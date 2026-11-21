Stanisław Madej logró un récord Guinness tras recorrer 173,3 metros cubierto de fuego sobre una tirolesa en Polonia (Créditos: Guinness World Records)

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Stanisław Madej, un especialista polaco en escenas de riesgo, recorrió 173,3 metros suspendido de una tirolesa con el cuerpo completamente en llamas y se convirtió en el nuevo poseedor de un récord certificado por Guinness World Records. La hazaña tuvo lugar el 3 de octubre en Łódź, Polonia, y duplicó la marca anterior.

El registro previo era del austríaco Josef Tödtling, quien en 2023 había completado 61,45 metros sobre una tirolesa mientras ardía. Madej cubrió 173,3 metros (568 pies y 6,8 pulgadas), una distancia superior a la longitud de un campo de fútbol americano.

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La elección del escenario tampoco fue casual: el acróbata optó por la Tyrolka w Manufakturze, una tirolesa de 180 metros ubicada en el complejo Manufaktura, el shopping más grande de Europa. Madej lleva una década operando esa instalación y quiso celebrar el décimo aniversario de la tirolesa a su manera.

La prueba tuvo lugar en el complejo Manufaktura con motivo del décimo aniversario de la instalación de la tirolesa (Créditos: Guinness World Records)

“Para marcar nuestro aniversario y en consonancia con mi profesión, quería dejar huella en este lugar con una hazaña extraordinaria. Mirando atrás con más calma, se me ocurren ideas bastante explosivas”, dijo el acróbata, según recogió Guinness World Records.

El equipo ensayó la extinción de un maniquí el día anterior a la prueba

La preparación demandó dos meses de trabajo. Como la tirolesa se encuentra dentro de ese complejo comercial, todos los ensayos previos debieron realizarse sin fuego, lo que convirtió el intento oficial en un evento verdaderamente irrepetible.

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El día del récord, equipos con mangueras de alta presión se distribuyeron a lo largo del recorrido, listos para actuar si Madej quedaba detenido en el aire. La jornada anterior, el equipo había practicado la extinción sobre un maniquí para afinar los tiempos de respuesta.

La preparación del desafío demandó dos meses de trabajo con ensayos previos realizados sin fuego (Créditos: Guinness World Records)

En cuanto a la protección personal, Madej se puso ropa especializada y fue recubierto con un gel de base acuosa que lo aisló del calor extremo. Con todo, eligió no usar máscara: solo el gel cubría su rostro. “Creo que la exposición directa al fuego durante una prueba así eleva su significado”, explicó. Las llamas podían alcanzar hasta 1.500 grados Celsius, lo que exigía una concentración absoluta durante cada segundo del recorrido.

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El acróbata advierte que el fuego es una fuerza “a menudo impredecible”

A sus 43 años y con trabajos en cine y televisión desde 2005, Madej acumula una trayectoria que incluye las series Barbarians y The Witcher, además de la película de Netflix Paradise. Pese a esa experiencia, no subestima los riesgos. “Personalmente, creo que cualquier contacto con el fuego es peligroso. Es una fuerza elemental que a menudo resulta impredecible; nuestra experiencia nos permite anticiparnos a su comportamiento errático”, afirmó.

Y agregó: “Una situación que parece estar bajo control puede escalar muy rápidamente hasta convertirse en una amenaza grave. Por eso son esenciales un alto grado de conciencia, concentración y, sobre todo, respeto por el fuego”.

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El acróbata polaco calificó el cruce como la prueba de mayor riesgo en su trayectoria debido a la naturaleza impredecible del fuego (Créditos: Guinness World Records)

La vocación de Madej tiene raíces tempranas. De niño era conocido por su energía desbordante y su afición a trepar árboles; a los 17 años comenzó a formarse con un especialista en acrobacias para cine y, con el tiempo, llegó a convertirse en instructor.

Hoy es padre de un hijo y considera que esta fue la acrobacia más extrema de su carrera, aunque menciona como cercano en dificultad el hecho de recorrer una tirolesa sostenido únicamente del gancho del cable, sin ningún otro elemento de seguridad.

Consultado sobre si planea nuevos desafíos, Madej no cerró ninguna puerta. “¿Por qué no? Mi profesión es bastante singular, así que siempre estoy abierto a nuevos retos. No tengo apuro; esperaré a ver qué me depara el destino. Últimamente, el destino ha sido muy generoso, y por eso estoy increíblemente agradecido”, señaló a Guinness World Records.

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