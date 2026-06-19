Las vacaciones de Karina Mazzocco en Brasil: Playas, atardeceres y langostinos

Luego de que terminara su programa en América TV la mujer armó las valijas para disfrutar de días a puro relax

Karina Mazzocco puso pausa. Después de años conduciendo en América TV, la pantalla chica quedó atrás y Brasil apareció como destino elegido para descomprimir. Lo que compartió en redes no dejó dudas sobre el estado de ánimo con el que emprendió el viaje.

Las imágenes que publicó muestran un destino de playa con vegetación exuberante, aguas turquesas y rocas que se mezclan con la arena. Los videos recorren costas abiertas con olas, montañas que caen sobre el mar y atardeceres con el cielo naranja sobre el horizonte. Un paisaje que poco tiene que ver con los estudios de televisión.

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La conductora eligió Angra do Reis, un rincón de Brasil donde la naturaleza domina el entorno. Las playas que aparecen en sus registros no son las postales masivas del país vecino: son costas con poca gente, rodeadas de cerros cubiertos de vegetación densa y rocas de gran tamaño que rompen la línea del agua. El tipo de lugar que se busca cuando lo que se necesita es silencio.

Uno de los registros la muestra de espaldas, caminando sola por una playa de arena blanca, en bikini azul, con el sol de frente proyectando su sombra sobre la orilla. La imagen, tomada a distancia, condensa la idea de pausa que Mazzocco quiso transmitir. Sin poses, sin cámara de frente: solo una figura avanzando hacia el mar.

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Los atardeceres también tuvieron su lugar en la galería. En uno de los videos, el sol se hunde detrás de las montañas mientras el cielo se tiñe de tonos cálidos sobre el agua. En otro, las rocas y la vegetación quedan recortadas contra la luz del ocaso, con el sonido del mar de fondo.

El recorrido incluyó también paradas gastronómicas. En uno de los videos aparece una mesa con una porción generosa de langostinos fritos y dos jarras de cerveza bien frías, con el mar y la vegetación de fondo. El tipo de escena que no requiere explicación.

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Los bares y restaurantes que frecuentó tienen la misma estética que el paisaje: estructuras de madera y piedra integradas a las rocas, con sillas y mesas azules bajo árboles frondosos, a metros del agua. Lugares donde la arquitectura no compite con el entorno sino que forma parte de él. En más de una imagen se ve el mismo bar desde distintos ángulos, lo que sugiere que fue una parada recurrente durante el viaje.

El último registro es un primer plano: Karina en la playa, con anteojos de sol de marco marrón y el pelo recogido en una trenza, con una sonrisa tranquila. Años frente a la pantalla y, por ahora, solo arena y mar.

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Las lágrimas de Karina en el último programa de A la tarde

Karina Mazzocco, presentadora de televisión, se despide en el último programa de "A la Tarde" después de cinco años

El viernes 29 de mayo fue testigo de una despedida cargada de emoción en el estudio de América. Desde el inicio, Mazzocco reveló el proceso que vivió al enterarse semanas antes del final. Sin ocultar la dificultad de ese tránsito, relató cómo la noticia la llevó a un duelo personal, atravesando momentos de dudas y resignificación. En ese trayecto, eligió permanecer al frente del ciclo hasta el último día, convencida de la importancia de cerrar el ciclo con gratitud y alegría, y no con un gesto de ruptura o enojo.

"Muchas veces dije: ‘No voy’, pero lo que les quiero contar es lo importante que fue para mí hacer mi periodo de adaptación, de aceptación de lo que estaba pasando, duelar la idea de que no iba a tener más A la Tarde, no irme pegando un portazo”, expresó al comienzo del último envío, buscando dominar la emoción.

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La conductora enmarcó la experiencia como una etapa formativa y transformadora, destacando el aprendizaje y la riqueza del recorrido compartido. “A la Tarde fue mi universidad, fue una carrera de grado, fueron cinco años que yo vine y cursé. Y para colmo me pagaron. Así que, ¿qué más puedo decir que me voy recontra hecha de acá?”, sintetizó, transmitiendo el balance positivo de su paso por el programa.