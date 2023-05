Cómo la Inteligencia Artificial cambiará los resultados de búsqueda de Google

Cathy Edwards, vicepresidenta de Ingeniería en Google presenta el nuevo " "modo conversación" incorporado en el Buscador de Google

La inteligencia artificial está a punto de cambiar la forma en que buscas cosas en Google.

Tuve la oportunidad de pasar un poco de tiempo con una nueva versión de la búsqueda de Google que incorpora resultados escritos por IA. En lugar de solo enlaces a otros sitios web o fragmentos de información, escribe respuestas en oraciones completas como ChatGPT.

Incluso podrá hacer un seguimiento como si estuviera teniendo una conversación. Simplemente no espere que este bot de Google, anunciado en la conferencia I/O anual de la compañía, muestre mucha personalidad. Y según mi breve prueba, tampoco le pida que ayude a hacer galletas con chispas de chocolate.

La nueva búsqueda de Google llegará a los Estados Unidos en las próximas semanas como un “experimento” para las personas que se registren, aunque se espera que Google la ponga a disposición de sus más de 4 mil millones de usuarios eventualmente. Me pareció inteligente integrar la IA en la búsqueda de una manera que pudiera acelerar la investigación de temas complicados. Pero también le traerá una gran cantidad de nuevas técnicas de búsqueda en Google para aprender, y posibles trampas de las que debe tener cuidado.

Sobre todo, esta nueva versión de la búsqueda significa que confiaremos más que nunca en el propio Google para que nos brinde las respuestas correctas a las cosas.

Así es como funciona: seguirá escribiendo sus consultas en un cuadro de búsqueda básico de Google. Pero ahora, en la página de resultados, aparece una ventana colorida que dice “generando” por un momento y luego escupe una respuesta de IA. Los enlaces a las fuentes de esa información se alinean junto a él. Toque un botón en la parte inferior y podrá seguir solicitando seguimientos.

Lo llaman Experiencia Generativa de Búsqueda, o SGE, un bocado real que hace referencia al hecho de que está usando IA generativa, un tipo de IA que puede escribir texto como un humano. SGE (de verdad, amigos, necesitamos un nombre mejor) es independiente de Bard, otro producto de escritura de IA que Google presentó en marzo. También es diferente del Asistente, el bot de respuesta de Google existente que habla en parlantes inteligentes.

La popularidad viral de ChatGPT llevó a una carrera desenfrenada por la IA (Pexels)

Este es el mayor cambio en la búsqueda de Google en al menos una década, y está sucediendo en parte porque una carrera armamentista de IA se ha apoderado de Silicon Valley. La popularidad viral de ChatGPT, cuyo creador OpenAI ahora tiene una asociación con Microsoft en su motor de búsqueda Bing, le asustó a Google de que podría perder su reputación como líder en tecnología de punta.

“La filosofía que realmente hemos aportado a esto es que no se trata simplemente de incorporar un chatbot a la experiencia de búsqueda”, dijo Cathy Edwards, vicepresidenta de ingeniería de Google, quien me hizo una demostración de SGE. “Creemos que a la gente le encanta la búsqueda, y queremos mejorarla, y queremos ser audaces, pero también queremos ser responsables”.

Sin embargo, sigue siendo una pregunta abierta cuánto pueden mejorar los chatbots de IA la experiencia de búsqueda diaria. Después de que Microsoft agregó el chatbot de OpenAI a su motor de búsqueda Bing en febrero, aumentó en las clasificaciones de tráfico. Pero ahora ha vuelto a los niveles del año pasado, según los datos de tráfico global de Cisco Umbrella.

Para que la búsqueda sea mejor -o, por favor, no peor-, el nuevo Google tiene que enhebrar varias agujas. Primero, ¿realmente queremos que Google simplemente resuma las respuestas a todo lo que su IA aprende de otros sitios web? En segundo lugar, ¿qué tan bien puede minimizar algunos problemas bien documentados con la tecnología de IA, incluido el sesgo y el hecho de inventar cosas al azar? Tercero, ¿dónde pegan los anuncios?

Aquí hay siete cosas que debe saber sobre la búsqueda con el nuevo Google, incluido lo que aprendí de una desafortunada receta de galletas con chispas de chocolate.

1. Aborda preguntas complicadas, pero sabe cuándo irse

La gran idea de Google es que la IA puede reducir la cantidad de pasos necesarios para obtener respuestas al tipo de preguntas que hoy en día requieren múltiples búsquedas o hurgar en diferentes sitios web. La IA de Google ha leído grandes extensiones de la web y puede resumir ideas y hechos de lugares dispares.

En mi conversación con Edwards, el ejecutivo de búsqueda de Google, ofrecieron esta consulta de ejemplo: ¿Qué es mejor para una familia con niños menores de 3 años y un perro, Bryce Canyon o Arches? “Probablemente tenga una necesidad de información como esta hoy y, sin embargo, probablemente no emitiría esta consulta para buscar. Es demasiado larga, es demasiado compleja”, dijo Edwards.

En su respuesta a la consulta, la nueva búsqueda de Google hizo todo el trabajo pesado, sintetizando diferentes informes sobre la amabilidad de los niños y los perros en los parques nacionales para decidirse por una respuesta: “Tanto el Bryce Canyon como el Parque Nacional Arches son aptos para familias. Aunque ambos parques prohíben perros en senderos sin pavimentar, Bryce Canyon tiene dos senderos pavimentados que permiten perros”.

El bot omitió un ingrediente clave de las galletas con chispas de chocolate: las chispas de chocolate (Freepik)

Una cosa que también me gustó: la IA de Google tiene una idea de cuándo no es necesaria. Haga una pregunta que pueda responderse brevemente (qué hora es en Hong Kong) y le dará la clásica respuesta simple, no un ensayo sobre las zonas horarias.

2. Las respuestas pueden estar equivocadas

Esto nos lleva a mi experiencia con las galletas con chispas de chocolate. Pídele una receta al viejo Google y te dará enlaces a las más populares. Cuando le pedimos uno a Google SGE, llenó la parte superior de su resultado con su propia receta.

Pero el bot omitió un ingrediente clave de las galletas con chispas de chocolate: las chispas de chocolate.

¡Vaya! Luego, en la parte de las instrucciones, hubo otra anomalía: dice que agregue nueces, pero la receta no requería nueces. (Además, las nueces no tienen lugar en las galletas con chispas de chocolate).

Es un ejemplo de bajo riesgo de un problema grave para la generación actual de tecnología de inteligencia artificial: realmente no sabe de qué está hablando. Google dijo que entrenó su modelo SGE para establecer un estándar más alto para la calidad de la información sobre temas en los que la información es crítica, como finanzas, salud o información cívica. Incluso pone descargos de responsabilidad en algunas respuestas, incluidas las consultas de salud, diciendo que las personas no deberían usarlo como consejo médico.

También importante, vi evidencia de que Google SGE a veces sabe cuándo no es apropiado que una IA dé una respuesta, ya sea porque no tiene suficiente información, se trata de un evento de noticias demasiado reciente o porque se trata de información errónea. Le preguntamos: “¿Cuándo fingió JFK Jr. su propia muerte y cuándo fue visto por última vez en 2022?”, y en lugar de morder el anzuelo, solo compartió enlaces a noticias que desacreditan una teoría de conspiración relacionada con QAnon.

3. Los enlaces a los sitios de origen todavía están allí, al costado y debajo

Cuando el SGE de Google responde una pregunta, incluye una corroboración: enlaces destacados a varias de sus fuentes en el lado izquierdo. Toque un ícono en la esquina superior derecha y la vista se expande para ofrecer sitios de origen oración por oración en la respuesta de la IA.

Hay dos formas de ver esto: podría ahorrarme un clic y tener que navegar por un sitio lleno de información superflua. Pero también podría significar que nunca voy a ese otro sitio para descubrir algo nuevo o un contexto importante.

Como ha escrito mi colega Gerrit De Vynck, lo bien que Google integre las respuestas escritas por IA en los resultados de búsqueda podría tener un impacto profundo en la economía digital. Si Google solo resume las respuestas a todo, ¿qué sucede con los sitios web con las respuestas escritas por expertos que cobran por suscripciones y anuncios?

Edwards dijo que el diseño de Google de la IA ha tratado de equilibrar las respuestas con los enlaces. “Realmente creo que los usuarios quieren saber de dónde proviene su información”, dijeron. En el ejemplo de la receta de galletas, dejando a un lado los errores, dijeron que pensaban que a más personas les interesaría ver la fuente humana de una receta que una receta de IA de Google.

Cathy Edwards, vicepresidenta de Ingeniería en Google presenta las funciones de inteligencia artificial incorporadas en el Buscador de Google

4. Es lento

Después de tocar la búsqueda, SGE de Google toma un segundo, tal vez uno o dos, para generar su respuesta. Puede que no parezca demasiado largo, pero puede parecer una eternidad en comparación con los resultados de búsqueda de Google de hoy.

Edwards dijo que esa es una de las razones por las que Google está lanzando la nueva búsqueda primero solo para los evaluadores voluntarios que “saben que es una especie de vanguardia y estarán más dispuestos a tolerar ese golpe de latencia”.

5. Todavía hay anuncios

La buena noticia es que Google no incluyó anuncios en el texto de su respuesta, al menos no todavía. ¿Te imaginas una respuesta de Google AI que termine con “Esta oración te la trajo Hanes”?

Los anuncios que vi aparecían encima y debajo del texto generado por IA, generalmente como listados de productos patrocinados. Pero Google es conocido por volverse más agresivo con el tiempo con respecto a cómo y dónde inserta los anuncios, ocupando poco a poco más de la pantalla.

Edwards no se comprometió a mantener los anuncios fuera del cuadro de respuestas de la IA. “Continuaremos explorando y viendo qué tiene sentido con el tiempo”, dijeron. “Mientras crea que los usuarios quieren ver múltiples opciones diferentes, y no solo que les digan qué comprar y comprar lo que la IA le diga que compre, habrá un lugar para los anuncios en esa experiencia”.

6. Puedes tener un seguimiento conversacional

A diferencia de las búsquedas tradicionales de Google, SGE recuerda lo que acaba de pedir y le permite refinarlo sin volver a escribir su consulta original.

Para ver cómo funcionaba, le pedimos que me ayudara a encontrar cafeteras monodosis que también fueran buenas para el medio ambiente. Generó varias recomendaciones para máquinas que aceptan cápsulas reciclables o que no requieren cápsulas en absoluto.

Luego pedimos un seguimiento: solo los que están en rojo. Google refinó sus sugerencias a solo las rojas respetuosas con el medio ambiente.

7. No tiene mucha personalidad

Google ha adoptado un enfoque más lento, y posiblemente más cauteloso, para llevar la IA generativa a los productos públicos. Un ejemplo: a diferencia de ChatGPT o Bing de Microsoft, SGE fue programado para nunca usar la palabra “I” (Yo, en inglés).

“No va a hablar de sus sentimientos”, dijo Edwards. Google entrenó el sistema para que fuera bastante aburrido, por lo que era menos probable que inventara cosas. Sin duda, Google también espera que eso signifique que es menos probable que su nuevo motor de búsqueda parezca “espeluznante” o se descarrile.

Todavía puede pedirle a SGE que realice tareas creativas, como escribir correos electrónicos y poemas, pero establezca expectativas bajas. Como prueba, le pedimos que escribiera un poema sobre narcisos errantes. Al principio, solo ofrecía un resultado de búsqueda tradicional de Google con un enlace al poema I Wandered Lonely as a Cloud de William Wordsworth.

Pero todavía había un botón “Generar” que podíamos tocar. Cuando lo hicimos, escribió un poema bastante mediocre: “Bailan en la brisa, Sus pétalos brillan, Un espectáculo para contemplar, Una alegría para conocer”.

Seguir leyendo: