Un grupo de científicos evalúa proponer una sexta categoría para los huracanes debido al cambio climático

Investigadores afirman que el cambio climático ha intensificado las tormentas, llevando a la propuesta de añadir una Categoría 6.(NOAA/The New York Times) NYT

Cuando los meteorólogos empezaron a utilizar la escala Saffir-Simpson de cinco escalones para medir la intensidad de los huracanes en la década de 1970, una tormenta de categoría 5 representaba el olvido. Un ciclón así, con vientos sostenidos de al menos 253 kilómetros por hora, podía arrasar cualquier estructura de la época, así que no había razón para dar un límite superior al nivel más feroz de los huracanes.

Pero a medida que el planeta se calienta, las tormentas superan cada vez más lo que antes se consideraba extremo, según una investigación publicada este lunes 5 de febrero. Ahora, dos científicos proponen una nueva etiqueta que, según ellos, ya merecen un número creciente de tormentas: Categoría 6.

Según Michael Wehner, científico del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, “es evidente que el cambio climático ha reforzado las tormentas más fuertes”. “La introducción de esta hipotética Categoría 6 aumentaría la concienciación al respecto”.

Wehner y James Kossin, un distinguido asesor científico de la First Street Foundation, sugieren que la etiqueta de Categoría 6 podría ir a cualquier ciclón tropical con vientos sostenidos de al menos 309 kilómetros por hora, una intensidad que cinco tormentas han superado desde 2013.

El aumento global de temperatura ha creado condiciones más favorables para los huracanes extremos, potenciando su frecuencia y magnitud. (REUTERS/Marco Bello) REUTERS

Los meteorólogos llevan años debatiendo si la actual escala de huracanes refleja adecuadamente los peligros de las tormentas actuales -sólo tiene en cuenta los vientos, no las olas ni las inundaciones- y si es necesaria una nueva categoría máxima. Con este nuevo estudio, los científicos formalizan esa discusión con la esperanza de estimular el debate académico sobre el modo en que el cambio climático está aumentando los riesgos meteorológicos tal como los conocemos.

“El hecho de que la categoría 5 signifique cualquier cosa que supere un determinado umbral es cada vez más problemático”, afirma Kossin. “Tiende a subestimar el riesgo”.

No hay indicios de que los meteorólogos vayan a revisar pronto su escala de clasificación, y algunos no están de acuerdo en si debería adoptarse. Sin embargo, la propuesta subraya el espectacular aumento del potencial de tormentas extremas.

A medida que aumenta la temperatura global, el calentamiento oceánico y atmosférico crea con mayor frecuencia un entorno propicio para que las tormentas se fortalezcan rápidamente y se arremolinen con más fuerza que nunca. Los científicos predicen que esta tendencia no hará sino acelerarse, especialmente en cuencas cálidas como el Pacífico oriental y el Golfo de México.

Un nuevo escalón en la escala no solo aumentaría la conciencia sobre el impacto del cambio climático en los fenómenos meteorológicos sino que también ayudaría a recalibrar los sistemas de preparación y respuesta ante estos eventos extremos. (REUTERS/Marco Bello) REUTERS

El cambio climático intensifica los huracanes

La investigación viene a sumarse a un creciente conjunto de conocimientos -y pruebas- de que el calentamiento global se traduce en tormentas más fuertes.

Al fin y al cabo, el aire caliente contiene más humedad, y más calor significa más energía para que las tormentas se alimenten de ella y la desaten violentamente. Los ciclones tropicales sirven para equilibrar los choques entre altas y bajas presiones y temperaturas cálidas y frías, devolviendo el equilibrio al entorno meteorológico.

El calentamiento global ya se ha traducido en un aumento de las probabilidades de que se produzcan grandes huracanes en todo el mundo, según una investigación dirigida por Kossin que se publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2020. Otros estudios han descubierto que, a medida que aumentan las temperaturas, más huracanes experimentan lo que los meteorólogos denominan una rápida intensificación, y lo hacen a ritmos cada vez más acelerados.

El último artículo de Kossin y Wehner añade más detalles y rigor científico a nuestra comprensión de lo que significa el cambio climático para los huracanes más intensos. Examinaron las observaciones de tormentas pasadas y descubrieron que cinco de ellas son atípicas en relación con las tormentas de categoría 5 del pasado: El tifón Haiyan en 2013, el huracán Patricia en 2015, el tifón Meranti en 2016, el tifón Goni en 2020 y el tifón Surigae en 2021.

Los especialistas argumentan que el incremento de la temperatura global, junto con el calentamiento oceánico, establece un escenario propicio para el desarrollo y fortalecimiento de huracanes a ritmos acelerados. (REUTERS/Marco Bello) REUTERS

Haiyan mató a miles de personas en toda Filipinas, asombrando a los meteorólogos con su intensidad récord. Dos años después, Patricia se hizo aún más fuerte, con vientos máximos sostenidos de 346 kilómetros por hora, aunque se debilitó antes de tocar tierra en México.

Analizaron con qué frecuencia se daban las condiciones para que se desarrollaran tormentas tan extremas. Descubrieron que cerca de Filipinas, los riesgos de una tormenta de categoría 6 aumentarían en un 50% una vez que el calentamiento global alcanzara los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y se duplicarían con 4 grados de calentamiento. En el Golfo, los riesgos se triplicarían si el calentamiento alcanzara los 4 grados por encima de los niveles preindustriales.

Y utilizaron modelos climáticos para prever la frecuencia con que podrían formarse tormentas de categoría 6 en el futuro y asegurarse de que la tendencia está ligada al cambio climático y no a la variabilidad natural. Descubrieron que las probabilidades anuales de que se forme una tormenta de categoría 6 en algún lugar del planeta aumentarían al 2% con un calentamiento global de 1,5 grados, al 7% con un calentamiento de 2 grados y al 10% con un calentamiento de 3 grados.

Las cinco tormentas identificadas que superaron la intensidad sugerida para la Categoría 6 desde 2013 fueron: el tifón Haiyan, el huracán Patricia, el tifón Meranti, el tifón Goni y el tifón Surigae. (REUTERS/Kevin Fogarty) REUTERS

Algunos temen que una nueva categoría sea contraproducente

Aunque la idea de una tormenta de categoría 6 pueda tener una base científica, no todos los meteorólogos apoyarán su adopción. Después de todo, una tormenta de categoría 5 causa daños “catastróficos” que pueden hacer una zona “inhabitable durante semanas o meses”, según la descripción del Centro Nacional de Huracanes.

“Me resulta difícil imaginar la necesidad de transmitir una amenaza más allá de esto, incluso si un hipotético ciclón tropical tuviera vientos máximos que constituyeran una categoría 6 (como quiera que se defina esto)”, dijo en un correo electrónico Michael Fischer, científico adjunto del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la NOAA.

Y añadió que existe el riesgo de que la designación de categoría 6 sea contraproducente. “Si se estableciera una categoría 6, ¿disminuiría la amenaza de una tormenta de categoría 5, puesto que ya no es la calificación más grave?”. añadió Fischer.

Incluso sin la introducción de una categoría 6, la escala Saffir-Simpson ya se enfrenta a críticas por considerar únicamente la velocidad del viento y no los peligros de las mareas tormentosas, las inundaciones o los tornados. Para ser considerados huracanes, los ciclones tropicales deben tener vientos sostenidos de al menos 120 kilómetros por hora; los huracanes “mayores” tienen vientos de al menos 178 kilómetros por hora.

En las cercanías de Filipinas y el Golfo de México, la probabilidad de enfrentar tormentas de magnitud 6 se incrementaría significativamente con el avance del calentamiento global. (REUTERS/Marco Bello) REUTERS

El Centro Nacional de Huracanes probará pronto una nueva versión de su cono de previsión, ampliamente utilizado, que pretende comunicar que los peligros de los vientos de una tormenta se extienden mucho más allá del punto en el que se prevé que su ojo toque tierra.

Pero las investigaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) demuestran que los peligros relacionados con el agua son las amenazas más mortíferas de los huracanes, según Deirdre Byrne, oceanógrafa de la NOAA que estudia el calor oceánico y su papel en la intensificación de los huracanes.

Aunque añadir una categoría 6 “no parece inapropiado”, dijo, combinar la escala Saffir-Simpson con algo como una clasificación de la A a la E para las amenazas de inundación podría tener un mayor impacto. “Eso podría salvar aún más vidas”, dijo Byrne.

En un comunicado, el Director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, secundó esas preocupaciones. Dijo que los meteorólogos de la NOAA han “tratado de dirigir la atención hacia los peligros individuales”, incluyendo mareas de tempestad, lluvias torrenciales y peligrosas corrientes de resaca, en lugar de hacer demasiado hincapié en la categoría de la tormenta, y, por extensión, sólo en las amenazas del viento. “No está claro que fuera necesaria otra categoría aunque las tormentas fueran más fuertes”, dijo.

Utilizando modelos climáticos, los investigadores proyectan un aumento en las probabilidades anuales de formación de estas mega tormentas, vinculando directamente esta tendencia con el avance del cambio climático. (Archivo)

La escala Saffir-Simpson en el futuro

Kossin y Wehner señalaron que su investigación no pretende sugerir que la categoría 6 deba añadirse a la escala Saffir-Simpson. Se trata de una decisión que requeriría una investigación científica social sobre cómo podría afectar a la percepción del riesgo por parte de la población y a sus medidas de preparación para los ciclones tropicales, señalaron.

En cambio, su intención es transmitir hasta qué punto el calentamiento global ha cambiado drásticamente el entorno de los huracanes. Los científicos esperan que el debate haga más urgente la necesidad de equipar mejor a las comunidades costeras para hacer frente a los nuevos y cambiantes fenómenos meteorológicos extremos.

Wehner lo comparó con cuando los australianos tuvieron que añadir un nuevo color a los mapas de calor en medio de olas de calor sin precedentes, o cuando, el mes pasado, las temperaturas oceánicas extremas llevaron a la NOAA a añadir tres categorías a un sistema de alerta de blanqueamiento de corales. “Las formas en que considerábamos las cosas en el pasado no son necesariamente buenas descriptoras del presente y, desde luego, del futuro”, afirmó.

(c) 2024 , The Washington Post