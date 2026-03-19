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Preocupación por la salud de Andrea del Boca: se fue en ambulancia de Gran Hermano y Telefe emitió un comunicado

La actriz tuvo que ir a una clínica cercana a la casa del reality, en medio de malestares y luego de una series de estudios que no salieron como esperaba

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La actriz tuvo que ir a una clínica cerca de la casa más famosa (Video: DDM-América TV)

Gran Hermano Generación Dorada debutó hace menos de un vez y una de las figuras más estelares que tiene el programa, tal vez la más prestigiosa, es Andrea del Boca. Hace pocas horas la actriz generó preocupación entre sus seguidores. En varias ocasiones, la actriz hizo referencia a malestares de salud, lo que generó inquietud tanto entre sus compañeros como fuera del programa y ante sus malestares tuvo que ser trasladada a una clínica.

“Andrea del Boca estaría internada. Mucha preocupación por su salud. ¿Qué fue lo que pasó?”, abrió Mariana Fabianni su ciclo, dando paso a los primeros detalles sobre el cuadro de la actriz. “Preocupación absoluta por la salud de Andrea del Boca. En estos momentos, Andrea está en observación en el sanatorio Las Lomas, en San Isidro, mismo sanatorio donde fue Divina Gloria”, agregó Guido Záffora, confirmando la información sobre el estado de la protagonista de telenovelas como Celeste y Zingara.

El comunicado que emitió Gran
El comunicado que emitió Gran Hermano tras la salida de Andrea de la casa (Instagram)

“A la una de la tarde en punto le entregaron a Andrea del Boca una orden médica para ser trasladada por unos estudios que se había hecho en los últimos días. Ella hizo referencia a que se había hecho unos estudios médicos. Los estudios médicos le dieron mal”, detalló el periodista. El ciclo mostró el momento en que Andrea intentó contarle a sus compañeras lo que ocurría: “No me dieron bien ciertos parámetros”, se la escuchó decir en voz baja, antes de que la transmisión fuera interrumpida de manera abrupta.

Záffora explicó: “Tiene que ver con el tema de la presión. Ella hizo un vivo desde la sala de streaming tomándose la presión. Además tiene problemas intestinales. Cuando arrancó el reality, Andrea hizo referencia a esto. Obviamente, ella tiene un grupo de médicos. A mí me dicen que son cuatro los médicos que visitaron a Andrea del Boca en los últimos días. Ella pidió expresamente hacerse esos estudios porque no se sentía bien. También la criticaban porque ella dormía mucho. Dicen que se iba a dormir temprano porque no se sentía del todo bien. Bueno, tiene que ver con estos parámetros. Lo que me dicen, ella ingresó cerca de la una de la tarde a la clínica Las Lomas”.

Andrea del Boca tuvo que
Andrea del Boca tuvo que ser trasladada de la casa de Gran Hermano a una clínica luego de que unos estudios no salieron como esperaba (Gran Hermano Generación Dorada, Telefe)

El traslado no pasó desapercibido en el entorno del reality. “Cuando ella se pone mal, se pone nerviosa, le dicen: ‘Bueno, ahora vamos a tener que rearmar el circuito médico. Nosotros no te podemos atender y te vamos a llevar a la clínica’. Ahí empezó a ponerse nerviosa y ahí ingresó una ambulancia”, explicó el periodista, detallando que “entró muy nerviosa porque obviamente cuando le comunican esto en el confesionario se puso muy nerviosa porque no sabía cuáles eran los parámetros que le habían dado mal, la tuvieron que calmar, llegaron los psicólogos y demás, fue una charla de mucha gente”.

Ante lo sucedido, la producción de Gran Hermano Generación Dorada difundió un comunicado donde precisó lo ocurrido: “Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria. En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego”.

La continuidad de Andrea del Boca en el reality queda ahora en manos del equipo médico y de la producción, mientras sus seguidores permanecen atentos a su evolución y esperan novedades oficiales sobre su estado de salud y su futuro dentro de la competencia.

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