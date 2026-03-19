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“Hay muchísimo miedo a la represión, nadie quiere salir a la calle”: así es la vida cotidiana en la Cuba bloqueada por Estados Unidos

La escasez de alimentos, la falta de combustible y el temor a represalias marcan el día a día en la isla, según el testimonio de un corresponsal que recorrió Cuba y compartió su experiencia en Infobae a la Tarde

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En Infobae a la Tarde, el periodista Juan Elman describió el cuadro social y económico que presenció en Cuba, en plena escalada de tensión diplomática. El corresponsal relató la crisis cotidiana, la reacción de la población y el efecto del endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé—, Elman ofreció detalles inéditos de su reciente viaje. “En Cuba encontré desesperación y tristeza absoluta”, resumió al repasar la situación de la isla bajo el bloqueo.

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“Mucha resignación, inclusive a que la cosa cambiara como cambió en Venezuela. Pero una persona me decía: ‘A mí me encantaría que sucediera algo acá como lo que pasó con Venezuela. El problema es que nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Trump’”, relató. El periodista explicó que “hay un hastío que ya se había manifestado en la protesta. La última gran protesta fue en 2021, y fue brutalmente reprimida. Muchos manifestantes recibieron entre 20 y 30 años de cárcel”.

Trump y el endurecimiento de las sanciones hacia Cuba

Elman abordó el impacto directo de la política exterior de Donald Trump en la vida cotidiana cubana. “Lo que está pasando es que como suben los costos para transportar alimentos, hay un aumento muy fuerte de inflación y toda esta situación, que ya era previa, de mucha angustia económica y escasez, se multiplica”, explicó. El periodista señaló que, tras la caída de Maduro, “Venezuela deja de mandar petróleo a la isla. Ahí la isla pierde un soporte importante. Después Trump amenaza con aranceles a los países que envían petróleo, sobre todo México. Cuando se termina el envío de México, ahí es que tenemos esta situación, donde recién ahora, capaz entre un barco de Rusia”.

La política de máxima presión
La política de máxima presión impulsada por Trump y Marco Rubio acelera la crisis económica y social en la isla (Europa Press)

El escenario para la población es de extrema precariedad. “En la isla no entra petróleo desde diciembre aproximadamente. La Habana está mucho mejor que el interior, que sufre cortes de luz más prolongados y menos llegada de alimentos y dólares”, precisó Elman. “Hay muy pocos autos circulando, la noche termina muy temprano, todo está muy reducido, casi una escena tipo pandémica y apocalíptica en algunos barrios”.

Las declaraciones de Trump, que sostuvo en los últimos días que espera “tener el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, profundizaron la tensión. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió públicamente: “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

Marco Rubio y la política estadounidense hacia la isla

En el programa, se discutió el rol de Marco Rubio como figura clave en la estrategia de “máxima presión” de Estados Unidos. “Rubio es una persona muy conectada con la causa cubanoamericana, es un hijo político de esa causa. El rol de Rubio ejemplifica el lugar de América Latina en esta administración”, señaló Elman.

Elman advirtió que el gobierno estadounidense, influido por Rubio, busca acelerar el colapso del régimen cubano. “Trump aparece más envalentonado tras lo de Venezuela, pero hay una urgencia creada para que Cuba diga: si no resuelvo ahora esta situación, si no abro un poco para retomar el combustible y algún tipo de ayuda, esto se me puede volver en contra”, analizó. El periodista también mencionó que la apertura de ciertas reformas económicas en Cuba fue recibida con desdén por parte de funcionarios estadounidenses: “Esto no es suficiente”, replicó públicamente Rubio.

Maia Jastreblansky preguntó por la viabilidad de una intervención directa. Elman respondió: “Nadie puede descartar un ataque militar ahora. Volvemos a tener en primer plano algo que hace un par de años era impensable”.

El bloqueo de Estados Unidos
El bloqueo de Estados Unidos profundiza la escasez de alimentos y combustible en la vida cotidiana de Cuba (Foto AP/Ramón Espinosa)

Resignación social y miedo a la represión en la población cubana

Elman puso el foco en el efecto humano de la crisis. “Mucha gente expresa ilusión de algún tipo de intervención de Estados Unidos. Yo no me esperaba eso, pero fue lo que me encontré. Hay un hastío con el gobierno y con el estado de cosas”, sintetizó. Consultado por Tomás Trapé sobre el ánimo social, Elman fue contundente: “La gente ya no solamente te pide plata, sino medicamentos o alimentos. Cuando preguntás si la gente va a salir a la calle, hay muchísimo miedo a la represión”.

El periodista relató que la represión estatal funciona como un factor de inmovilidad social: “La última protesta grande fue en 2021 y muchos manifestantes recibieron entre 20 y 30 años de cárcel. Los jóvenes te dicen: ‘Tengo todos los motivos para salir, pero nadie se quiere comer 30 años de cárcel’”.

Elman también destacó la creciente solidaridad internacional, con la llegada a la isla de un avión sanitario europeo patrocinado por Greta Thunberg y nuevos envíos de petróleo desde Rusia. A pesar de esos apoyos, la escasez persiste y la población se mantiene en estado de emergencia cotidiana.

Durante el intercambio, los panelistas debatieron el impacto político de la crisis en el escenario interno estadounidense y las posibles motivaciones de Trump. Elman concluyó: “Es compatible no subestimar a Trump con decir: este tipo no tiene una estrategia clara. Hay una diferencia respecto a cómo Israel y Estados Unidos encaran los conflictos, y el Gobierno de Estados Unidos tampoco opera como un bloque monolítico”.

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