Las 10 ciudades con la brisa perfecta para viajar en 2026, según un estudio científico

Una investigación evaluó más de 100 destinos turísticos en el mundo en busca de la brisa perfecta basada en temperatura, viento y humedad (Freepik)

Viajar implica explorar destinos nuevos y también encontrar ese nivel de comodidad climática que sólo una brisa perfecta puede otorgar. Más allá de los monumentos históricos y la riqueza cultural, cada vez más personas consideran el clima como un factor esencial al elegir su próximo lugar para vacacionar. La búsqueda se orienta a rincones donde el viento ofrece un equilibrio: ni ráfagas que resulten molestas ni ausencia de movimiento que acreciente el calor.

De este modo, un estudio científico reciente permitió identificar los sitios ideales en los que la brisa natural se convierte en la característica clave para una experiencia memorable lejos de casa. Un grupo de especialistas elaboraron cuáles son los diez destinos con mejor clima.

En respuesta a este interés creciente, un equipo encabezado por el meteorólogo Jim NR Dale, con el respaldo de la firma AllClear, diseñó un método objetivo para identificar la brisa más agradable a nivel mundial.

El análisis sometió más de 100 destinos turísticos a una evaluación basada en temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento. Para el equipo investigador, la brisa ideal es aquella que surge cuando estas variables se combinan de manera precisa, generando mayor confort que cualquier avance tecnológico en climatización.

Así lo explicó el autor: “La brisa perfecta puede ser difícil de conseguir, especialmente en días calurosos y húmedos, cuando más la necesitas”. Asimismo, agregó que “cuando todos los elementos se alinean, puede ser más refrescante que cualquier aire acondicionado y completamente natural”.

Sidney lidera el ranking mundial de brisas ideales según un estudio científico (EFE/Tracey Nearmy)

El método distingue condiciones óptimas tanto en zonas costeras como en ciudades de interior. En las áreas junto al mar, las variables ideales contemplan temperaturas de 23 a 29 ℃, velocidad del viento entre 16 y 24 km/h, y humedad de 65% a 70%, con brisas marinas que revierten el calor.

Para regiones del interior, la temperatura recomendada ronda los 30 ℃, con una humedad levemente inferior y vientos que suelen venir del cuadrante norte. Esta combinación propicia el frescor natural que muchos buscan al viajar.

Sidney, la ciudad con la brisa más perfecta

En el marco de este ranking global, Sidney se posiciona como la ciudad donde la brisa alcanza el mayor grado de perfección, con una puntuación de 96,4 sobre 100. La ciudad australiana se destaca por su clima cálido, la presencia de playas emblemáticas y su privilegiada ubicación costera, que generan las condiciones propicias para el flujo de aire más placentero, tanto para visitantes como para quienes residen allí.

El estudio resalta que quienes pasean por la urbe o se relajan en sus terrazas pueden experimentar ese deseado equilibrio climático.

Las condiciones ideales para la brisa en destinos costeros requieren temperaturas de 23 a 29 ℃, vientos de 16 a 24 km/h y humedad entre 65% y 70% (REUTERS/Steven Saphore)

El equipo de AllClear resalta que Sidney es la gran líder mundial y explican que “las cálidas temperaturas y su ubicación costera crean las condiciones ideales para disfrutar de la brisa”. Este reconocimiento convierte a la metrópoli en referencia dentro del segmento de clima confortable para el turismo internacional.

Letitia Smith, directora de comunicaciones del equipo investigador, remarca que la brisa adquiere un valor particular al considerar la comodidad en países cálidos.

De este modo, la especialisra destaca: “Al planificar unas vacaciones, el sol suele ser el protagonista, pero la brisa puede marcar la diferencia en la comodidad del viaje, sobre todo en destinos más cálidos”. Subraya que una brisa continua puede transformar una estadía, especialmente para personas con necesidades médicas específicas.

El top 10 de ciudades con las brisas más perfectas

El estudio abarca destinos de todos los continentes y establece el siguiente top 10 de ciudades con las brisas más perfectas según la fórmula científica:

Sidney , Australia: 96,4

, Australia: 96,4 Río de Janeiro , Brasil: 93,1

, Brasil: 93,1 Pafos , Chipre: 91,4

, Chipre: 91,4 Puerto de la Cruz , España: 89,6

, España: 89,6 Phuket , Tailandia: 87,4

, Tailandia: 87,4 Whitsundays , Australia: 85,0

, Australia: 85,0 Ibiza , España: 83,3

, España: 83,3 Cefalú , Italia: 79,0

, Italia: 79,0 Galle , Sri Lanka: 76,4

, Sri Lanka: 76,4 Boa Vista, Cabo Verde: 75,2

Destinos como Río de Janeiro se benefician de los vientos refrescantes del Atlántico, mientras que Pafos, en Chipre, se distingue por sus suaves brisas mediterráneas. Puerto de la Cruz y Phuket también figuran por su clima ideal a la orilla del mar.

Ciudades del interior, como Zúrich, lideran su segmento con una puntuación destacada entre las metrópolis alejadas del mar. Entre los primeros quince puestos aparecen también Whitsundays y Melbourne, ambas en Australia, lo que evidencia el atractivo del país en cuanto a condiciones óptimas de brisa.

Río de Janeiro se ubica en el segundo lugar, siendo la ciudad con la segunda mejor brisa del mundo (REUTERS/Michael Dalder)

Los destinos que no se podrán visitar en 2026

Sin embargo, el panorama turístico de 2026 estará marcado por el cierre temporal o definitivo de emblemáticos sitios culturales alrededor del mundo debido a renovaciones, restauraciones o transformaciones profundas. Los viajeros deberán ajustar sus planes frente a la inusual inaccesibilidad de museos, templos, librerías y otras atracciones icónicas, enumeró CNN.

En París, el Centro Pompidou permanece en una renovación integral, con reapertura prevista para 2030, mientras que la alternativa para los aficionados al arte moderno será el nuevo centro KANAL en Bruselas, cuya apertura está programada para noviembre de 2026.

En Corea del Sur, el templo budista Gounsa quedó inhabilitado tras un incendio en 2025; como alternativa, quienes busquen un monumento histórico pueden visitar el templo Bongjeongsa en Andong, que resguarda el edificio de madera más antiguo del país.

En el norte de Francia, el tapiz de Bayeux dejó de exhibirse hasta 2027 por obras de modernización, aunque estará temporalmente disponible en el Museo Británico en 2026. Por su parte, el Museo Bonnat-Helleu en Bayona ofrece una colección de arte notable durante este periodo. En Nueva York, la azotea del Museo Metropolitano de Arte está cerrada hasta 2030; mientras tanto, el Parque de Esculturas de Sócrates en Queens ofrece exposiciones al aire libre con vistas urbanas privilegiadas.

Otras restricciones afectan a lugares como la librería Bluestockings de Nueva York y las Catacumbas de París, lo que impulsa a los entusiastas de la cultura y la historia a buscar rutas y experiencias alternativas durante sus viajes.