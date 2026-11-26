Anna-Carin Nordin estableció el récord mundial Guinness tras nadar los 190 kilómetros del Canal de Göta en 10 días, 10 horas y 9 minutos (Guinness World Records)

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La guardavidas sueca Anna-Carin Nordin estableció el récord mundial de la travesía a nado más rápida del Canal de Göta en la categoría femenina. Completó los 190 kilómetros del histórico canal en 10 días, 10 horas y 9 minutos, entre el 17 y el 27 de mayo de 2026.

El logro, certificado por el Guinness World Records, fue dedicado a su padre, Karl-Erik, quien murió de un derrame cerebral antes de poder acompañarla en el proyecto que ambos habían planificado juntos.

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La historia comenzó como un sueño compartido entre la deportista y su padre. Karl-Erik iba a integrar el equipo de apoyo en tierra, tal como había hecho durante un recorrido de 333 kilómetros alrededor de la isla de Öland que Nordin completó en 2020.

La deportista dedicó la travesía a la memoria de su padre Karl-Erik, quien falleció antes de integrar el equipo de apoyo (Guinness World Records)

Su muerte repentina no detuvo los planes de su hija. “Decidí seguir adelante con nuestro plan. En muchos sentidos, se convirtió en nuestra travesía, no solo en la mía. Por eso el Canal de Göta fue tan especial para mí. Fue una manera de cumplir algo que habíamos soñado hacer juntos y de llevar su recuerdo a lo largo de todo el trayecto”, declaró la nadadora al Guinness World Records.

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El Canal de Göta fue dividido en 20 tramos, el más largo de 16 kilómetros

El recorrido se extendió desde Mem, en la costa del Mar Báltico, hasta Sjötorp, a orillas del lago Vänern, dividido en 20 etapas. La más larga midió 16 kilómetros (9,9 millas). A lo largo del camino, Nordin debió atravesar 58 esclusas, compuertas que regulan el nivel del agua y permiten que los barcos, y en este caso la nadadora, suban o bajen de nivel entre los distintos tramos del canal.

Nordin completó el trayecto íntegramente con traje de baño, gorro y anteojos, sin traje de neopreno, lo que la diferencia de los únicos dos hombres que previamente habían afrontado ese recorrido y recurrieron a ese tipo de protección térmica.

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Nordin prescindió del traje de neopreno y utilizó únicamente traje de baño, gorro y anteojos durante todo el cruce del canal (Guinness World Records)

Una vez concluido el récord en Sjötorp, Nordin continuó hacia la costa occidental de Suecia, tal como había previsto con su padre. El tramo final, a través del río Göta y el Canal de Trollhätte, la llevó desde Vänersborg hasta Gotemburgo, donde salió del agua el 6 de junio. Algunas secciones de ese último segmento debieron omitirse por mal tiempo o por descensos peligrosos en la temperatura.

La temperatura del agua se mantuvo entre 12 y 14 °C durante toda la travesía

Al tratarse de los primeros días de la temporada de natación en aguas abiertas, el agua del canal se mantuvo entre los 12 y 14 ℃ (53 y 57 ℉) durante todo ese período.

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“El mayor desafío fue definitivamente el agua fría”, explicó Nordin al Guinness World Records. La rutina diaria implicaba nadar aproximadamente 20 kilómetros, repartidos en dos turnos, lo que significaba salidas muy tempranas, llegadas tardías y un margen mínimo de descanso.

La temperatura del agua osciló entre 12 y 14 grados durante las jornadas diarias divididas en dos turnos de natación (Guinness World Records)

El equipo de apoyo, conformado por Lena, Nellie, Steven, Annette, Emma y Lars, operó con la misma exigencia. Alguien remaba en una embarcación pequeña junto a la nadadora para proveerle alimentos y actuar como barco de seguridad frente al tráfico del canal, mientras otros la seguían desde el sendero lateral y trasladaban el equipo entre paradas.

“Fue duro para todo el equipo. Salidas tempranas, llegadas tarde, días largos y traslados constantes entre paradas. Pero seguimos adelante, nos apoyamos mutuamente y lo tomamos etapa por etapa”, señaló Nordin.

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Los pobladores recibieron a la nadadora con café, sándwiches y tortas caseras

A lo largo del recorrido, los habitantes de las localidades ribereñas salieron al encuentro de la expedición con muestras espontáneas de aliento. “Las personas que encontramos a lo largo del canal fueron absolutamente maravillosas. Nos aplaudieron, vinieron a recibirnos en diferentes puntos del camino. Algunos incluso trajeron café, sándwiches y tortas caseras”, recordó la deportista.

También hubo momentos de humor: cerca de Töreboda, una manada de vacas siguió a los nadadores por la orilla y, poco después, un grupo de triatletas se lanzó al canal con neopreno y comenzó a nadar junto a Nordin, quien aceleró el ritmo de inmediato para mantenerse al frente.

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Los residentes de las zonas ribereñas acudieron a los márgenes del canal con alimentos para asistir a la deportista y a su comitiva (Guinness World Records)

La sueca, que vive en Sörfjärden, en la región de Hälsingland, lleva 35 años practicando natación en aguas abiertas. Comenzó a los 15 y desde entonces acumuló una larga trayectoria en el deporte de resistencia extrema.

En 2013, se convirtió en la primera mujer en completar el desafío de los Siete Océanos (Oceans Seven), que exige cruzar a nado los siete estrechos y canales marinos más difíciles del planeta, unos 200 kilómetros en total, con el mismo equipamiento: traje de baño, gorro y anteojos, sin neopreno.

Solo una persona lo había logrado antes: el irlandés Stephen Redmond, quien cerró su séptima travesía el 14 de julio de 2012 en el estrecho de Tsugaru, en Japón. Una semana después de que Nordin cruzara el canal del Norte (North Channel), la estadounidense Michelle Macy se convirtió en la segunda mujer y tercera persona en terminar el mismo desafío.

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Nordin se convirtió en 2013 en la primera mujer que completó el cruce de los Siete Océanos bajo las reglas tradicionales de aguas abiertas (Guinness World Records)

Consultada sobre los requisitos para afrontar travesías de este tipo, Nordin señaló que la fortaleza mental es indispensable, al igual que la técnica de nado y, sobre todo, las expectativas realistas. “No esperes nada más de ti misma que nadar del punto A al punto B”, indicó al Guinness World Records.

Para finalizar, puso el acento también en la preparación específica: conocer el equipo, planificar la alimentación y entrenar en las condiciones reales que se van a enfrentar, no solo en la distancia. Para quienes se inician en la natación en aguas abiertas, recomendó comenzar acompañados de alguien con experiencia, mantenerse cerca de la orilla y ganar confianza de forma progresiva.

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