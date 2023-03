Las 8 reglas no escritas para conversar en los aviones

Un avión no es un lugar privado. Es compartido, similar a un consultorio médico o un museo. Ten esto en cuenta cuando hables. Usar un tono de voz bajo es mejor que usar uno alto para respetar a los viajeros que te rodean

Es un tema que divide a personas de todas las edades y géneros, tanto introvertidos como extrovertidos: ¿cuándo está bien hablar en un avión?

Si los aviones tuvieran un equivalente al vagón silencioso de los trenes, no estaríamos aquí. Pero en el aire no hay parámetros que nos mantengan en sintonía, salvo la ley que prohíbe a los pasajeros hacer llamadas en los vuelos estadounidenses (gracias a Dios). Muchos agradecerían un botón de silencio en todo el avión, pero otros agradecen la oportunidad de conectar con su compañero de viaje o de asiento.

“Creo que algunas de las conversaciones más agradables pueden surgir con compañeros de viaje”, dice Thomas P. Farley, experto en etiqueta, orador y autor. “Tengo personas en mi vida que conocí en aviones hace una o dos décadas que siguen siendo amigos”.

Y así nos quedamos con una nación dividida, las charlas en vuelo y aquellos que los detestan. La única forma de mantener las cosas civilizadas es establecer algunas reglas básicas. Algunos de ellos ya existen de forma tácita, pero por si acaso, los detallaremos.

Reconoce a la tripulación toma contacto visual, dí hola, adiós y, sobre todo, gracias

“Mi definición de etiqueta es ser consciente de cómo tu comportamiento afecta a otras personas”, dice Jacqueline Whitmore, una exazafata que escribió un libro sobre la etiqueta en el lugar de trabajo. “Y cuando tu comportamiento afecta negativamente a otras personas, entonces tenemos un problema”.

1- Reconocer a la tripulación

Cuando abordes tu vuelo, es posible que observe a los trabajadores que usan uniformes: asistentes de vuelo, pilotos, agentes de la puerta de embarque, limpiadores de aeronaves y manipuladores de bolsas. Esos son seres humanos, recuerda, y hacen posible tu vuelo. Lo mínimo es reconocer su existencia.

Puedes hacerlo simple: contacto visual, hola, adiós y, sobre todo, gracias. “Solo sé amable”, dice Whitmore. “Eso no requiere mucho esfuerzo y no cuesta absolutamente nada”.

No debería ser la única razón por la que ser decente, pero Whitmore dice que podrías ser recompensado por ser educado y paciente con los auxiliares de vuelo. Desde un cupón de bebida gratis hasta una mejora de asiento, “te sorprendería la cantidad de favores que puede conseguir”, dice. “Cuando eres amable sí que destacas”.

Saluda a tu compañero de vuelo ocasional. Si quieres entablar una conversación primero tantea si tiene deseos de hacerlo

2- Saluda a tus compañeros de asiento

Si tu compañero de asiento es un extraño, seguirá siendo un extraño con el que estará sentado hombro con hombro durante todo el vuelo, apretados como un panini sensible. Es extraño no saludar en un espacio tan íntimo. Continúa y suaviza la tensión con un saludo rápido. Todo lo adicional es opcional.

3- Busca señales de que los extraños quieren charlar

Si te sientes sociable, puedes entablar conversación con tu vecino al principio y al final del vuelo. Muchos viajeros están dispuestos a charlar, y muchos más piensan que hacerlo es como cometer un delito. Busca señales para distinguir un grupo de otro. Pueden ser obvias: auriculares puestos, antifaz puesto, una camiseta que dice “no me hables”.

Pero no siempre es tan sencillo. Si tienes ganas de hablar, pon la pelota en su cancha. Tantea el terreno con una o dos frases inocuas. Prueba con algo como “¿Te diriges a casa?” O “Todavía no puedo creer que estemos en un vuelo de 16 horas a ninguna parte”. A ver qué le parece. Si la persona responde con una leve sonrisa y un asentimiento, o una respuesta de dos palabras, déjalo.

“Es una pena no intentarlo al menos”, dice Farley. Incluso si su conversación no va más allá de una pequeña charla, “ha humanizado una experiencia muy deshumanizante que es el viaje aéreo de hoy”.

Lo correcto es hablar en voz baja al menos que se esté pidiendo algo a la tripulación

4- Mantén la voz baja, a menos que estés ordenando una bebida

Un avión no es un lugar privado. Es compartido, similar a un consultorio médico o un museo. Ten esto en cuenta cuando hables. Usar un tono de voz bajo es mejor que usar uno alto para respetar a los viajeros que te rodean.

“Una de las cosas más molestas son las personas que hablan en voz alta, ya sea por teléfono o con su compañero de asiento”, dice Whitmore. “Algunas personas quieren descansar, otras quieren hacer algo de trabajo... y cuando tienes dos o tres personas ruidosas sentadas detrás de ti, es muy perturbador”.

Whitmore ha ido tan lejos como para cambiar de asiento para evitar hablar en voz alta en los vuelos. Pero si no puedes escapar, “a veces no tienes otra opción que darte la vuelta cortésmente y decir: ‘¿Te importaría bajar la voz? Me gustaría trabajar un poco’ o ‘Estoy tratando de dormir’”, dice ella.

Hay una excepción: “Hable cuando esté tratando con una azafata”, dice Farley. A lo largo del viaje, “los auxiliares de vuelo tienen que decir constantemente: ‘Lo siento, ¿podría hablar? ¿Podría repetirlo?’ Así que habla claro. No balbucees. Enuncia... tú estás abajo y ellos arriba”.

Si viajas con tu pareja y una persona ha quedado en el medio evita hablarle encima o pasar cosas a tu compañero

5-Limita la conversación a tus vecinos inmediatos

Para mantener una conversación tranquila, habla sólo con tus vecinos inmediatos. Cuando empiezas a gritar a través de las filas, “empiezas a tener al resto del avión como rehén de tu conversación”, dice Farley.

Si eres una de esas parejas de pesadilla que reservan el asiento del pasillo y la ventana, dejando a un extraño atrapado en el medio, por el amor de todas las cosas santas, no hable sobre ellos. Sí, esto sucede, incluso se sabe que pasan bocadillos de un lado a otro sobre el asiento del medio.

Con peleas por el reposabrazos y la incomodidad de estar atrapado, ya es bastante incómodo ser el pasajero del asiento del medio. “Pero ahora, si tienes dos personas a cada lado enfrascadas en una conversación, simplemente no puedo pensar en un destino peor”, dice Farley.

Evitar blasfemias e intimidades, a no ser que sean cuestiones que no te importe que sean públicas

6- Mantenlo en privado

Cuando se trata de qué hablar, Whitmore tiene una buena regla general. “No compartas nada que no te gustaría publicar en la portada de The Washington Post”, dice ella. Lo que se sienta cómodo compartiendo depende de la interpretación, pero al menos, limite el contenido explícito, desde temas hasta blasfemias. No es el fin del mundo que otros adultos escuchen tus sucios secretos, pero es una cortesía guardarlos para ti.

“Incluso si no hay niños alrededor, algunas personas simplemente se ofenden por las blasfemias”, dice Whitmore. “Simplemente no es apropiado, como ver un video con clasificación X frente a una familia de cuatro”.

7- Haz llamadas rápidas, silenciosas y esenciales

A medida que la era de desconectarse llega a su fin, es más fácil que nunca hacer y recibir llamadas mientras viaja. Si bien no se le permite hablar por teléfono durante el vuelo, es posible que sienta la tentación de atender una llamada antes o después del despegue.

Si debe responder (tal vez esté esperando noticias de un médico o un ser querido necesita ayuda), “evita gritar por el móvil”, dice Whitmore. “Mantén tu voz en un tono de conversación... y que la llamada sea breve”.

Y por favor, nada de altavoz. Nunca.

Si antes o después del vuelo, aún en el avión, debes hacer o atender una llamada hazlo en voz baja

8- No hables en un vuelo nocturno

Un vuelo de los llamados “ojos rojos” —programados para partir por la noche y llegar a la mañana siguiente— es una tortura. Normalmente se reserva porque se puede ahorrar tiempo o dinero, pero nunca merece la pena por su coste físico y emocional. Los pasajeros de los vuelos nocturnos están luchando por dormir lo peor posible, no se lo pongas más difícil hablando.

Natalie B. Compton. The Washington Post

Seguir leyendo