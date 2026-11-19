Futa obtuvo el reconocimiento de los Guinness World Records como el panda rojo más longevo en cautiverio tras alcanzar los 23 años de edad en Japón (Chiba Zoological Park)

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Futa, un panda rojo de 23 años que vive en el Parque Zoológico de Chiba, en Japón, fue reconocido oficialmente por los Guinness World Records como el ejemplar de su especie más longevo en cautiverio del que haya registro. El 17 de noviembre de 2026, el animal superó con amplitud la expectativa de vida promedio de la especie.

El ciclo de vida del panda rojo no supera los 17 años en promedio

La hazaña cobra dimensión cuando se la contrasta con los datos biológicos de la especie: estos animales viven, en promedio, entre 12 y 17 años. El registro anterior lo ostentaba Taylor, un ejemplar del ZooMontana, que alcanzó los 21 años. Futa lo superó en más de un año y medio, y sigue con vida.

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Nacido el 5 de julio de 2003 en el Zoo Municipal Nihondaira de Shizuoka, Futa debe su nombre al de su padre, Fufu. En 2004 fue trasladado al zoológico de Chiba y, apenas un año después de su llegada, protagonizó el episodio que lo haría célebre en todo el país.

El animal captó la atención pública en Japón tras pararse sobre sus patas traseras y protagonizar una campaña publicitaria de bebidas enlatadas (Chiba Zoological Park)

Aproximadamente un año después de su llegada, el panda comenzó a pararse sobre sus dos patas traseras, una postura inusual que llamó la atención del público japonés y se propagó con rapidez. La imagen se volvió tan popular que el animal fue convocado para protagonizar una campaña publicitaria de bebidas enlatadas. 21 años después de aquel primer registro, ya no cuenta con la condición física para repetir ese gesto, pero su longevidad lo mantiene en el centro de la atención.

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Según los Guinness World Records, Futa atravesó episodios de salud intermitentes a lo largo de los años y, en la actualidad, prefiere permanecer en espacios interiores cuando las condiciones climáticas no son favorables. A pesar de ello, se mantiene estable y en condiciones de seguir sumando días al récord que ya lleva su nombre.

La especie está en peligro y su población cayó un 50 % en las últimas tres décadas

Más allá de la historia de Futa, el panda rojo enfrenta una situación crítica en su hábitat natural. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica como especie en peligro desde 2015, con una población estimada en menos de 10.000 ejemplares en estado silvestre, cifra que representa una caída del 50 % respecto a los registros de 1997, según National Geographic.

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La especie habita bosques de montaña templados y húmedos, a alturas de entre 1.500 y 4.800 metros, en las laderas del Himalaya y zonas montañosas de China, con presencia también en Nepal, India, Bután y Myanmar. El hábitat potencial global no supera los 47.100 km², de acuerdo con estimaciones de la UICN.

Futa permanece en espacios interiores durante jornadas de clima adverso y mantiene un estado de salud estable en el Parque Zoológico de Chiba (Chiba Zoological Park)

El bambú constituye el 95% de su dieta: cada ejemplar consume hasta 1,8 kg por día, con preferencia por las puntas de hojas más nutritivas. Al igual que el oso panda gigante, poseen un hueso de muñeca extendido que funciona casi como un pulgar y les facilita sujetar los brotes, aunque ambas especies no tienen parentesco cercano, según el Zoológico Nacional Smithsonian.

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Fue clasificado durante años como mapache u oso; hoy es el único miembro vivo de su familia

La clasificación del panda rojo generó controversia durante décadas. Fue asignado sucesivamente a la familia de los mapaches y a la de los osos hasta que estudios de ADN confirmaron que pertenece a su propia familia, Ailuridae, de la que es el único representante vivo, según Britannica. Existen dos variedades: el panda rojo del Himalaya (Ailurus fulgens fulgens) y el panda rojo chino (Ailurus fulgens styani), este último de mayor tamaño y coloración más intensa.

Las principales amenazas que enfrenta la especie son la deforestación, la fragmentación del hábitat, la caza por su piel y el tráfico ilegal como mascota. El cambio climático agrava el panorama: el aumento en la frecuencia de aludes, inundaciones repentinas y la proliferación de plantas invasoras reducen aún más las áreas disponibles.

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En ese contexto, los programas de reproducción en cautiverio que llevan adelante zoológicos de América del Norte, Europa y Asia cobran una importancia creciente como resguardo frente a una eventual extinción, de acuerdo con el Zoológico Nacional Smithsonian.