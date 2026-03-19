Furia y eliminación de Tagliafico de la Europa League: fue expulsado en el último segundo en la derrota del Olympique Lyon ante Celta

El partido de vuelta entre Olympique Lyon y Celta de Vigo por los octavos de final de la Europa League sentenció la eliminación del equipo francés con un encuentro que finalizó con dificultades para Nicolás Tagliafico en el Groupama Stadium. El lateral argentino vivió una serie de episodios que marcaron tanto el desarrollo como el desenlace del encuentro, que culminó en su expulsión sobre el cierre y la despedida de su equipo de la competencia continental.

Desde el inicio, Tagliafico estuvo en el centro de la polémica. Apenas había transcurrido un minuto cuando cometió una infracción dentro del área sobre Javi Rueda. La jugada que fue un pisotón claro sobre el tobillo del joven futbolista español del Celta, generó inmediatas protestas de los jugadores gallegos y gestos de dolor en el propio afectado. El árbitro bosnio, Irfan Peljto, no sancionó la falta como penal y el VAR tampoco consideró necesario intervenir. Esta decisión sorprendió al conjunto visitante, ya que la entrada fue dura y podría haber cambiado el rumbo del partido, quedó sin castigo y estableció el tono de un duelo cargado de tensión desde el primer minuto.

Moussa Niakhaté fue el primer expulsado a los 19 minutos de partido (REUTERS/Manon Cruz)

Aunque no fue la única situación perjudicial para el Lyon que perdió a otro de sus pilares defensivos durante el partido. A los 19 minutos, Moussa Niakhaté fue expulsado y dejó al conjunto francés con un hombre menos durante más de una hora de juego. En ese contexto, la responsabilidad defensiva de Tagliafico aumentó considerablemente. El argentino debió redoblar esfuerzos y cerrar espacios ante un Celta que aprovechó la ventaja numérica para atacar con mayor frecuencia y profundidad.

A pesar del esfuerzo de la defensa local, el equipo español logró romper el equilibrio en la segunda mitad. El protagonista fue nuevamente Javi Rueda, quien abrió el marcador a los 61 minutos tras una jugada colectiva por la banda izquierda. El tanto desató la celebración de los visitantes y dejó al Lyon en una posición aún más comprometida. El equipo local, obligado a buscar un resultado positivo, adelantó líneas y dejó espacios atrás, situación que el Celta supo explotar en los minutos finales.

Nicolás Tagliafico vio la tarjeta roja sobre el final del encuentro (REUTERS/Manon Cruz)

Tagliafico intentó aportar en ataque, sumándose por la banda derecha. Sin embargo, la ansiedad y el desgaste físico comenzaron a tomar protagonismo. A los 81 minutos, recibió su primera tarjeta amarilla tras una falta en la disputa de la pelota. Era una señal de la tensión acumulada y de la presión por revertir el marcador adverso. El equipo francés no encontraba claridad en los metros finales y cada avance era respondido con rápidas transiciones del conjunto gallego.

En el tiempo de descuento, con el Lyon volcado en ataque y con espacios en defensa, el Celta encontró el segundo gol. Ferran Jutglà solo ante el arquero, con el reclamo detrás del equipo local por posición adelantada, definió con precisión y sentenció la serie. Sobre el minuto 96, el lateral argentino cometió una infracción en ataque y, tras protestar la decisión del árbitro, fue sancionado con la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente expulsión. El gesto de Tagliafico no solo reflejó su salida del campo de juego, sino que además su equipo consumó la eliminación de la competencia europea. La tarjeta roja, producto de la combinación de una falta y la protesta, cerró un partido en el que la figura del defensor estuvo involucrada en los momentos más determinantes.