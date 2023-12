Por qué algunos hábitos pueden maximizar la respuesta inmune del organismo ante las vacunas

“La respuesta inducida por una vacuna puede variar enormemente entre individuos”, dice Bali Pulendran, inmunólogo de la Universidad de Stanford (Imagen ilustrativa Infobae)

Los vídeos tontos de gatos podrían ser buenos para tu salud, al menos si estás a punto de recibir una de las vacunas estacionales.

Por ejemplo, cuando las personas que estaban de buen humor se vacunaron contra la gripe ese día, produjeron niveles más altos de anticuerpos para ayudarles a combatir la enfermedad, según un estudio británico.

Estos datos sobre el estado de ánimo y las vacunas son limitados, pero un conjunto sustancial de investigaciones muestra que muchos otros factores del estilo de vida, como la dieta, el ejercicio e incluso las interacciones sociales, pueden afectar la protección que las personas obtienen de las vacunas, incluidas, al parecer, las inyecciones de COVID-19.

Los científicos todavía están tratando de determinar cómo un mayor recuento de anticuerpos se traduce en protección contra enfermedades en la vida real: después de todo, hay otras partes del sistema inmunológico, como las células T, que también desempeñan un papel importante para mantenernos sanos. Sin embargo, por ahora, los niveles de anticuerpos son una medida común utilizada por los científicos que intentan determinar la eficacia de las vacunas, y “eso es generalmente un correlato de protección”, dice Marian Kohut, inmunobióloga de la Universidad Estatal de Iowa.

No todas las personas responden de la misma manera a las vacunas. Algunos desarrollan una mejor protección de anticuerpos que otros, mientras que la inmunización puede fallar para unos pocos desafortunados.

Un metanálisis de 2022 sugiere que una breve sesión de ejercicio justo antes o inmediatamente después de la vacunación puede aumentar la eficacia de las vacunas contra la gripe, especialmente en adultos mayores (Imagen ilustrativa Infobae)

“La respuesta inducida por una vacuna puede variar enormemente entre individuos”, dice Bali Pulendran, inmunólogo de la Universidad de Stanford. La edad es parte de la razón, dice, ya que las personas mayores generalmente responden de manera menos efectiva que los más jóvenes.

La genética también juega un papel. Los estudios de gemelos muestran que para algunas vacunas, como la del sarampión, casi el 90 por ciento de la variación en la respuesta de anticuerpos se debe a nuestros genes (para otras vacunas, estas cifras son menores; para las paperas, por ejemplo, la variación en la respuesta de anticuerpos debido a genes es el 39 por ciento).

Sin embargo, incluso si eres mayor y no ganaste la lotería genética, aún puedes mejorar tus posibilidades de tener una buena respuesta a la vacuna, dicen los expertos.

“Dormir es muy importante”, dice Janice Kiecolt-Glaser, profesora emérita de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio, cuya investigación se ha centrado en cómo el estrés y la depresión pueden alterar nuestros sistemas inmunológico y endocrino. “Cuando no estás durmiendo, estás [debilitando] tu respuesta inmune”.

Un metanálisis de estudios realizado en 2023 demostró que dormir menos de seis horas por noche puede obstaculizar la respuesta del sistema inmunológico a diversas vacunas. En un experimento, en el que los voluntarios dormían apenas cuatro horas por noche durante un período de seis días antes de la vacunación, aquellos que fueron privados de sueño tuvieron solo la mitad de la respuesta de anticuerpos a su vacuna contra la influenza 10 días después de la inyección en comparación con las personas a las que se les permitió dormir todo lo que quisieran.

Por eso Kiecolt-Glaser recomienda “dormir lo suficiente, especialmente la noche anterior, idealmente un par de noches antes, y luego dormir lo suficiente después de la vacuna”.

En cambio, dice Pulendran, las personas deberíamos trabajar en nuestro microbioma intestinal saludable a largo plazo comiendo mucha fibra, evitando al mismo tiempo los alimentos procesados y los azúcares añadidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta también es importante.

Las investigaciones muestran que una microbiota intestinal sana desempeña un papel importante en nuestra respuesta a la vacunación. En un estudio de 2023, entre las personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech, aquellas que tenían una mayor abundancia de una bacteria intestinal beneficiosa asociada con la dieta mediterránea, llamada Bifidobacterium adolescente, mantuvieron la protección de la vacuna por más tiempo, incluso seis meses después de su administración.

Otra investigación también encontró vínculos entre los microbios que se sabe que mantienen el intestino sano y una mejor respuesta a la vacuna contra el cólera y el tétanos.

Mientras tanto, los antibióticos pueden agotar el microbioma intestinal, alterando potencialmente nuestra respuesta inmune a la vacunación, como descubrieron Pulendran y sus colegas en su estudio de 2019.

Tomar antibióticos durante cinco días “resultó en una reducción de 10.000 veces la cantidad de bacterias en el intestino”, dice. Como resultado, “las personas que recibieron antibióticos tuvieron una respuesta de anticuerpos a la vacuna contra la gripe mucho menor que las personas de control”.

Para Pulendran, esta disminución de la eficacia de las vacunas es “una razón más” por la que no deberíamos prescribir antibióticos de forma indiscriminada.

Garantizar una buena noche de sueño, evitar las vacunas en los días de mucho estrés y dar una caminata rápida después de la inyección podría ser ventajoso

La buena noticia es que los probióticos parecen mejorar el microbioma, incluido el Bifidobacterium adolescente, aumentando los niveles de anticuerpos producidos después de la inmunización. Por ejemplo, en un estudio sobre la gripe, tomar probióticos Lactobacillus dos veces al día durante 28 días después de la vacunación aumentó significativamente los niveles de anticuerpos. En ratones, un suplemento de Lactobacillus ayudó a la respuesta inmune de los roedores después de una inyección de COVID-19, aunque vale la pena señalar que los resultados en ratones no siempre se traducen en humanos.

Pulendran advierte que este tipo de investigaciones no significa que deba correr a la tienda más cercana para abastecerse de probióticos. “Existe una desconcertante variedad de productos diferentes”, afirma, que no han sido evaluados científicamente y tienen calidad mixta. Esto dificulta evaluar qué podría aumentar la eficacia de una vacuna en particular.

En cambio, dice Pulendran, las personas deberíamos trabajar en nuestro microbioma intestinal saludable a largo plazo comiendo mucha fibra, evitando al mismo tiempo los alimentos procesados y los azúcares añadidos.

Además del sueño y la dieta, el ejercicio físico parece mejorar la respuesta a las vacunas en muchas personas. Kiecolt-Glaser dice que es por eso que intenta programar sus entrenamientos justo antes de sus vacunas anuales contra la gripe y el COVID.

Un metanálisis de 2022 sugiere que una breve sesión de ejercicio justo antes o inmediatamente después de la vacunación puede aumentar la eficacia de las vacunas contra la gripe, especialmente en adultos mayores.

Sin embargo, incluso si eres mayor y no ganaste la lotería genética, aún puedes mejorar tus posibilidades de tener una buena respuesta a la vacuna, dicen los expertos (EFE/Lavandeira jr)

Ejercitar el brazo en el que recibes la inyección podría ser particularmente beneficioso; hacer flexiones de bíceps, por ejemplo, dice Kohut, cuya investigación se centra en los factores que afectan la respuesta inmune a las infecciones virales o a las vacunas. Este tipo de “ejercicios que dañan los músculos realizados en el músculo donde se administra la vacuna inducirían inflamación, y tener una mayor inflamación podría mejorar la respuesta inmune a la vacuna”, dice.

Según un estudio de 2018, el ejercicio también puede disminuir los efectos secundarios que algunas personas experimentan después de la vacunación, como hinchazón en el lugar de la inyección o fiebre. E incluso dar una caminata rápida, que dure entre 45 y 90 minutos, después de la inyección puede aumentar la respuesta de los anticuerpos, según sugiere Kohut en su investigación.

Existen varias teorías de por qué el ejercicio puede mejorar la función inmune, dice Kohut, como las proteínas secretadas por los músculos que influyen en la respuesta inmune y los cambios inducidos por el ejercicio en la producción de metabolitos, compuestos químicos que el cuerpo genera durante el metabolismo.

Sin embargo, admite, los científicos aún no comprenden completamente los mecanismos que vinculan el ejercicio y la eficacia de las vacunas. Al igual que con la dieta, las investigaciones sugieren que hacer del ejercicio una característica permanente y regular en su vida es probablemente la forma más efectiva de estimular la respuesta de anticuerpos a una vacuna.

Otra investigación también encontró vínculos entre los microbios que se sabe que mantienen el intestino sano y una mejor respuesta a la vacuna contra el cólera y el tétanos (Imagen ilustrativa Infobae)

Un gran estudio realizado en 2023 entre trabajadores de la salud mostró que, para quienes hacían ejercicio con regularidad, las vacunas contra el coronavirus tenían una eficacia superior al 85 por ciento para prevenir los ingresos hospitalarios. Pero en las personas sedentarias (aquellas que realizan menos de 60 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana) la inmunización tuvo una eficacia de sólo el 60 por ciento. (Una advertencia: quienes hacen ejercicio regularmente pueden haber tenido una mejor dieta o un mejor sueño).

Dejando de lado el ejercicio, si está pasando por un par de días particularmente estresantes, dice Kiecolt-Glaser, es posible que desee evitar programar las vacunas en ese momento en particular, especialmente si no es joven. “Cuanto mayor es una persona, más importa el estrés” para la eficacia de las vacunas, afirma.

La investigación de Kiecolt-Glaser sobre personas mayores (edad media de 73 años) que cuidaban a un cónyuge con demencia mostró que sólo el 38 por ciento desarrolló una respuesta de anticuerpos a la vacuna contra la influenza, en comparación con el 66 por ciento de aquellos en el mismo grupo de edad que no eran cuidadores.

Según los estudios, una fuerte conexión social tiende a mejorar nuestra reacción a las vacunas. En un informe, los estudiantes universitarios de primer año, que fueron vacunados contra la gripe y podían nombrar al menos a 13 amigos cercanos o familiares con quienes se reunían con frecuencia, produjeron significativamente más anticuerpos después de la inyección que sus pares que informaron de menos contactos cercanos.

Se han encontrado efectos similares en estudios que involucran la vacuna neumocócica y las inyecciones contra el COVID: las personas con mejores redes sociales parecen tener una respuesta de anticuerpos más fuerte que aquellas que estaban más solas o tenían pocas conexiones.

ILUSTRACIÓN - Una relación a distancia sólida entre nietos y abuelos consta de dos componentes: las visitas mutuas y el contacto regular entre ellas, por ejemplo mediante videollamadas. Foto: Christin Klose/dpa

Puede que sea un poco tarde en el ciclo de vacunas de este invierno para centrarse en abordar la soledad, fomentar las relaciones con los vecinos o modificar la microbiota intestinal. Pero garantizar una buena noche de sueño, evitar las vacunas en los días de mucho estrés y dar una caminata rápida después de la inyección podría ser ventajoso.

Y si los vídeos tontos de gatos te hacen sentir relajado y feliz justo antes de tomar una foto, tal vez eso también te ayude.

*Marta Zaraska, Especial para The Washington Post