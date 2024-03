Un hombre que paseaba a su perro en el sur de Francia encontró un fósil de dinosaurio de diez metros

Los titanosaurios, conocidos por su enorme tamaño y cuello largo, eran herbívoros que vivieron durante el período Cretácico, entre 145 y 66 millones de años atrás (Damien Boschetto)

Hace dos años, Damián Boschetto decidió sacar a pasear a su perro. Él y Muffin, una mezcla de border collie, se dirigieron a un bosque en Montouliers, a pocos kilómetros de su casa en Cruzy, en el sur de Francia.

Mientras Muffin olfateaba y exploraba el sendero, Boschetto buscaba fósiles, uno de sus pasatiempos favoritos después de estudiar paleontología en la universidad. Pronto vio algo que sobresalía de un acantilado erosionado. Era un hueso. Y muy grande.

Resultó ser el hueso pélvico de un titanosaurio, una clasificación de dinosaurios de cuello largo que se contaban entre las criaturas más grandes que jamás pisaron este planeta. Existían más de 30 variedades de titanosaurios, y los más grandes llegaban a pesar 70 toneladas y 26 metros de largo.

El descubrimiento de Boschetto se mantuvo inicialmente en secreto para proteger el yacimiento arqueológico, pero el paleontólogo aficionado habla por fin de lo que él y Muffin encontraron en 2022. “Este no es mi primer intento”, dijo Boschetto, de 25 años, en un correo electrónico a The Washington Post. “Ya he descubierto muchos huesos de dinosaurio, pero, por supuesto, siempre es emocionante descubrir huesos nuevos”.

Boschetto, quien ha trabajado como voluntario en el museo, ha contribuido significativamente al conocimiento de las especies y ecosistemas del Cretácico tardío en Francia y Europa (Damien Boschetto)

Los fósiles de titanosaurio no son comunes en Europa, por lo que este hallazgo fue especial - tanto más cuanto que Boschetto encontró mucho más que un hueso. Lo que finalmente descubrió fue un esqueleto de titanosaurio que estaba completo en un 70%, con la mayoría de los huesos todavía conectados.

“Se trata de un descubrimiento raro y excepcional en Francia y en Europa”, dijo Boschetto, que trabajó con un equipo arqueológico local para desenterrar el resto del fósil. Y añadió: “El día que vimos que se trataba de un dinosaurio casi completamente conectado, la emoción fue máxima”.

Durante los dos años siguientes, Boschetto y los miembros de la Asociación Cultural Arqueológica y Paleontológica (ACAP) del Museo Cruzy trabajaron en secreto en la excavación. Siempre estuvieron acompañados por Muffin, que prestó sus esfuerzos al proyecto. “Mi mascota no nos ayudaba especialmente a excavar, pero a menudo vigilaba el terreno y los fósiles”, explica Boschetto.

Boschetto seguirá llevando a su peludo amigo de 8 años a futuras expediciones de búsqueda de fósiles (Damien Boschetto)

El esqueleto estaba enterrado en una capa de sedimentos de arenisca dura, lo que requirió un proceso lento y deliberado para extraerlo. Según Boschetto, le falta el cráneo y un fémur, que el equipo espera localizar en futuras excavaciones. Numerosas especies y subespecies de titanosaurio, un dinosaurio herbívoro, vivieron durante el período Cretácico, que duró de 145 a 66 millones de años. Tenían cuerpos grandes y cuellos muy largos que les permitían alcanzar las hojas de los árboles altos.

Para ser un titanosaurio, este esqueleto era más bien pequeño. Boschetto calcula que medía unos 10 metros. El nivel de los sedimentos indica que vivió hace unos 70 millones de años, a finales del Cretácico. El equipo sigue estudiando el fósil para determinar su edad y el tipo de titanosaurio que era.

Una vez terminado el trabajo, el esqueleto se expondrá en el Museo Cruzy, el pequeño museo local donde Boschetto ha trabajado como voluntario durante los últimos años. El director, Francis Fages, escribió en un correo electrónico que su joven protegido ha causado un gran impacto en poco tiempo con varios hallazgos de fósiles.

Damián Boschetto encontró el esqueleto 70% completo (Damien Boschetto)

“Desde que Damián Boschetto se unió al museo y al ACAP, ha contribuido mucho a la paleontología de nuestras colecciones, lo que es importante para el futuro”, dijo en una declaración traducida. “Estos descubrimientos son interesantes desde el punto de vista científico porque contribuyen a la comprensión de las especies y los ecosistemas del Cretácico tardío de Francia y Europa”.

En septiembre, Boschetto dejó su trabajo en el sector energético. Con la paleontología como pasión, se inscribió en una universidad de París que tiene un campus en Cruzy para convertir su afición en su vocación. “Me gustaría ingresar en la Escuela Práctica de Altos Estudios para obtener un máster en paleontología que me permita impulsar mi trabajo”, escribió. “Este descubrimiento reforzó mi implicación en la investigación científica y en la reanudación de mis estudios de paleontología”.

Independientemente de lo que le depare el futuro, Boschetto seguirá llevando a su peludo amigo de 8 años a futuras expediciones de búsqueda de fósiles. “Sigo buscando en nuestros yacimientos alrededor de Cruzy y estudiando esta fauna - ¡con Muffin, por supuesto!”, dijo. “Me acompaña a todas partes”.

(c) 2024, The Washington Post