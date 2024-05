Así fue el cara a cara de Donald Trump con Stormy Daniels

Bajo escrutinio judicial, Trump escuchó el testimonio de Stormy Daniels sobre supuesta aventura (AP/REUTERS)

Donald Trump se sentó con cara de piedra mientras Stormy Daniels, la actriz de cine para adultos en el centro de su juicio penal por supresión de dinero, describió su encuentro con él en un torneo de golf en 2006 en Lake Tahoe, California.

“Era obviamente un golfista”, dijo. “Probablemente, era tan viejo o más que mi padre”, agregó la mujer.

“¿Ve hoy al señor Trump en la sala?”, le preguntó un fiscal a Daniels.

“Sí”, respondió ella.

“¿Podría señalarlo?”, preguntó el fiscal.

Daniels se movió mientras miraba alrededor de la sala. “Chaqueta azul marino, la segunda en la mesa”, respondió.

Daniels levantó los ojos para mirar al hombre que, según ella, le pagó 130.000 dólares para que guardara silencio sobre una cita extramatrimonial en 2006 en una habitación de hotel en Lake Tahoe, y que, según los fiscales, falsificó registros comerciales para encubrir ese pago mientras se presentaba como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

La confrontación del martes en la sala del tribunal fue el primer encuentro cara a cara de Daniels y Trump en años. También fue un momento notable en la historia de Estados Unidos: Un ex y potencial futuro presidente, en plena campaña por la Casa Blanca, se vio obligado a escuchar cómo una mujer que afirma que tuvo relaciones sexuales con ella detallaba los detalles más íntimos de su supuesto encuentro... y sugería que el sexo no fue deseado.

Desde el momento en que entró en la sala -después de que un fiscal anunciara “el pueblo llama a Stormy Daniels”- la actriz ofreció un vívido relato de su relación con Trump, describiendo una difícil dinámica de poder con una estrella de la televisión de entonces que la dejó avergonzada.

Describiendo en detalle su encuentro con Donald Trump en 2006, Stormy Daniels aporta su testimonio en el juicio que explora las acusaciones de supresión de dinero contra el expresidente. (Elizabeth Williams/ AP)

El expresidente, que está siendo juzgado por múltiples delitos graves, parecía tranquilo mientras Daniels recordaba los detalles gráficos de lo que ella caracterizó como un encuentro sexual no deseado. A veces, parecía sugerir que el sexo no fue consentido. Trump era “más grande y bloqueaba el camino”, dijo, antes de añadir que ella “no estaba amenazada”.

La mujer dijo al tribunal que se encontró mirando al techo. “No sabía cómo había llegado allí”, dijo, pero añadió que no estaba ni borracha ni bajo los efectos de las drogas.

El exgobernante negó haber mantenido relaciones sexuales con Daniels y rechazó todos los cargos que se le imputan.

En un momento del martes, cuando el tribunal tomó su receso matutino, el juez del Tribunal Supremo de Nueva York Juan Merchan advirtió al abogado de Trump de que el expresidente estaba “maldiciendo audiblemente” y “moviendo la cabeza visualmente y eso es despectivo”, según una primera transcripción publicada poco después del testimonio del martes. Merchan advirtió: “Tiene el potencial de intimidar al testigo y el jurado puede verlo”. El defensor del exmandatario dijo que hablaría con él.

Más de una docena de mujeres han acusado al candidato presidencial de agresión sexual o conducta inapropiada. Él niega todas las acusaciones. El año pasado, un jurado civil en Nueva York determinó que Trump abusó sexualmente y difamó a E. Jean Carroll, una escritora que dijo que la agredió a mediados de la década de 1990.

Daniels parecía nerviosa a veces durante su testimonio el martes, hablando tan rápido que un fiscal le pidió varias veces que hablara más despacio. Se retorcía en su asiento, entrelazaba las manos, se ajustaba las gafas y a veces miraba alrededor de la sala. La actriz a veces ofrecía respuestas prolijas, haciendo comentarios secundarios sobre sus interacciones con Trump.

“¿Qué podría salir mal?”, preguntó retóricamente mientras estaba en el estrado.

El juicio contra Donald Trump por supresión de dinero alcanza momentos de tensiones altas mientras Stormy Daniels comparte detalles íntimos de su encuentro. (REUTERS/David Dee Delgado)

En un momento dado, Merchan intervino: “Por favor, que la respuesta sea corta”. El juez también regañó a los fiscales, diciéndoles: “El grado de detalle al que están llegando es innecesario”.

Poco después de que el tribunal se detuviera para almorzar, Merchan describió a Daniels como “un poco difícil de controlar”, incluso mientras denegaba la solicitud de anulación del juicio presentada por el equipo de la defensa.

Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, dijo al jurado que no quería tener relaciones sexuales con Trump y dijo que después, sus manos “temblaban tanto que me costaba vestirme.” Dijo que Trump no utilizó preservativo cuando mantuvieron relaciones sexuales pero que ella no dijo nada.

Preguntada sobre si la falta de protección era preocupante, Daniels respondió: “Sí”. Sin embargo, dijo que siguieron en contacto porque, según ella, esperaba que Trump la dejara aparecer en su exitoso reality show, The Apprentice.

Los caminos de Trump y Daniels se separaron después de 2007, cuando la mujer dijo que la pareja se reunió brevemente para un casto visionado del maratón anual de Discovery Channel Shark Week. La artista describió su vida después de relacionarse con Trump como “bastante increíble”. Dirigió vídeos musicales, se casó, tuvo una hija y se mudó a Texas.

Trump ganó la Casa Blanca, luego la perdió y afirmó que no lo hizo, alimentando un ataque en el Capitolio de Estados Unidos.

Ahora Trump se enfrenta a 88 cargos por delitos graves en cuatro casos distintos. Pero es probable que este caso, el primero que irá a juicio, sea el único que le obligue a escuchar a una actriz de cine para adultos describir, con todo lujo de detalles, cómo le azotaba con una revista enrollada.

Está claro que a Trump no le gustaba estar en la sala el martes. Susurró a uno de sus abogados, Todd Blanche, durante varias de las respuestas de Daniels. Mientras la testigo describía una entrevista que concedió a una revista sobre su aventura, el exgobernante miraba su reloj.

El juicio de Trump en Nueva York -y el requisito de que asista en persona- le ha colocado en un entorno en el que tiene poco control. En sus mítines de campaña y en sus fiestas de Mar-a-Lago, él manda. En la sala del tribunal, lo está la juez Merchan.

Durante la pausa para comer, Trump publicó en las redes sociales que la acusación “ha ido demasiado lejos. Juicio nulo”.

Pero por la tarde parecía más relajado, recostado en su silla y observando atentamente cómo su abogada Susan Necheles mantenía un tenso intercambio con Daniels durante el contrainterrogatorio de la defensa.

“¿Estoy en lo cierto al decir que odia al presidente Trump?”. preguntó Necheles a Daniels. “Sí”, respondió la mujer. Añadió que “absolutamente” quiere ver a Trump ir a la cárcel si es declarado culpable.

Trump niega las acusaciones de Stormy Daniels y los cargos imputados. (REUTERS/Brendan McDermid)

Necheles también preguntó a Daniels sobre los insultos que ha lanzado contra Trump en las redes sociales. Una vez tuiteó: “No le debo una mier.. y nunca le daré un centavo a ese zurullo naranja”. Él la ha llamado “cara de caballo”.

Al salir del tribunal, el expresidente se abstuvo de hablar directamente de la actriz. En su lugar, calificó el martes como “un día muy grande, un día muy revelador”, y lamentó que el juicio le estuviera alejando de la campaña electoral.

Una persona cercana a Trump, que habló bajo condición de anonimato para describir una conversación privada, dijo a The Washington Post el mes pasado que el mero hecho de estar en la sala del tribunal es difícil para el expresidente.

“La frase por aquí”, dijo la persona, “es ‘el proceso es el castigo’”.

Desafortunadamente, para Trump, esta parte del proceso no ha terminado. Daniels testificará de nuevo cuando el juicio de Trump se reanude el jueves.

(*) The Washington Post

(*) Marianne LeVine es periodista política nacional de The Washington Post.