5 generaciones, una misma fecha de cumpleaños y una tradición familiar que se convirtió en récord Guinness

Donald Harlow, a la izquierda; Arthur Bell, en el centro, y Emma Bell, a la derecha (Créditos: Guinness World Records)

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Una familia de Estados Unidos fue reconocida por establecer el récord Guinness con la mayor cantidad de generaciones nacidas en una misma fecha. Arthur Bell nació el 14 de septiembre de 2025, día en que también nacieron su madre, su abuelo, su bisabuela y su tatarabuelo. La cadena familiar se remonta a 1907.

Guinness World Records certificó que se trata de la primera familia que acredita cinco generaciones consecutivas con el mismo cumpleaños. La marca anterior, de cuatro generaciones, era compartida por siete familias y tenía registros desde el siglo XIX.

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La secuencia comenzó con Wilber Harlow, nacido el 14 de septiembre de 1907. Su hija Addie nació en esa misma fecha en 1949. A ella la siguieron su hijo Donald, en 1972; su nieta Emma, en 1997, y Arthur, hijo de Emma, en 2025. De esa forma, los nacimientos abarcan 118 años.

Arthur Bell completó una sucesión familiar iniciada en 1907

El nacimiento de Arthur transformó una coincidencia que la familia mantenía desde hacía más de un siglo en una marca mundial. Además, la sucesión conservó un orden alternado de sexos: varón, mujer, varón, mujer y varón.

Emma Bell contó a Guinness World Records que sus parientes conocían la singularidad de contar con cuatro generaciones nacidas el mismo día. Por eso, antes de pedir la certificación, esperaron a saber si el nacimiento de su segundo hijo podía extender la serie.

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La serie de nacimientos comenzó con Wilber Harlow en 1907 y abarcó 118 años hasta la llegada de Arthur en 2025 (Captura de video)

“Siempre supimos que teníamos un récord con cuatro generaciones, pero no presentamos la solicitud porque queríamos que la quinta naciera el 14 de septiembre”, dijo Emma a la entidad. “Funcionó. Presentamos la solicitud, más vale tarde que nunca, y ahora somos los únicos poseedores del récord, en vez de compartirlo”.

La fecha prevista para el parto de Arthur era el 14 de septiembre. Cuando la familia recibió esa información, consideró que podía continuar la tradición. El niño nació ese día, lo que permitió completar y certificar las cinco generaciones.

Su abuelo, Donald Harlow, relacionó el hecho con su fe. “Dios obra de maneras hermosas”, declaró. Durante el encuentro, también se dirigió a su nieto y lo llamó “nuestro niño milagro”.

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Los cumpleaños conjuntos fueron una tradición antes del reconocimiento

Mucho antes de que Arthur naciera, el 14 de septiembre ya era una fecha de reunión para la familia Harlow. Addie, Donald y Emma celebraban juntos sus cumpleaños, por lo general con una salida a un restaurante y una torta, según informó Guinness World Records.

Addie murió en 2023, dos años antes del nacimiento de Arthur, por lo que no llegó a conocer al bebé que completó la marca. Sin embargo, las celebraciones compartidas durante décadas permanecen como parte de la historia familiar.

Emma Bell postergó la solicitud ante el organismo internacional hasta el nacimiento de su segundo hijo (Captura de video)

Wilber Harlow murió antes de que naciera Donald. La organización indicó que fue jefe de correos y propietario de la tienda general Harlow, en Brooks, Iowa. Sin saberlo, su fecha de nacimiento quedaría vinculada a una cadena que abarcaría más de un siglo.

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Addie trabajó durante más de dos décadas como secretaria del jefe de Policía de La Vista, Nebraska. Tras jubilarse, dedicó tiempo a sus colecciones y a las reuniones con sus seres queridos, de acuerdo con la información divulgada por el organismo.

Maryville también une a dos generaciones de la familia

La familia identificó otra coincidencia relacionada con su historia. El sitio local First Alert 6 informó que Wilber Harlow y su esposa se casaron en Maryville, Misuri, la misma ciudad donde Emma Bell conoció a Wyatt Bell años después.

Wyatt participaba de los cumpleaños familiares antes de tener hijos con Emma. La pareja recibió primero a un hijo y, más tarde, advirtió que el nacimiento de Arthur podía coincidir con la fecha que unía a los Harlow desde 1907.

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Emma señaló que la continuidad de los nacimientos le resultó inesperada. “Parecía una coincidencia increíble, y todavía más porque mantuvo la tradición de varón, mujer, varón, mujer y varón”, afirmó a Guinness World Records mientras sostenía a Arthur.