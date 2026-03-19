Oriana Sabatini felicitó a Paulo Dybala por su primer Día del Padre: "Mi vida"

El mensaje de Oriana Sabatini para Paulo Dybala por el Día del Padre

Las redes sociales se llenaron de ternura durante el primer Día del Padre de Paulo Dybala en Italia. Imágenes y mensajes compartidos junto a Oriana Sabatini y la pequeña Gia marcaron la celebración familiar, con retratos íntimos y guiños vinculados al fútbol.

Ambos conmemoraron este hito con fotografías y publicaciones que resumieron la emoción de su debut en la paternidad en territorio italiano. Sabatini subió una foto de Dybala, recostado sin camiseta en un sofá beige, sosteniendo a su hija envuelta en una manta blanca con detalles grises, rodeado de sus dos perros y bajo la luz suave del día. Acompañó la imagen con la dedicatoria: “feliz primer dia para vos mi vida ❤️ @paulodybala”.

Por su parte, el propio Dybala publicó una instantánea junto a Gia en brazos, vestidos los dos con la camiseta oficial del club Roma, el equipo donde juega. La camiseta de la bebé llevaba el nombre “PAPÁ” y el número 21, el dorsal característico del futbolista, con la leyenda “Forza Roma” y un corazón, en una imagen cargada de simbolismo familiar y deportivo.

El posteo que hizo Paulo Dybala con Gia en brazos

El insólito inicio del parto de Gia

Luego del nacimiento el 2 de marzo, Oriana reveló cómo fue el inesperado comienzo de su trabajo de parto. Las primeras contracciones ocurrieron en pleno estadio de la Roma durante un partido clave en el que Dybala defendía los colores de su club.

Acompañada por una amiga, se unió a la celebración cuando la Roma marcó el tercer gol frente a la Juventus. En ese instante, entre la euforia de la hinchada y el bullicio futbolero, Sabatini sintió una molestia desconocida: “Entré en trabajo de parto en el estadio de la Roma, el tercer gol”, declaró a Infobae. Al sentarse, percibió una sensación inédita y dudó si se trataba de una contracción, algo que, según comentó, “nunca nadie te sabe explicar bien”.

Inicialmente, eligió no alarmar a quienes la rodeaban y prefirió analizar su estado en silencio. La emoción del partido y la incertidumbre sobre sus síntomas marcaron un primer momento de discreción y cautela.

La primera imagen de Gía con su mamá

Preparativos y traslado a casa

Para controlar sus sensaciones, Sabatini recurrió a una aplicación en su teléfono móvil diseñada para contar contracciones. “Bueno, las empiezo a contar con una app que me había bajado hace un día en el celu”, relató. La herramienta confirmó la regularidad: contracciones cada cinco minutos, de un minuto de duración. Ante la noticia, evaluó entre comunicarlo o mantener la calma dentro del estadio.

Si bien el hospital estaba cerca, la falta de preparación fue un desafío. “Yo encima estaba recerca del hospital donde tenía que parir, pero no tenía el bolso, no tenía nada”, explicó la cantante, quien optó por regresar primero a casa antes de dirigirse al centro médico.

Sabatini optó por guardar silencio ante sus acompañantes, priorizando llegar a su hogar para bañarse y preparar el bolso. “Yo quería volver a mi casa, bañarme, prepararme y después salir”, detalló. Al llegar, permaneció casi una hora en la bañera mientras evaluaba el avance del proceso.

La artista continuó privilegiando la discreción y el ambiente íntimo, manteniendo la noticia en reserva y preparándose en soledad para el momento inminente.

Oriana Sabatini, con gafas, abraza tiernamente a su hija Gia, que lleva un pijama claro con pequeños estampados oscuros.

La llegada de Gia: del hogar al hospital

Tras instalarse en casa, el dolor se intensificó al cabo de una hora en la bañera, lo que marcó el momento de actuar. “Ahí ya el dolor empezó como a ponerse fuerte”, señaló.

El aumento de la incomodidad y la proximidad del nacimiento hicieron que Sabatini y su entorno dejaran la reserva de lado para iniciar el viaje al hospital. Un proceso que comenzó de forma insólita en las tribunas del estadio de la Roma se transformó, tras varias horas en la intimidad del hogar, en el nacimiento de Gia el 2 de marzo de 2026.

La experiencia narrada por Sabatini, atravesada por la espontaneidad y los recursos tecnológicos, reflejó el equilibrio entre organización y la sorpresa de lo imprevisible. Así, la llegada de Gia unió lo cotidiano y lo extraordinario en un escenario inesperado, mostrando cómo el apoyo familiar y las herramientas personales acompañaron el comienzo de una nueva etapa para la pareja.