del complejo del IRGC. Concluyeron que el edificio escolar probablemente fue alcanzado en la misma serie de ataques que tenía como objetivo la base naval. Reuters también informó la semana pasada que investigadores militares estadounidenses creen que fuerzas de Estados Unidos probablemente fueron responsables del ataque contra la escuela.

