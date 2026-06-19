Trump presentó el avión reacondicionado que será el nuevo Air Force One

Donald Trump presentó el Boeing 747-8 regalado por Qatar que será el nuevo Air Force One de Estados Unidos. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente Donald Trump presentó el viernes el Boeing 747-8 que servirá como el nuevo avión presidencial de Estados Unidos, afirmando que la aeronave, un obsequio del gobierno de Qatar, es prácticamente el doble de grande que el modelo anterior.

“Gracias a la extraordinaria dedicación de muchos de ustedes aquí presentes, este avión se ha transformado en una Casa Blanca volante con un nivel de lujo nunca antes visto”, declaró Trump frente a la aeronave, dentro de un hangar en la Base Conjunta Andrews.

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El avión, denominado por la Fuerza Aérea como VC-25B Bridge, comenzará sus vuelos de prueba tras una modernización realizada en Estados Unidos para adaptarlo al uso gubernamental. Este avión servirá como solución provisional hasta la llegada de la nueva flota de aviones Boeing, cuya entrega está prevista para 2028.

Está pintado de blanco, granate y azul marino, un cambio radical respecto al icónico azul celeste de los aviones que han estado en servicio durante décadas.

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“Lo mandamos pintar, y estos son los nuevos colores: rojo, blanco y azul”, dijo Trump. “Nos gustaba el azul celeste, pero era hora de un cambio. Y esta es la línea más elegante. Todo está bien diseñado. Es de mi gusto”.

Trump indicó que se necesitaba un hangar más grande en la base militar para dar cabida a los nuevos modelos, “mucho más grandes”, que aún no se han entregado, así como al avión que le regalaron. Añadió que planea un sobrevuelo del nuevo avión sobre la Casa Blanca y el Capitolio el 4 de julio.

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La Fuerza Aérea de Estados Unidos afirmó que el Air Force One cumple los requisitos de la misión presidencial sin riesgos para la seguridad ni las comunicaciones. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La aceptación del avión por parte de Trump, donado por el gobierno de Qatar, desató una gran controversia al comienzo de su segundo mandato, planteando interrogantes sobre la influencia extranjera y la seguridad, incluyendo si el avión podría ser adaptado adecuadamente para asuntos clasificados.

“Quiero agradecer al emir de Qatar”, dijo Trump el viernes. “Es un tipo fantástico”.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos declaró el viernes en un comunicado de prensa que la aeronave es segura y está equipada con las tecnologías más avanzadas necesarias para cumplir con los requisitos de la misión presidencial.

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“Estos requisitos se diseñaron cuidadosamente para priorizar la misión sobre la estética, manteniendo prácticamente intacta la distribución interior de la anterior aeronave presidencial”, afirmó la Fuerza Aérea. “No se corrió ningún riesgo en materia de seguridad, protección o comunicaciones”.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, declaró el año pasado que la modernización del avión donado por Qatar probablemente costaría menos de 400 millones de dólares.

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El Air Force One es uno de los símbolos más importantes de la presidencia estadounidense. Hay dos aviones presidenciales de gran tamaño que cumplen esa función, denominados “Air Force One” cuando un presidente viaja a bordo.

Funcionarios de la Casa Blanca rindieron homenaje a la versión anterior del avión, identificada por su número de cola, 29000, después de que Trump regresara de la cumbre del G7 a bordo de la aeronave a principios de esta semana, en lo que fue su último viaje internacional como Air Force One.

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La modernización del avión regalado por Qatar costaría menos de 400 millones de dólares, según el secretario Troy Meink. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que fue “el último vuelo”, mientras que el subjefe de gabinete, Dan Scavino, publicó un breve video de despedida al avión.

“Se convirtió en el avión más famoso del mundo entero”, dijo Trump el viernes, añadiendo que probablemente “lo convertirá en un museo”. “La edad finalmente lo estaba alcanzando”.

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Los dos aviones actuales han estado en servicio desde la década de 1990. El avión al que los asesores de Trump se despidieron el jueves sirvió en ocasiones trascendentales: fue el avión en el que viajaba el presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre.

No quedó claro de inmediato si el otro Boeing 747-200B, con número de cola 28000, ya había realizado su último vuelo internacional. Y no estaba claro si el avión número 29000 seguiría utilizándose para vuelos nacionales.

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A principios de este año, el Air Force One se vio obligado a regresar durante el viaje de Trump a Davos, y la Casa Blanca alegó un “problema eléctrico menor”. Trump voló entonces en un avión más pequeño, lo que sugiere que el segundo, de mayor tamaño, no estaba disponible.

Bloomberg