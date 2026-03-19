Teleshow

Oriana Sabatini felicitó a Paulo Dybala por su primer Día del Padre: "Mi vida"

La pareja se encuentra en Roma, donde celebró esa fecha en la intimidad de su hogar con tiernos posteos en redes

Guardar
El mensaje de Oriana Sabatini
El mensaje de Oriana Sabatini para Paulo Dybala por el Día del Padre

Las redes sociales se llenaron de ternura durante el primer Día del Padre de Paulo Dybala en Italia. Imágenes y mensajes compartidos junto a Oriana Sabatini y la pequeña Gia marcaron la celebración familiar, con retratos íntimos y guiños vinculados al fútbol.

Ambos conmemoraron este hito con fotografías y publicaciones que resumieron la emoción de su debut en la paternidad en territorio italiano. Sabatini subió una foto de Dybala, recostado sin camiseta en un sofá beige, sosteniendo a su hija envuelta en una manta blanca con detalles grises, rodeado de sus dos perros y bajo la luz suave del día. Acompañó la imagen con la dedicatoria: “feliz primer dia para vos mi vida ❤️ @paulodybala”.

Por su parte, el propio Dybala publicó una instantánea junto a Gia en brazos, vestidos los dos con la camiseta oficial del club Roma, el equipo donde juega. La camiseta de la bebé llevaba el nombre “PAPÁ” y el número 21, el dorsal característico del futbolista, con la leyenda “Forza Roma” y un corazón, en una imagen cargada de simbolismo familiar y deportivo.

El posteo que hizo Paulo
El posteo que hizo Paulo Dybala con Gia en brazos

El insólito inicio del parto de Gia

Luego del nacimiento el 2 de marzo, Oriana reveló cómo fue el inesperado comienzo de su trabajo de parto. Las primeras contracciones ocurrieron en pleno estadio de la Roma durante un partido clave en el que Dybala defendía los colores de su club.

Acompañada por una amiga, se unió a la celebración cuando la Roma marcó el tercer gol frente a la Juventus. En ese instante, entre la euforia de la hinchada y el bullicio futbolero, Sabatini sintió una molestia desconocida: “Entré en trabajo de parto en el estadio de la Roma, el tercer gol”, declaró a Infobae. Al sentarse, percibió una sensación inédita y dudó si se trataba de una contracción, algo que, según comentó, “nunca nadie te sabe explicar bien”.

Inicialmente, eligió no alarmar a quienes la rodeaban y prefirió analizar su estado en silencio. La emoción del partido y la incertidumbre sobre sus síntomas marcaron un primer momento de discreción y cautela.

La primera imagen de Gía
La primera imagen de Gía con su mamá

Preparativos y traslado a casa

Para controlar sus sensaciones, Sabatini recurrió a una aplicación en su teléfono móvil diseñada para contar contracciones. “Bueno, las empiezo a contar con una app que me había bajado hace un día en el celu”, relató. La herramienta confirmó la regularidad: contracciones cada cinco minutos, de un minuto de duración. Ante la noticia, evaluó entre comunicarlo o mantener la calma dentro del estadio.

Si bien el hospital estaba cerca, la falta de preparación fue un desafío. “Yo encima estaba recerca del hospital donde tenía que parir, pero no tenía el bolso, no tenía nada”, explicó la cantante, quien optó por regresar primero a casa antes de dirigirse al centro médico.

Sabatini optó por guardar silencio ante sus acompañantes, priorizando llegar a su hogar para bañarse y preparar el bolso. “Yo quería volver a mi casa, bañarme, prepararme y después salir”, detalló. Al llegar, permaneció casi una hora en la bañera mientras evaluaba el avance del proceso.

La artista continuó privilegiando la discreción y el ambiente íntimo, manteniendo la noticia en reserva y preparándose en soledad para el momento inminente.

Oriana Sabatini, con gafas, abraza
Oriana Sabatini, con gafas, abraza tiernamente a su hija Gia, que lleva un pijama claro con pequeños estampados oscuros.

La llegada de Gia: del hogar al hospital

Tras instalarse en casa, el dolor se intensificó al cabo de una hora en la bañera, lo que marcó el momento de actuar. “Ahí ya el dolor empezó como a ponerse fuerte”, señaló.

El aumento de la incomodidad y la proximidad del nacimiento hicieron que Sabatini y su entorno dejaran la reserva de lado para iniciar el viaje al hospital. Un proceso que comenzó de forma insólita en las tribunas del estadio de la Roma se transformó, tras varias horas en la intimidad del hogar, en el nacimiento de Gia el 2 de marzo de 2026.

La experiencia narrada por Sabatini, atravesada por la espontaneidad y los recursos tecnológicos, reflejó el equilibrio entre organización y la sorpresa de lo imprevisible. Así, la llegada de Gia unió lo cotidiano y lo extraordinario en un escenario inesperado, mostrando cómo el apoyo familiar y las herramientas personales acompañaron el comienzo de una nueva etapa para la pareja.

Temas Relacionados

Oriana SabatiniPaulo DybalaDía del PadreRoma

Últimas Noticias

Araceli González salió en defensa de Emilia Mernes: "El bullying también es para las lindas"

La actriz denunció el impacto del hostigamiento sobre las artistas exitosas y calificó a quienes atacan a la cantante como “la manada de hienitas”

Araceli González salió en defensa

La hermana de María Becerra dio detalles de la pelea con Emilia Mernes: “Fue una acumulación de cosas”

Ailín decidió salir a dar su versión del enfrentamiento entre las cantantes, el detalle que dio inicio al escándalo y la razón de la postura de Tini Stoessel

La hermana de María Becerra

Así es el entrenamiento intensivo de Lali Espósito antes de presentarse ante 140 mil personas en River

La artista mostró la exigencia física para sus próximos shows y la preparación que la acompaña en este desafío

Así es el entrenamiento intensivo

La foto retro que eligió Ana Rosenfeld para responderle a Mauro Icardi: “El terror de los maridos infieles”

La letrada de Wanda Nara apeló a una imagen contundente luego de que el futbolista se refirió a ella como “abogada reciclada”

La foto retro que eligió

Silencio, rumores y misterio: la actitud de Duki en sus redes en medio del escándalo entre Emilia y Tini Stoessel

En medio del revuelo que generaron los “unfollows” de diferentes famosas a la cantante, la actitud de su pareja quedó en el centro de atención

Silencio, rumores y misterio: la
DEPORTES
Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

Los detalles de la reunión entre Enzo Fernández y el técnico del Chelsea luego de que el argentino pusiera en duda su continuidad

La rebelión secreta de pilotos que mantiene en vilo a una de las categorías más importantes del automovilismo

La impensada declaración del cuñado de Max Verstappen por sus críticas a la Fórmula 1: “Estaría calladito”

Fuerte advertencia del ex jefe de Haas a Esteban Ocon tras su choque a Franco Colapinto en el GP de China: “Será su último año”

TELESHOW
Araceli González salió en defensa

Araceli González salió en defensa de Emilia Mernes: "El bullying también es para las lindas"

La hermana de María Becerra dio detalles de la pelea con Emilia Mernes: “Fue una acumulación de cosas”

Así es el entrenamiento intensivo de Lali Espósito antes de presentarse ante 140 mil personas en River

La foto retro que eligió Ana Rosenfeld para responderle a Mauro Icardi: “El terror de los maridos infieles”

Silencio, rumores y misterio: la actitud de Duki en sus redes en medio del escándalo entre Emilia y Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Se emite una advertencia mientras

Se emite una advertencia mientras millones de personas reciben la recomendación de no tomar café

Las renuncias de tres altas funcionarias sacuden a la administración de Rodrigo Paz en Bolivia

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia pone en riesgo a 200.000 empleos

Dos petroleros rusos se dirigen a Cuba en medio del embargo energético de Estados Unidos a la dictadura

Cómo los velocímetros electrónicos transforman la experiencia de conducir en el siglo XXI