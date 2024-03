Trump se reunió con Orban, el líder autocrático de Hungría

El primer ministro húngaro, Viktor Orban y el expresidente estadounidense Donald Trump, durante su reunión en Mar-a-Lago, Florida, Estados Unidos, el 8 de marzo de 2024 (Servicio de prensa de Donald Trump)

El expresidente Donald Trump se reunió el viernes con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, continuando con su abrazo a los líderes mundiales autocráticos mientras busca la reelección para la presidencia estadounidense.

El viaje de Orban a Estados Unidos también incluyó una parada en Washington, donde pronunció un discurso en la Fundación Heritage, que mantiene estrechos vínculos con Trump. La comparecencia tuvo lugar el jueves, el mismo día que el discurso del Presidente Biden sobre el Estado de la Unión, que se celebró en el Capitolio, a pocas manzanas de la sede del think tank conservador.

Se trató de un hecho extraordinario: un dirigente extranjero que visita Estados Unidos y hace escala en la capital del país sin reunirse con el presidente en ejercicio y, en su lugar, con su rival político.

Trump ha elogiado repetidamente a Orban a lo largo de los años, elogiando con frecuencia lo que considera fortaleza en el liderazgo durante la campaña electoral. También recibió a Orban en la Casa Blanca en 2019, una invitación que los dos anteriores presidentes estadounidenses no habían cursado a propósito.

Orban ha trabajado para socavar las principales instituciones democráticas de Hungría desde que llegó al poder en 2010. Autoproclamado defensor de una democracia cristiana “antiliberal”, ha defendido restricciones a los derechos de las personas LGBTQ+ y a la inmigración, al tiempo que ha tomado medidas enérgicas contra el poder judicial y la prensa del país. También ha cosechado elogios de los populistas conservadores y de las instituciones conservadoras de Estados Unidos, reinterpretando el eslogan de Trump de siempre y diciendo con frecuencia “Make Europe Great Again” (Hagamos a Europa grande de nuevo) en declaraciones públicas.

Tras comparecer en la Heritage Foundation de Washington, Orban escribió en X que en su intervención habló de los “puntos en común para la cooperación entre las fuerzas conservadoras de Europa y Estados Unidos”. “Apoyar a las familias, luchar contra la inmigración ilegal y defender la soberanía de nuestras naciones”, dijo.

El líder húngaro viajó después desde Washington a Palm Beach (Florida) para ver a Trump en su finca de Mar-a-Lago, en una reunión celebrada el viernes en la que se desplegó parte del simbolismo típicamente reservado a dos líderes mundiales en ejercicio.

Los dos mandatarios se saludaron formalmente en la entrada de la finca, posando sobre una alfombra roja flanqueada por banderas estadounidenses y húngaras.

En el interior, con sus partidos enfrentados en largas mesas de conferencias, los dos hombres mantuvieron reuniones para debatir “una amplia gama de cuestiones que afectan a Hungría y Estados Unidos, incluida la importancia primordial de unas fronteras fuertes y seguras para proteger la soberanía de cada nación”, según la campaña de Trump. Por la noche hubo un concierto dentro del recinto, en el que Trump subió al escenario para elogiar a Orban.

“No hay nadie que sea mejor, más inteligente o mejor líder que Viktor Orban”, dijo Trump el viernes por la noche. El ex presidente, en un aparente guiño al enfoque autocrático del líder húngaro, continuó diciendo que Orban es “una figura no controvertida porque dice: ‘Así es como va a ser’, y se acabó”. ¿Ya está? Es el jefe. No, es un gran líder”.

Orban prestó su apoyo a Trump en la X, diciendo que el mundo necesita “líderes en el mundo que sean respetados y puedan traer la paz. Él es uno de ellos. Vuelva y tráiganos la paz, señor Presidente”.

El presidente Biden fustigó la reunión Trump-Orban el viernes, diciendo que demostraba las tendencias autoritarias de su principal rival.

“¿Saben con quién se ha reunido hoy Trump en Mar-a-Lago? Con Orban de Hungría, quien declaró rotundamente que no cree que la democracia funcione”, dijo Biden en una parada de campaña en Pensilvania. “Está buscando una dictadura... con ese es con quien se está reuniendo. Veo un futuro en el que defendemos la democracia, no la disminuimos”.

Las declaraciones del presidente se produjeron un día después de recibir al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en el discurso sobre el estado de la Unión con motivo de la entrada de Suecia en la alianza de la OTAN. Orban se había opuesto inicialmente a la adhesión de Suecia a la alianza, así como a la ayuda de la Unión Europea a Ucrania en medio de su guerra con Rusia. También ha mantenido estrechos lazos con el Kremlin y el presidente ruso Vladimir Putin, a pesar de las continuas tensiones entre Rusia y Occidente como consecuencia de la guerra.

