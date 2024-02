Momento clave para Nikki Haley: necesita una reinvención total de su campaña si quiere derrotar a Donald Trump

Momento clave: Nikki Haley necesita una reinvención total de su campaña si quiere derrotar a Donald Trump (Sam Wolfe/ The Washington Post)

El argumento de Nikki Haley tras su derrota la semana pasada en New Hampshire fue que Carolina del Sur, donde fue gobernadora, sería diferente. Es su estado natal. Los votantes la conocen, no querían una “coronación”. Pero no sabíamos realmente cómo estaban las cosas allí, porque hacía tiempo que no se realizaban encuestas independientes de calidad.

Ahora se ha hecho una. La encuesta de The Washington Post y la Universidad de Monmouth, publicada el jueves por la mañana, es la primera gran encuesta estatal desde New Hampshire. ¿Qué es lo que muestra?

El gran momento

En resumen, la carrera está más o menos donde pensábamos que estaba: Haley necesita algo más que un impulso en su estado natal; necesita una reinvención total de su carrera por las primarias del GOP para hacer de esto una verdadera contienda.

Las elecciones del Partido Republicano en Carolina del Sur son el 24 de febrero (no confundir con las primarias demócratas del estado, que son el sábado), y Haley tiene poco más de tres semanas para lograrlo, lo que parece una tarea bastante difícil.

La encuesta del Post-Monmouth muestra que Donald Trump aventaja a Haley por un margen de casi 2 a 1, 58% a 32 por ciento.

La última encuesta del Post-Monmouth muestra que Donald Trump aventaja a Haley por un margen de casi 2 a 1, 58% a 32% (REUTERS)

Y eso es por una gran razón: el electorado republicano de Carolina del Sur se parece mucho más a los votantes de Iowa (donde Trump ganó por 30 puntos porcentuales) que a los de Nuevo Hampshire (donde el ex Presidente salió victorioso por 11).

El sondeo confirma que el ambiente en la contienda, ahora entre dos personas, prácticamente no ha cambiado desde New Hampshire, hace poco más de una semana. Haley lidera entre los independientes, según nuestro sondeo, pero Trump domina entre los republicanos, mucho más numerosos. Y los republicanos en Carolina del Sur, como en casi todos los estados aún por votar, tienen más peso que en New Hampshire.

Más allá de este obstáculo significativo, algunos resultados particularmente problemáticos se destacaron para mí cuando se trata de Haley:

-El 92% de los que apoyan a Trump dicen que votarán por él. Eso significa que la mayoría de los votantes en general dicen que están decididos por Trump.

-La ventaja de Trump entre los que dicen estar seguros de votar y extremadamente motivados para votar es incluso mayor que su ventaja general.

-A pesar del mantra de Haley sobre cómo Trump perdería ante el presidente Biden, los votantes no creen en ello. Siete de cada diez sostiene que Trump vencería -al menos “probablemente”- a Biden mientras el 42% piensa que el empresario le ganaría “definitivamente” a Biden y sólo el 21% dice lo mismo de Haley.

-Quizá lo peor para Haley sea que su imagen en su estado natal ha sufrido un duro golpe. Una encuesta realizada en septiembre por Post-Monmouth mostraba que los votantes de las primarias del Partido Republicano la apreciaban en un 59% frente a un 24% pero, ahora, están divididos en partes iguales, 45% frente a 41 por ciento. Entre los republicanos, en concreto, sólo gusta a cuatro de cada 10, a pesar de que ocho de cada 10 la aprobaban cuando era gobernadora.

Haley necesita revertir el escenario y ganar Carolina del Sur ya que solo un candidato perdió unas primarias en su estado natal y llegó a ser presidente (REUTERS)

No debería sorprendernos que Haley no parezca tener un camino hacia la nominación del GOP. Pero éste será el segundo gran estado consecutivo con una situación inusualmente favorable para ella -New Hampshire con sus muchos votantes independientes, Carolina del Sur con sus lazos con su estado natal- en el que eso aparentemente no será suficiente. Eso haría que una derrota, o incluso un casi fracaso, fuera especialmente perjudicial.

Es casi como si este fuera el juego de Trump y, mientras los republicanos determinen el candidato del Partido Republicano, es casi seguro que será él.

No es terriblemente inusual que un candidato pierda su estado natal. Elizabeth Warren quedó tercera en Massachusetts en 2020. Marco Rubio perdió Florida en 2016 ante Trump por 19 puntos.

Pero como señaló mi colega Philip Bump en 2020, solo un candidato ha perdido unas primarias en su estado natal y ha llegado a ser presidente: Richard Nixon en 1968. Perdió California ante un compatriota llamado Ronald Reagan.

Una gran pregunta de cara al futuro, a medida que tengamos más encuestas de Carolina del Sur, es si Haley incluso sigue adelante con una pérdida potencialmente desigual en su estado natal.

Un momento potencialmente embarazoso

Por supuesto, Carolina del Sur no es técnicamente el próximo estado a votar. Eso será Nevada la próxima semana.

Pero Haley y Trump ni siquiera estarán en la misma boleta allí. Haley se presenta a las primarias del estado el 6 de febrero, mientras que Trump se presenta a las asambleas electorales el 8 de febrero. La inusual configuración se remonta a una disputa sobre cómo el estado ejecuta sus concursos de nominación.

De todas formas, todavía podemos decir un par de cosas.

Una es que Trump -casi con toda seguridad- ganará todos los delegados disponibles, que están vinculados a las asambleas electorales. Parece poco probable que la contienda por la nominación llegue a ser lo suficientemente competitiva para una verdadera carrera de delegados, pero eso es lo que importa en última instancia.

En Nevada, Haley aún se enfrenta a la inusual opción en el estado de “ninguno de estos candidatos”, que podría contribuir a su derrota (REUTERS)

El otro gran problema es que Nevada todavía podría ser embarazoso para Haley. Los votantes de las primarias del martes no podrán optar por Trump pero ella aún se enfrentará a un enemigo potencialmente formidable: la inusual opción de Nevada de “ninguno de estos candidatos”.

De hecho, esa opción ha terminado en primer lugar varias veces en las primarias, incluidas las demócratas a gobernador de 2014.

Trump ha dicho a la gente que no se moleste en votar en esta instancia pero, en la medida en que lo hacen y los votantes del Partido Republicano de Nevada son tan meh en Haley como los votantes en otros estados -por ejemplo Carolina del Sur-, se empieza a ver cómo esto podría acabar mal.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo (R) ya ha dicho que votará por Trump y “ninguno de estos candidatos” en las primarias.

