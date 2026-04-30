Historias

Nadó casi 12 horas entre cocodrilos en Australia y batió un récord mundial: la travesía extrema de Andy Donaldson

El británico-australiano cruzó el río Ord desde el lago Argyle hasta Kununurra con un equipo de kayaks, especialistas en fauna y una determinación inquebrantable. Cómo transformó uno de los retos más difíciles del mundo en un mensaje de superación

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El nadador británico-australiano completó los 55 kilómetros del río Ord en menos de 12 horas, sorteando miles de cocodrilos y temperaturas extremas, y superó por amplio margen la marca anterior. Su hazaña resalta la importancia del trabajo en equipo y la seguridad en desafíos de ultramaratón.

En el noreste de Australia Occidental, Andy Donaldson estableció un récord mundial al cruzar a nado los 55 kilómetros del río Ord, conocido por su densa población de cocodrilos. El atleta británico-australiano alcanzó la meta en menos de 12 horas y superó ampliamente la marca previa, consolidando su estatus como referente de la natación de ultramaratón.

El punto de partida de la travesía mostró el desafío real que lo esperaba. Un cocodrilo de agua dulce de 2,5 metros aguardaba en la rampa de salida, recordando a Donaldson y a su equipo la magnitud del reto. Según el periódico británico The Guardian, el nadador partió a las 5:38 de la mañana desde el lago Argyle, acompañado por un equipo de apoyo en kayak y embarcaciones, que monitoreó cada tramo del recorrido.

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El nadador británico-australiano completó los 55 kilómetros de aguas repletas de cocodrilos en menos de doce horas (Captura de video)
El nadador británico-australiano completó los 55 kilómetros de aguas repletas de cocodrilos en menos de doce horas (Captura de video)

El río Ord alberga unos 5.500 cocodrilos de agua dulce, lo que supone un ejemplar cada 10 metros a lo largo de la travesía. Aunque los cocodrilos de agua dulce son más pequeños y menos agresivos que los de agua salada, la tensión resultó inevitable. “Nadar en aguas abiertas me puso un poco nervioso”, relató el atleta. “Siempre existe el riesgo de encontrarse con animales salvajes”, añadió.

El atleta aclaró que el miedo no lo paralizó y que el equipo priorizó la seguridad ante cualquier amenaza: “No nos ponemos en peligro intencionadamente. Si vemos algo que parezca amenazante, cancelamos la actividad porque queremos ser prudentes y aprovechar estos retos para compartir mensajes positivos, no negatividad ni miedo”.

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Estrategia y adaptación ante condiciones extremas

Vista del lomo y la cabeza de un aligátor gris oscuro apenas visibles sobre la superficie de aguas onduladas con reflejos rosados
El atleta atravesó los peligros del río Ord acompañado de su equipo, lidiando con la presencia de miles de cocodrilos (Captura de video)

La ruta, desde el lago Argyle hasta Kununurra, implicó nadar durante casi 12 horas bajo el sol del Kimberley, con temperaturas que alcanzaron los 34°C (93°F). El esfuerzo se vio incrementado por la menor flotabilidad del agua dulce, lo que exigió más energía para mantener la postura. Donaldson explicó: “La falta de sal en el agua hace que sientas que arrastras mucho más las piernas, sobre todo cuando empiezas a fatigarte”.

El viento de cara y los tramos de “aguas estancadas”, donde la corriente desaparece, agregaron dificultad. El equipo de apoyo intentó protegerlo del sol y regular su hidratación. A lo largo del recorrido, recibió asistencia de especialistas en fauna local, quienes observaron la presencia de otras especies, como águilas, tortugas y grandes bagres.

Andy Donaldson, torso desnudo y bañador rojo, sonríe de pie en la orilla de un lago al atardecer, con un bote y personas al fondo
El reconocido nadador Andy Donaldson exhibe una sonrisa de satisfacción al salir del agua luego de una jornada extenuante (@andy.swimming)

La seguridad se mantuvo como prioridad absoluta. El nadador británico-australiano reiteró que el trabajo en equipo fue crucial: “Estos retos nunca se superan solos. Siempre hay un capitán, un remero y tu entrenador en el agua, personas que conocen bien los sistemas fluviales para que estés en buenas manos y puedas sortear esos tramos difíciles”.

Un récord mundial y una meta compartida

Donaldson llegó a Swim Beach, a 6 kilómetros de Kununurra, a las 17:29 horas, tras 11 horas y 51 minutos de esfuerzo continuo. Superó la marca anterior de Simone Blaser, quien en 2024 había finalizado el recorrido en 16 horas y 13 minutos, y que en esta ocasión formó parte del equipo de apoyo.

Un hombre joven y sonriente, Andy Donaldson, con un jersey negro, sostiene tres certificados Guinness World Records contra una pared blanca
Andy Donaldson muestra con orgullo sus tres certificados Guinness World Records por sus impresionantes logros en natación de larga distancia (@andy.swimming)

A su llegada, cientos de personas celebraron el logro en las orillas del río y nadadores locales se unieron a él en los últimos 200 metros de la travesía. El nadador describió la experiencia como la más impactante de su carrera: “Fue simplemente mágico: nadar a través de esos desfiladeros ancestrales, los acantilados rojos; el amanecer fue espectacular”.

El nadador destacó la belleza del entorno y la importancia del apoyo colectivo en este tipo de desafíos: “El equipo, la energía y el apoyo te impulsan cuando empiezas a flaquear. Estas maratones son similares a las maratones de la vida, donde, si quieres perseguir algo, un sueño o alcanzar grandes metas, puedes llegar mucho más lejos cuando tienes gente estupenda a tu alrededor”.

Mapa digital de Garmin Livetrack mostrando una ruta con marcadores numerados del 1 al 57 cerca de Kununurra y Jimbilum Community, con un marcador rojo
Un mapa digital que compartió el nadador muestra la ruta detallada que recorrió durante la travesía que lo enfrentó a más de un animal salvaje (@andy.swimming)

Antecedentes y proyección internacional

Andy Donaldson, nacido en Escocia y residente en Perth, suma este logro a una trayectoria consagrada en la natación de larga distancia. En 2023, completó el desafío Oceans Seven en un solo año, atravesando siete canales oceánicos, una gesta inédita en la historia de este deporte. Según The Guardian, el nadador ya había participado en pruebas épicas en Hawái, Grecia y Croacia, pero catalogó la experiencia australiana como la más especial de su carrera.

El desafío Dam to Dam no solo evidenció la capacidad física de Donaldson, sino también la importancia de la planificación y el conocimiento del entorno natural. El atleta y su equipo estudiaron a fondo la fauna local y las condiciones del río Ord, para minimizar riesgos y asegurar un desarrollo seguro de la prueba.

Un entorno salvaje, un mensaje de superación

Hombre en bañador sale del agua al atardecer, entre dos barcos. Una balsa flotante con personas y árboles distantes bajo un cielo anaranjado
El nadador británico-australiano completó los 55 kilómetros del río Ord en menos de 12 horas, sorteando miles de cocodrilos y temperaturas extremas, y superó por amplio margen la marca anterio (@andy.swimming)

La travesía de Donaldson pone en primer plano los retos únicos de la natación de ultramaratón en entornos salvajes. El nadador insistió en la necesidad de transmitir mensajes positivos y aprovechar el deporte para inspirar a otros: “Como siempre, la seguridad es lo primero. Queremos ser prudentes y aprovechar estos retos para compartir mensajes positivos, no negatividad ni miedo”.

El récord en el río Ord se suma a una serie de hazañas deportivas que promueven la exploración responsable y el respeto por la naturaleza. Donaldson concluyó que el contacto con el entorno australiano le permitió vivir una de las experiencias más intensas y gratificantes de su carrera, tanto en el plano deportivo como en el personal.

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