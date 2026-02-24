Turismo

El Gobierno firmó un memorándum con Israel sobre turismo y reforzó la relación bilateral entre ambos países

El acuerdo incluye la apertura de una nueva ruta aérea que conectará Buenos Aires y Tel Aviv. Además, buscará facilitar nuevas oportunidades de inversión

El acuerdo lo firmaron el canciller Pablo Quirno y el ministro israelí Haim Katz

Argentina e Israel reforzaron este martes la relación bilateral con la firma de un nuevo memorándum de entendimiento para impulsar el turismo, promover inversiones y abrir nuevas fuentes de empleo. El acuerdo se rubricó en el Palacio San Martín, con la firma del canciller Pablo Quirno y el ministro israelí Haim Katz, y contempla la apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv que, se prevé, comience a funcionar este año.

El documento establece las bases para una cooperación turística más profunda. Entre los objetivos principales se encuentra el fomento de viajes tanto grupales como individuales y una articulación más estrecha entre operadores y agencias del sector.

El memorándum también incentiva el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en turismo. Incluye el desarrollo conjunto de nuevos productos y servicios, así como la promoción coordinada de destinos y la actualización de información estadística.

Uno de los ejes destacados del acuerdo es la mejora de la conectividad aérea. Durante la visita oficial del presidente Javier Milei a Israel en junio de 2025 se anunció la apertura de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv. La puesta en marcha de esta ruta busca facilitar el movimiento de turistas y fortalecer las oportunidades económicas bilaterales.

El acuerdo busca un marco de cooperación para fomentar viajes en grupo e individuales

Se espera que el nuevo enlace consolide el flujo creciente de viajeros y refuerce los lazos sociales y comerciales entre ambas naciones. Durante enero de 2026, ingresaron al país 7.545 visitantes provenientes de Israel. Esto representó un incremento del 12,7% respecto al mismo mes de 2025. El aumento refleja una tendencia positiva en el movimiento turístico bilateral, que el memorándum busca potenciar mediante una cooperación más estrecha.

El acuerdo tiene como meta impulsar la inversión y la generación de empleo en la industria turística. Favorece la colaboración entre organismos y especialistas, lo que puede derivar en una modernización de la oferta y mayor captación de capital.

Mediante la articulación público-privada y el intercambio de mejores prácticas, Argentina e Israel aspiran a posicionarse como destinos atractivos y confiables para inversionistas en el ámbito turístico.

La firma del memorándum, además, contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela.

La firma del acuerdo contó con la presencia de Daniel Scioli y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela

El presidente Javier Milei ya había suscrito un acuerdo con el gobierno de Benjamín Netanyahu en 2025, cuando firmaron el Memorando por la Democracia y la Libertad. Se trató de una declaración de principios que promueve la cooperación entre ambos países para enfrentar el terrorismo internacional y la ola de antisemitismo que atraviesa al planeta.

Esto se dio en el marco de la relación que tienen ambos mandatarios. Además, en el contexto de que ambos países sufrieron acontecimientos trágicos que han fortalecido sus vínculos institucionales: los atentados a la embajada israelí en Buenos Aires (1992) y la AMIA (1994) ejecutados por Hezbollah, y el ataque terrorista de Hamas a Israel cometido en octubre de 2023.

El texto del Memorándum a favor de la democracia y la libertad fue elaborado entre el ex canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Israel, Alex Wahnish, quien negoció su versión final con la Oficina del Primer Ministro, según las instrucciones directas del propio Milei.

Se trata de un convenio diplomático que fortalece la alianza geopolítica entre Argentina e Israel por su defensa de la democracia y la libertad.

Y en su primera palabra -Memorando- Milei buscó dejar atrás un concepto político que implica un cuestionamiento directo a Cristina Fernández de Kirchner y su decisión de suscribir con Irán un memo destinado a cerrar la causa AMIA y evitar la condena a los terroristas financiados por Teherán.

