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Estados Unidos logró otro sólido triunfo y se clasificó a 16avos del Mundial 2026: el emotivo festejo de Pochettino con los fans

Con el entrenador argentino al mando, el conjunto norteamericano superó 2-0 a Australia en Seattle y accedió a la siguiente instancia a una fecha del final

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El resumen de la victoria de Estados Unidos sobre Australia

Mauricio Pochettino levantó su puño, emocionado, y miró a los fanáticos norteamericanos que coreaban su apellido: “Es increíble. Ayer decía que Argentina tiene una afición increíble, pero creo que estamos a la altura de Argentina. Me alegro muchísimo por nuestra afición”. Tras finalizar la nota, se acercó a las tribunas del Seattle Stadium y agradeció las muestras de cariño.

Estados Unidos había dado otro golpe sobre la mesa. Luego de vencer con solidez a Paraguay en el debut, superó sin mayores problemas 2-0 a Australia y selló su clasificación a los 16avos del Mundial 2026 cuando todavía resta una fecha para el cierre de los grupos. “Ha vuelto a ser un partido fantástico. La primera parte ha sido muy buena. Creo que hemos dominado el partido frente a un equipo muy duro”, expresó el DT argentino.

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La jornada comenzó marcada por la ausencia de la figura de los norteamericanos, Christian Pulisic, quien no pudo recuperarse a tiempo de una molestia muscular y quedó fuera del equipo titular. Esta baja obligó a Pochettino a rearmar el ataque, con la inclusión de Ricardo Pepi junto a Folarin Balogun. El ajuste táctico, sin embargo, no alteró la propuesta ofensiva de los anfitriones del torneo, que se adueñaron de la iniciativa desde el inicio del partido.

El festejo de Pochettino (Foto: Reuters/Troy Wayrynen)
El festejo de Pochettino (Foto: Reuters/Troy Wayrynen)

“Es difícil porque queremos tener a todos los jugadores. Christian es un jugador importante para nosotros, pero esto es un equipo y hoy le fue imposible jugar. Esperamos que esté disponible para el próximo partido, pero si queremos ganar la competición, necesitamos que todo el equipo y todos los jugadores sean importantes. Pero por supuesto Christian es uno de los mejores jugadores del mundo, y espero que se recupere lo antes posible y pueda disfrutar estando en el campo y ayudando al equipo”, planteó tras el juego el DT sobre Pulisic.

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“Al igual que los Vengadores lo hicieron sin Iron Man, el equipo de Estados Unidos lo hizo el viernes sin el Capitán América”, lo definió el New York Post en su crónica del partido, jugando con el apodo del atacante que milita en el Milan de Italia.

Los fanáticos interrumpieron su entrevista coreando su apellido (Foto: Reuters/Lee Smith)
Los fanáticos interrumpieron su entrevista coreando su apellido (Foto: Reuters/Lee Smith)

La apertura del marcador llegó temprano, a los 10 minutos, cuando un desborde de Balogun por la banda izquierda derivó en un centro bajo y forzado que el defensor australiano Cameron Burgess terminó enviando contra su propio arco.

Durante el resto de la primera mitad, el equipo de Pochettino mantuvo la posesión y el control territorial, instalándose en campo rival y limitando las respuestas de Australia, que al igual que con el choque ante Turquía apostó al contraataque, esta vez sin éxito.

La presión sostenida de los estadounidenses se tradujo en un nuevo tanto poco antes del descanso: a los 45 minutos, Alex Freeman aprovechó un rebote tras un remate de Sergiño Dest y marcó de cabeza el segundo gol. El VAR intervino en la jugada por una posible posición adelantada, pero el defensor del conjunto local se encontraba habilitado.

EE.UU. abrió el marcador a través de un gol en contra de Cameron Burgess (REUTERS/Albert Gea)
EE.UU. abrió el marcador a través de un gol en contra de Cameron Burgess (REUTERS/Albert Gea)

La segunda parte mostró un desarrollo más equilibrado. Los Socceroos, urgidos por el resultado, realizaron modificaciones e intentaron acercarse al área rival, aunque sin profundidad ni claridad en los metros finales. Un remate de Connor Metcalfe y una llegada de Cristian Volpato constituyeron las aproximaciones más peligrosas, pero la defensa estadounidense y el arquero Matt Freese respondieron con solvencia. EE.UU., por su parte, se dedicó más a conservar el resultado, cuidar el físico y preservar a los jugadores amonestados pensando en lo que viene.

Alex Freeman amplió la ventaja para los locales (REUTERS/Albert Gea)
Alex Freeman amplió la ventaja para los locales (REUTERS/Albert Gea)

El triunfo dejó a los locales como uno de los primeros equipos clasificados a los 16avos de final, donde ya espera México, otro de los anfitriones. Con 6 puntos, USA Team lidera el Grupo D: si culmina en esa posición jugará en 16avos contra uno de los mejores terceros el 1 de julio en California.

El Tri sacó boleto a la próxima fase tras derrotar 1-0 a Corea del Sur. En esa zona, República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 en el primer turno del día. La igualdad no le sirvió a ninguno, ya que ambos quedaron con un solo punto y con la obligación de ganar en la última fecha.

El otro grupo que también tuvo actividad ayer fue el B. Suiza dio un paso importante al imponerse por 4-1 a Bosnia y Herzegovina. En tanto, Canadá goleó 6-0 a Qatar. Los dos seleccionados victoriosos llegaron así a cuatro unidades y quedaron muy cerca de asegurar su continuidad en el certamen, aunque se enfrentarán entre sí en la siguiente jornada.

La definición del Grupo D llegará en unas horas, cuando los otros integrantes, Paraguay y Turquía, se midan en el Levi’s Stadium de San Francisco. Se trata de un duelo de necesitados, ya que los sudamericanos vienen de sufrir una goleada ante EE.UU. en la primera fecha mientras que los turcos cayeron en el debut ante los Socceroos.

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