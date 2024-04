Esta es la app más influyente de Estados Unidos

(Freepik)

(Alerta de spoiler: es YouTube).

Crees que conoces YouTube. Es donde miles de millones de personas aprenden a cambiar una rueda, siguen su sesión de yoga favorita o ven imágenes del eclipse solar del lunes.

Pero quizá no sepas que YouTube es también la forma más popular de escuchar música y uno de los mayores proveedores de televisión por cable del país. YouTube es la economía más sana de Internet. Y ha sido el potente combustible para la inteligencia artificial.

Indago en la identidad de YouTube porque es esencial para comprender la influencia de las tecnologías en nuestras vidas. Por muy popular que sea YouTube, su poder sobre Internet y sobre nosotros sigue estando infravalorado.

Permítanme intentar convencerles de que YouTube es la tecnología más influyente de Estados Unidos:

YouTube es el nº 1 en escucha de vídeos y música

YouTube TV es uno de los principales proveedores de televisión por cable de EEUU. (AP Foto/Reed Saxon, archivo)

Puede que YouTube sea más conocido para perder unos minutos en la caja del supermercado o en el retrete (lo siento).

Sin embargo, YouTube es también el principal destino de streaming en el salón de casa. Los datos de Nielsen muestran sistemáticamente que los estadounidenses pasan más tiempo viendo YouTube en el televisor que cualquier servicio de streaming, incluido Netflix.

No hay datos fiables sobre el tiempo que pasamos en streaming en la televisión, el teléfono, el ordenador y otros dispositivos, pero es probable que YouTube también ocupe el primer puesto.

YouTube TV, que es como la televisión por cable pero a la que se accede a través de Internet, es también uno de los principales proveedores de televisión por cable del país.

En música, somos más los que escuchamos canciones en YouTube que en Spotify, la radio o cualquier otro servicio de audio.

En una encuesta realizada a personas de varios países por Mark Mulligan, de MIDiA Research, cerca de dos tercios de los encuestados veían vídeos musicales en YouTube. Alrededor del 43 por ciento escuchaba música en línea de otra manera y el 31 por ciento tiene una suscripción de música en streaming como las de Spotify y Apple Music.

P.D. Según el Pew Research Center, la aplicación social más utilizada por los adultos estadounidenses es YouTube con diferencia. La aplicación más utilizada entre los adolescentes no es TikTok. Es YouTube de nuevo por una milla.

Es la economía más sana de internet

De cada dólar que los anunciantes pagan, la persona que hizo el vídeo se lleva 55 céntimos. Google, propietaria de YouTube, se queda con el resto. (REUTERS/Arnd Wiegmann/archivo)

Si publicas en Instagram, Facebook, TikTok, Reddit o X, básicamente estás haciendo que los productos de esas empresas sean gratuitos. YouTube no funciona así.

De cada dólar que los anunciantes pagan por anuncios en muchos millones de vídeos de YouTube, la persona que hizo el vídeo se lleva 55 céntimos. Google, propietaria de YouTube, se queda con el resto.

YouTube ha mantenido este acuerdo financiero durante casi 20 años. Todavía hoy, ninguna otra gran aplicación tiene una forma tan coherente de que la gente obtenga ingresos de lo que crea y publica en línea.

El revolucionario sistema de pago de YouTube te interesa aunque nunca ganes un céntimo por hacer un vídeo en YouTube.

Una economía de Internet sana, como una economía de Estados Unidos que funciona bien, es aquella en la que todo el mundo cree que tiene posibilidades de prosperar. Eso te incluye a ti como espectador, a las personas que elaboran la información o el entretenimiento que estás viendo y a las empresas que distribuyen el material.

YouTube dista mucho de ser perfecto en este aspecto, pero puede ser lo más parecido a la economía online ideal desde el punto de vista financiero.

Por cierto, si te suscribes a YouTube Premium, que te permite ver vídeos sin anuncios, YouTube cede parte de tu dinero a los creadores de los vídeos, en proporción a tu tiempo de visionado.

Si ves muchos vídeos de MrBeast y Not Just Bikes, esos canales de YouTube recibirán una gran parte del dinero de tu suscripción. El sistema relativamente democrático de pagar a los creadores no es como funcionan la mayoría de servicios musicales como Spotify o Netflix.

Incluso si sólo escuchas música jazz en Spotify, Taylor Swift seguirá recibiendo una buena parte del dinero de tu suscripción.

YouTube es el fundamental y controvertido combustible de datos de IA

OpenAI, propietaria de ChatGPT, inventó una forma de absorber más de un millón de horas de vídeos y podcasts de YouTube (Reuters)

Sabes que una aplicación es importante cuando se convierte en un ring de lucha para las empresas que se apoderan de cualquier dato para “entrenar” su IA.

Según el New York Times, OpenAI, propietaria de ChatGPT, inventó una forma de absorber más de un millón de horas de vídeos y podcasts de YouTube y convirtió las palabras habladas en combustible para entrenar a su IA. Google también ha transcrito vídeos de YouTube para entrenar su software de IA, informó el Times.

Lo que hizo OpenAI podría violar las condiciones de servicio de YouTube y lo que hizo Google podría violar los derechos de autor de las personas que hacen vídeos de YouTube, informó el Times.

OpenAI dijo que utiliza “numerosas fuentes, incluyendo datos disponibles públicamente y asociaciones para datos no públicos”. Google reiteró el reciente comentario del CEO de YouTube de que la IA de la compañía se entrena con parte del material de YouTube, “de conformidad con nuestros acuerdos con los creadores de YouTube.”

YouTube es definitivamente defectuoso. Se ha utilizado para engañar y acosar a la gente y para difundir propaganda. Pero para bien o para mal, YouTube importa más de lo que probablemente piensas.

(c) 2024 , The Washington Post