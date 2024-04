Los aciertos y omisiones de “Scoop”, la película sobre la entrevista del príncipe Andrés en la que habla de su relación con Jeffrey Epstein

"Scoop", de Netflix, retrata la polémica entrevista del príncipe Andrés con BBC sobre Jeffrey Epstein (Netflix)

Puede que “The Crown” haya terminado, pero Netflix no ha acabado con la realeza británica. En otra dramatización de hechos bastante recientes, la película en streaming “Scoop” retrata la entrevista de 2019 de la BBC con el príncipe Andrés en la que, por primera vez, habló de sus relaciones con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, y negó cualquier delito. No le fue bien. Después, en medio de un escándalo cada vez mayor, el tercer hijo de la reina Isabel II se apartó de sus funciones públicas.

La película, dirigida por el antiguo alumno de “Crown” Philip Martin, sigue a la productora de la BBC Sam McAlister (Billie Piper) cuando consigue una entrevista para la presentadora de BBC Newsnight Emily Maitlis (Gillian Anderson) con el príncipe Andrés (Rufus Sewell). El tema central de la entrevista son las acusaciones de que Andrés abusó sexualmente de una menor que estaba siendo traficada por Jeffrey Epstein; Matlin también interroga al Duque de York sobre su relación tanto con Epstein como con la confidente de Epstein, Ghislaine Maxwell.

“Scoop” no es un relato uno por uno. Para eso, puede consultar la entrevista original de 49 minutos o esperar a la próxima serie de Amazon, “A Very Royal Scandal”, sobre el mismo incidente, para ver cómo le va a esa versión de los hechos. En lugar de Sewell y Anderson, está protagonizada por Michael Sheen y Ruth Wilson. “Scoop” edita el enfrentamiento ante las cámaras en una secuencia de 10 minutos y dramatiza los acontecimientos previos a la emisión del bombazo. ¿Qué incluye? ¿Qué omite? Yo se lo diré.

Algunas declaraciones y teorías conspirativas sobre Epstein habrían sido omitidas del drama de Netflix (Netflix)

Lo que cortó <b>“Scoop”</b>

Deja en paz a “La Firma”

Una de las frases más mordaces de Maitlis en la entrevista con la BCC es cuando observó que Epstein “se metió en el corazón de la familia real por invitación suya”. El duque de York aceptó la culpa, subrayando que no fue una decisión tomada por la familia, sino un error que él cometió individualmente.

De nuevo al final de la entrevista, Maitlis cita a la familia real y pregunta: “Hoy se ha enfrentado a preguntas sobre un tema muy, muy crudo. Nunca antes se había hecho una entrevista así. Me pregunto qué nos dice eso sobre la forma en que la familia real afronta ahora estas situaciones difíciles. ¿Ha habido un cambio radical?”. “Scoop” deja de lado estas preguntas, centrándose en la escena de la entrevista en la culpabilidad de Andrés más que en el impacto en la reputación de la familia real como unidad.

Ignora las teorías conspirativas

Maitlis plantea dos teorías conspirativas que “Scoop” deja de lado: que Epstein no murió por suicidio (dos meses antes de que tuviera lugar la entrevista de la BBC) y que el propio Epstein contrató al fotógrafo que tomó las fotos de él y Andrew paseando juntos por Central Park. Las imágenes fueron tomadas en 2010 tras la primera condena de Epstein y se cree que son parte de la razón por la que Andrew renunció al cargo de enviado comercial del Reino Unido en 2011.

La película comienza con el fotógrafo Jae Donnelly (Connor Swindells) siguiendo la pista de Andrews y Epstein para fotografiarlos juntos, con una dramática escena de carrera. Con el tiempo, los tabloides británicos especularon con la posibilidad de que el suceso hubiera sido organizado por Epstein o que éste estuviera al corriente. Cuando se le preguntó al respecto en la entrevista, Andrew negó que Epstein hubiera hecho eso.

"Scoop" ofrece una mirada detrás de cámaras a uno de los escándalos más sonados de la realeza (Netflix)

La teoría de la conspiración más amplia tiene que ver con las cuestiones que rodean la muerte de Epstein. Cuando se le pregunta si cree que Epstein se quitó la vida, el príncipe Andrés menciona un hueso intacto en el cuello señalado por muchos escépticos, pero dice que confía en el forense. Ninguna de estas teorías se tocan en “Scoop”.

Se salta el extraño comentario de Andrés sobre el sexo

Cuando se le preguntó si había tenido contacto sexual con alguna joven víctima de la trata de Epstein, Andrew dio esta respuesta, que no se incluye en la película: “Si eres hombre, tener relaciones sexuales con alguien es un acto positivo. Tienes que realizar alguna acción positiva, por lo que si intentas olvidar es muy difícil intentar olvidar una acción positiva y yo no recuerdo nada”.

¿Habría sido importante para la película? No. ¿Es una cadena impresionante de 43 palabras? Sí.

Lo que “Scoop” guardaba

Discoteca Tramp

Tanto en la entrevista real como en la versión dramatizada, Andrew responde de forma desconcertante a las acusaciones vertidas contra él por Virginia Giuffre, quien alegó que Andrew bailó con ella y le invitó a copas en Tramp, un club nocturno privado sólo para socios situado en Jermyn Street, en Londres, antes de mantener relaciones sexuales con ella.

Andrew afirma que, aunque ha frecuentado Tramp, su acusación de que le invitó a copas no puede ser cierta. ¿Por qué? Porque él no bebe y ni siquiera sabe dónde está el bar de Tramp. También se aferra a su historia de que no pudo haber estado allí porque estaba en casa con sus hijas después de ir a Pizza Express en Woking.

A diferencia de la entrevista original de 49 minutos, la película resume el enfrentamiento de Andrés frente a las cámaras en una secuencia dramatizada de 10 minutos, dejando de lado elementos como la implicación de la familia real en el escándalo y las teorías conspirativas sobre la muerte de Epstein. (Netflix)

La extraña sudoración del Príncipe Andrés

Giuffre también alegó que mientras bailaba con Andrew, él sudaba profusamente. ¿Su defensa? Que no sudaba porque sufrió una “sobredosis de adrenalina” durante la Guerra de las Malvinas a consecuencia de los disparos que recibió.

Expertos médicos, como el doctor James Hamblin en un artículo para The Atlantic, afirman que se trata de una afirmación “dudosa”. La prensa británica también se esforzó por desmentir las afirmaciones de Andrew.

El infame paseo por el parque

Tal vez la respuesta que más sorprendió al público fue la explicación de Andrew por haber sido visto con Epstein en Central Park tras la declaración de culpabilidad de este último en 2008 por proxenetismo con una trabajadora sexual menor de edad.

Andrew afirmó que fue a visitar a Epstein a Nueva York, se alojó en su casa y asistió a una cena en su residencia, todo ello para decirle al financiero que tenían que dejar de ser amigos. Afirmó que durante el paseo que fue fotografiado, le estaba diciendo a Epstein que tenían que poner fin a su asociación, aunque se quedó con él varios días más.

En la película, el Andrew de Sewell aparece animado tras la entrevista, dando una vuelta a Maitlis y radiante por su actuación. Luego se ve a sí mismo en la televisión, conmocionado, taciturno y silencioso.

(c) 2024 , The Washington Post