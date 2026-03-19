Araceli González salió en defensa de Emilia Mernes: "El bullying también es para las lindas"

Araceli González defendió a Emilia Mernes

La defensa pública que hizo Araceli González de Emilia Mernes encendió el debate sobre bullying en la música urbana. La actriz respaldó a Emilia Mernes en el ciclo Sería Increíble (Olga), confrontando directamente a Pablo Agustín y utilizando frases como “la manada de hienitas”, “las lindas tienen muchas enemigas” y “el bullying también es para las lindas”. González compartió su propia experiencia con la exposición mediática, situando el tema en el centro de la polémica.

Araceli González defendió a Emilia Mernes señalando que las mujeres exitosas y visibles enfrentan ataques y aislamiento tanto en la industria musical como en los medios. Durante el programa que conducen Nati Jota, Pablo Agustín, Noe Custodio y Toto Kirzner (el hijo de la actriz), Araceli cuestionó con firmeza los comentarios previos de Pablo Agustín sobre la cantante y remarcó la intensidad de las críticas que reciben figuras femeninas expuestas.

El cruce de Araceli con Pablo Agustín

González dirigió sus palabras a Pablo Agustín desde el inicio del programa: “Hola, Pablo. Te escuché, ¿eh? Te escuché todo, Pablo, casi me meto antes”. Estas declaraciones establecieron un clima de tensión mientras los conductores debatían el conflicto entre las artistas. La actriz insistió: “Todas son talentosas, Pablo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Cuando hablamos de alguien, que ese alguien es público, exitoso. Hay que tener cuidado”.

González profundizó su postura alentando la empatía: “Te lo digo porque lo viví en carne propia”, afirmó en el estudio de Olga, aunque no ahondó en qué ocasión. Durante la conversación, reconoció que la situación de Emilia le recordaba sus propias experiencias de hostigamiento, señalando a Agustín entre risas: “Yo te escuchaba atrás y como uno lo vivió también, te odié”.

Araceli González en su defensa de Emilia Mernes: "La manada de hienitas"

El bullying en la música urbana

A lo largo de la emisión, González reiteró la idea de que el acoso alcanza tanto a quienes responden a ciertos estereotipos como a las mujeres percibidas como exitosas y bellas. “El bullying también es para las lindas”, expresó en varias oportunidades, subrayando el alcance del problema. Y sobre Emilia Mernes, fue contundente: “Es más linda, tiene una cara preciosa, canta, es exitosa y siempre va a tener una manada de hienitas”.

La actriz hizo hincapié en que quienes están bajo la mirada pública pueden sentirse aisladas y expuestas: “Para mí, hay que cuidar mucho eso, porque del otro lado uno lo vive con mucha intensidad”. González enfatizó la importancia de protegerse del hostigamiento y destacó que la saña del entorno puede ser grave. Si bien evitó confrontar con otras figuras como María Becerra o Tini Stoessel, mostró su aprecio por ambas y recalcó la necesidad de repensar el rol de las críticas en el ambiente musical.

El origen de la pelea: Emilia Mernes vs. María Becerra

El conflicto entre Emilia Mernes y María Becerra se remonta a un episodio en el sector VIP de un boliche. Ailín Becerra, hermana de María, relató en TikTok que fue retirada del área exclusiva por un guardia de seguridad y sugirió que una persona del entorno —a quien muchos identificaron como Emilia Mernes— habría pedido su salida.

Emilia Mernes y María Becerra

Esta versión fue reforzada por Yanina Latorre en el programa SQP, quien afirmó que el pedido de expulsión fue un quiebre en la relación de ambas. El distanciamiento se intensificó con el gesto de dejar de seguir a Mernes en redes sociales y con la ausencia de la artista en los shows de María Becerra en River Plate, así como su salida del chat grupal del colectivo musical conocido como “Los del Espacio”.

Este enfrentamiento generó repercusión tanto en el ambiente de la música urbana como en el público, consolidando el tema como central en la agenda del espectáculo argentino. Ni Emilia Mernes ni María Becerra han realizado declaraciones públicas directas sobre la situación, manteniendo el conflicto en el centro de la atención mediática.

La intervención de Araceli González no solo buscó respaldar a Emilia Mernes, sino también abrir un espacio de reflexión sobre la exposición y la presión a la que se ven sometidas muchas mujeres dentro de la música y el espectáculo. Desde su propia experiencia, ofreció una voz de apoyo a quienes enfrentan el escrutinio público y la hostilidad en un entorno competitivo.