Castillo de Petrelë: del refugio de héroes en la Edad Media al destino favorito de Albania

El Castillo de Petrelë en Albania sobresale por su arquitectura defensiva y su importancia estratégica desde el siglo VI (Wikipedia)

La historia del Castillo de Petrelë, enclavado en el corazón de Albania, es un testimonio vivo de la capacidad humana para construir, resistir y adaptarse a lo largo de los siglos. Esta fortaleza, que se eleva sobre una colina rocosa a escasos 15 kilómetros de Tirana, no solo destaca por su imponente arquitectura, sino también por el papel estratégico y simbólico que ha desempeñado desde el siglo VI en la defensa del territorio albanés.

Origen y función defensiva: un bastión bizantino en los Balcanes

El Castillo de Petrelë fue erigido en el siglo VI como parte de un complejo sistema de fortificaciones bizantinas, diseñado para proteger las rutas comerciales y los accesos al interior de Albania frente a las invasiones. De acuerdo con Into Albania, la fortaleza se integraba en una red de señales mediante hogueras, conectando la costa adriática con los valles y las ciudades del interior. Estas señales de fuego proporcionaban un sistema de alerta temprana, permitiendo comunicar la llegada de ejércitos enemigos en tan solo minutos.

La ubicación estratégica del castillo, sobre una colina que domina el valle del río Erzen, le otorgaba una ventaja táctica indiscutible. Desde sus torres, los defensores podían observar cualquier movimiento sospechoso y, ante una amenaza, encender las fogatas que advertían a otras fortalezas de la región. Esta capacidad de comunicación visual fue esencial durante los numerosos conflictos medievales que asolaron los Balcanes.

El Castillo de Petrelë se mantiene firme gracias a muros gruesos y restauraciones recientes que preservan su esencia medieval para el turismo (Wikipedia)

La mayor parte de la estructura actual, con su característica planta triangular y sus robustas torres redondas, corresponde a las reformas realizadas durante el siglo XV, una época de intensas luchas contra el Imperio Otomano. Los trabajos de restauración y ampliación en esa etapa dotaron al castillo de su aspecto moderno, reforzando aún más sus defensas y adaptándolo a las nuevas exigencias bélicas, según Visit Tirana.

Un liderazgo femenino en tiempos de guerra

Más allá de su arquitectura y su funcionalidad militar, el Castillo de Petrelë está vinculado de manera inseparable a las figuras históricas que lo habitaron. Destaca especialmente Mamica Kastrioti, hermana del héroe nacional albanés Skanderbeg (Gjergj Kastrioti), quien lideró la resistencia contra la dominación otomana en el siglo XV.

Mientras Skanderbeg organizaba la defensa de Albania desde el castillo de Krujë, Mamica asumió la responsabilidad de proteger la zona de Petrelë, convirtiéndose en un símbolo de coraje y liderazgo femenino en una época marcada por la violencia y la inestabilidad.

Las crónicas recogidas por la Enciclopedia Británica e Historia Shqiptare subrayan la importancia de la red de alianzas familiares y la capacidad de los Kastrioti para movilizar a la población local en la defensa de su territorio. La figura de Mamica, al frente de la fortaleza, ilustra la participación activa de las mujeres en la historia militar de Albania, desafiando los estereotipos de género de su tiempo.

(Wikipedia)

La presencia de Mamica en el castillo no solo garantizó la seguridad de una posición clave, sino que también permitió mantener la moral de los defensores y coordinar los intercambios de información con otras fortalezas, como la de Krujë, visible desde las torres de Petrelë en los días despejados.

Conservación, turismo y legado cultural

El paso de los siglos no ha logrado doblegar la solidez del Castillo de Petrelë. Según el portal Viajar Albania, su diseño compacto y los muros de gran grosor han sido claves para resistir los embates de terremotos y conflictos armados. La restauración reciente ha permitido preservar su esencia medieval, al tiempo que se ha adaptado para recibir visitantes de todo el mundo.

Hoy en día, el castillo alberga un restaurante que invita a los visitantes a disfrutar de la gastronomía local en un entorno cargado de historia. Sentarse a la mesa en uno de sus salones es evocar la vida cotidiana de los soldados e habitantes que, durante siglos, defendieron estas paredes. El ascenso a pie desde el pueblo de Petrelë, siguiendo el sendero empedrado entre olivos y cipreses, ofrece una experiencia única: a cada paso, el viajero siente que retrocede en el tiempo.