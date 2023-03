HBO y Netflix deciden dónde pasarás tus próximas vacaciones

Llámalo el efecto “White Lotus”.

Cada vez son más los veraneantes que acuden a los escenarios de sus series y películas favoritas. Esto va más allá de los turistas que echan un vistazo al apartamento de “Friends” en el West Village de Nueva York o en la forma en que los fans de “Juego de Tronos” serpentean por las calles de Dubrovnik, Croacia.

En un nuevo informe de American Express, el 70% de los viajeros de la generación Z y los millennials afirman que se han inspirado para viajar a un destino después de verlo en la pantalla o han reservado un destino después de una maratón de seires de televisión. Es casi tan alto como el impacto de las redes sociales: el 75% de todos los encuestados dice haber viajado a lugares después de ver a amigos u otras personas publicar sobre sus viajes.

“Los viajeros se inspiran cada vez más en la cultura pop”, afirma Audrey Hendley, Presidenta de Viajes de American Express.

Con los confiamientos de la pandemia, la gente comenzó a soñar en viajes en los que fueran los protagonistas

Parte del aumento de la popularidad de los viajes programados se debe a los hábitos pandémicos. La gente que tenía que comer en casa o que no podía viajar se pasaba horas viendo series de televisión como las exitosas primeras temporadas de “The White Lotus” de HBO o “Emily in Paris” de Netflix. Desde su sofá, soñando con cuándo se levantarían las restricciones para viajar, con un presupuesto de ocio sin utilizar, los espectadores empezaron a planear un viaje en el que ellos podrían ser los protagonistas. Ahora que las fronteras vuelven a estar abiertas, el “set-jetting” se está convirtiendo en una de las tendencias de viaje más importantes de 2023.

No hay mejor ejemplo de ello que “White Lotus”. La serie fue un importante éxito comercial de HBO y una inspiración de ensueño para los viajeros. La comedia dramática narraba las incómodas interacciones entre los huéspedes adinerados y el personal de un hotel de lujo que acaba con un muerto.

La primera temporada se rodó en el Four Seasons Resort Maui, en Wailea, y la segunda en el idilio bañado por el sol y el Aperol spritz del San Domenico Palace de Taormina (Italia), otro hotel de Four Seasons. Los telespectadores que han seguido el programa han reservado sus estadías en las propiedades reales donde se rodó, en busca de su propia dolce vita, lo que ha supuesto un impulso para los hoteles.

Sólo durante la primera temporada el tráfico en la web del Four Seasons Maui aumentó un 425% interanual (HBO)

La popular moda de los “set-jetting” ha incrementado notablemente el interés por Maui y Taormina, y ambas propiedades han experimentado “un aumento significativo de las visitas a sus páginas web y de las comprobaciones de disponibilidad, lo que en última instancia ha generado más reservas”, afirma Marc Speichert, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Four Seasons Hotels and Resorts.

Según Four Seasons, sólo durante la primera temporada el tráfico en la web del Four Seasons Maui aumentó un 425% interanual. Y todos esos espectadores que sintonizan HBO los domingos por la noche han tenido un gran efecto en las reservas en Sicilia.

“Para la próxima temporada en Taormina, se han agotado todas las plazas para los próximos meses y la serie ha puesto de relieve que Taormina es un destino increíble”, dice Speichert. Los precios en la propiedad empiezan en torno a los 1.000 euros la noche (1.090 dólares).

Rebecca Masri, fundadora de la empresa de viajes de lujo Little Emperors, afirma que los clientes, sobre todo los estadounidenses, no dejan de preguntar por el Four Seasons de Sicilia. La demanda de Sicilia está en auge debido al show, comenta, pero también porque es más barata que algunas zonas como la costa amalfitana.

El Four Seasons en Sicilia vio un fuerte aumento en sus reservas tras su aparición en la serie (HBO)

“No sólo el Four Seasons se ha beneficiado”, señaló, y añadió que el programa ha revolucionado a otros hoteles de lujo de la región. “Rocco Forte y Belmond tienen hoteles en Sicilia y todos han aumentado su demanda gracias a la serie, aunque no se rodara allí”.

En el Reino Unido, el fenómeno está madurando a partir de una peregrinación a la concurrida estación de tren de Kings Cross, en la que los fans de Harry Potter visitan el andén 9¾, donde el niño mago de la ficción subía a su tren con destino a Hogwarts. A principios de la década de 2010, hordas de visitantes se detenían para ver el castillo de Highclere, en Hampshire, donde se rodó “Downton Abbey”. Ahora, “Bridgerton”, de Netflix, lleva a los visitantes a pasar unos días en Bath.

“Estamos viendo que un público más joven viene a Bath gracias a la serie”, dice Patricia Yates, consejera delegada de VisitBritain. “Es estupendo ver que nuestra historia y nuestro patrimonio se muestran de esta manera, donde los millennials y los viajeros de la Generación Z vienen en mayor número”. Lugares de rodaje como Castle Howard han experimentado un aumento de visitantes jóvenes desde el estreno de la serie.

Tras el lanzamiento de Bridgerton, "es estupendo ver que nuestra historia y nuestro patrimonio se muestran de esta manera", festejó Patricia Yates (REUTERS)

El negocio de viajes de American Express recuperó los niveles anteriores a la pandemia a finales del cuarto trimestre del año pasado, afirma Hendley.

Entonces, ¿quiere adelantarse a las próximas aglomeraciones? Esté atento al anuncio del próximo lugar de rodaje de “White Lotus”. Tras haber atraído a multitudes a Hawai y Sicilia, la tercera temporada se rodará en Asia.

© The Washington Post 2023

