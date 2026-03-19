“Yo vi esa final, él metió un gol”: el divertido cruce entre Juanfer Quintero y Rodrygo al recordar el triunfo de River a Boca en la Libertadores 2018

El delantero del Real Madrid contó que vio la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes, quien se recupera de una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha y no podrá estar en el Mundial, protagonizó un video que se hizo viral al recordar la final de la Copa Libertadores de 2018 entre River Plate y Boca Juniors. Además, recibió como regalo la camiseta de Juanfer Quintero e intercambió palabras con el futbolista colombiano.

“He visto la final de Libertadores aquí (por el estadio Santiago Bernabéu), de Boca-River, que él (por Juanfer Quintero) marca en este estadio. Él entró en la segunda parte. Yo no me acordaba de él, ¿sabes? Pero entró en la segunda parte y fue muy bueno. Yo dije: ‘Ese es muy bueno’. Y luego metió un gol", dijo Rodrygo en el video que subió a las redes sociales la cuenta Pasión Monumental. En las imágenes se puede ver al brasileño hablando con otras personas antes de recibir la camiseta del Millonario como regalo.

Luego, un hombre le regaló la camiseta número 10 que utiliza Quintero en River y lo puso en contacto telefónico con el mediocampista colombiano. “Juano, acá está (mostrando la remera). Gracias hermano por la camiseta. Estamos juntos. Aquí te regalo la mía. Un abrazo y nos vemos pronto”, retribuyó Rodrygo mientras le firmaba su casaca del Real Madrid. En la videollamada Juanfer le expresó al brasileño que era un placer para él poder obsequiarle su camiseta y que se estaba preparando para el próximo partido con el conjunto que dirige el Chacho Coudet, que será el domingo 22 de marzo en Río Cuarto frente a Estudiantes por la fecha 12 del Torneo Apertura.

En cuanto al presente de Rodrygo, el delantero del Real Madrid y la selección de Brasil se encuentra recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha. La lesión se produjo el pasado 2 de marzo tras el encuentro que el equipo merengue perdió ante el Getafe por La Liga de España. Tras los estudios médicos, se confirmó que el jugador tenía la tan temida lesión que lo terminó desafectando de la Copa del Mundo al no llegar con los plazos de recuperación.

Rodrygo Goes se lesionó en el Real Madrid y se perderá el Mundial de 2026 (Reuters/John Sibley)

“Ha sido uno de los peores días de mi vida. Como siempre, tuve miedo de esta lesión...”, expresó el delantero brasileño en un posteo de Instagram, donde reflexionó sobre la difícil situación que atraviesa. “Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero de qué me puedo quejar. He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía...”. Y agregó: “Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo”.

Por último, Rodrygo concluyó: “¡Gracias a todos por las oraciones, los textos y el amor! Ustedes son tan importantes para mí... Aunque es un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y hacer feliz a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto... Dios sigue en el control de todo".