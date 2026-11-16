Andrea Schmidt Timmons obtuvo el récord Guinness femenino tras sumar 83 tatuajes de Mickey Mouse en su cuerpo. (Guinness World Records)

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La estadounidense de origen alemán Andrea Schmidt Timmons obtuvo un título de Guinness World Records por reunir la mayor cantidad de tatuajes de un mismo personaje animado en el cuerpo (categoría femenina). La residente de Fayetteville, Carolina del Norte, lleva 83 diseños de Mickey Mouse en los brazos, la espalda, las manos y el rostro.

Schmidt Timmons nació en 1967 en Ulm, Alemania. En 1973, cuando tenía seis años, se mudó con su madre a Estados Unidos. Según relató a Guinness World Records, durante su adaptación al nuevo país comenzó a ver las animaciones de Mickey Mouse por televisión y estableció un vínculo duradero con el personaje.

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Con el tiempo, esa identificación se transformó en una afición constante. “Mi amor por Mickey Mouse creció a medida que me sentía más cómoda viendo sus animaciones y la forma en que era libre y siempre feliz”, afirmó en declaraciones recogidas por la entidad.

El vínculo de Schmidt Timmons con Mickey Mouse comenzó tras su mudanza desde Alemania hacia Estados Unidos en 1973. (Guinness World Records)

Antes de llevar esa afición a la piel, Schmidt Timmons ya coleccionaba objetos relacionados con el personaje. En su casa reúne peluches, afiches y otros recuerdos de Disney. Con los años, decidió convertir esa admiración en una serie de tatuajes que finalmente le permitió obtener el reconocimiento internacional.

El primer tatuaje fue un Mickey clásico en el antebrazo

Su primer tatuaje fue un Mickey clásico, con pantalones rojos, zapatos amarillos y guantes blancos, que se hizo en la parte interna del antebrazo derecho. Esa imagen marcó el inicio de una colección que luego incorporó decenas de versiones del personaje.

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El brazo izquierdo combina ilustraciones de Steamboat Willie, Mickey como mago y el Castillo de Cenicienta. (Guinness World Records)

Después eligió cubrir el brazo izquierdo con un tatuaje que reúne distintas versiones gráficas de Mickey Mouse. Allí incluyó referencias a Steamboat Willie, el cortometraje de 1928 que presentó al personaje, además de una imagen de Mickey como mago y otros estilos de diferentes períodos.

La composición también incorpora un mosaico de Mickeys de varios países alrededor de una imagen del Castillo de Cenicienta, en el parque Walt Disney World. Así, los tatuajes reúnen estilos y referencias de distintas etapas de la trayectoria del personaje.

En su espalda alternan figuras pequeñas y diseños de mayor tamaño. La parte baja está cubierta por siluetas de la cabeza de Mickey, mientras que la superior muestra cinco bocetos tempranos vinculados con su creación en la década de 1920. En sus inicios, el personaje iba a llamarse Mortimer Mouse.

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La mujer acumuló peluches, afiches y diversos objetos de Disney antes de iniciar su serie de tatuajes. (Guinness World Records)

Los diseños inspirados en Alemania remiten a su historia familiar

Timmons destacó que los Mickeys de inspiración alemana tienen un valor especial para ella, porque los asocia con su origen y su familia. Uno de ellos, ubicado en el interior del antebrazo, lleva la inscripción “Mickey Maus”, el nombre del personaje en alemán.

Ese fue el primer tatuaje que se hizo. Junto a él incorporó uno de los más recientes, un Mickey de estilo retrofuturista, con una pequeña hendidura en una oreja, cicatrices y varios tatuajes dibujados sobre su cuerpo. La elección dialoga con la propia apariencia de la coleccionista.

La serie incluye, además, una figura pequeña en la sien derecha. Andrea la consideró el toque final de los diseños que lleva en el cuerpo, aunque aclaró que todavía tiene espacio en la espalda. “Tengo lugar para más”, dijo a Guinness World Records, y anticipó que planea sumar nuevos diseños.

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Un diseño con la inscripción "Mickey Maus" rinde homenaje a las raíces familiares de la coleccionista en Alemania. (Guinness World Records)

El reconocimiento no cambió ese propósito. Madre de tres hijos y abuela de seis nietos, afirmó que su colección de tatuajes continúa abierta y que también seguirá reuniendo objetos de Mickey Mouse. La afición la acompaña desde la infancia.

Aunque tiene una amplia colección de objetos y tatuajes dedicados al personaje, Schmidt Timmons todavía no visitó Walt Disney World. “En mi lista de deseos está tomarme algún día una foto y conseguir un autógrafo de Mickey Mouse frente al castillo”, expresó a Guinness World Records.