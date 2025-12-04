Turismo

Arquitectura, memoria y comunidad: el caso del pueblo que planteó un nuevo paradigma sobre el Mediterráneo

En el corazón del suroeste turco, Akyaka se consolida como referencia internacional al lograr un equilibrio entre tradición, desarrollo local y atractivo turístico

Guardar
Los habitantes de Akyaka valoran
Los habitantes de Akyaka valoran la armonía entre modernidad, naturaleza y herencia cultural (foto: Wikimedia Commons)

En el suroeste de Turquía, Akyaka se alza como uno de los últimos refugios de calma y autenticidad en el litoral mediterráneo, un pueblo que estuvo a punto de perder su esencia ante el implacable avance del cemento. Hoy, sus casas encaladas, con entramados de madera y generosos aleros, parecen crecer en armonía con las montañas cubiertas de pinos y las aguas cristalinas del río Azmak, componiendo una postal viva que, por poco, no existió.

Lo que muchos ignoran es que detrás de este equilibrio hay un nombre fundamental: Nail Çakırhan, el poeta y arquitecto autodidacta que, con un plan preciso y sensibilidad, salvó a Akyaka de la “plaga” del desarrollo indiscriminado.

El giro que cambió la historia

En la década de 1970, Akyaka era apenas un pequeño asentamiento pesquero rodeado de pantanos y mosquitos, sin más atractivo que su entorno natural, de acuerdo con lo resaltado por el Fethiye Times. Mientras el turismo crecía y otras zonas de Anatolia sucumbían ante la construcción masiva, el pueblo parecía destinado al mismo destino. Entonces ocurrió el giro decisivo.

Para 1971, Çakırhan llegó al lugar junto a su esposa, la arqueóloga Halet Çambel, con la intención de retirarse. Pero, lejos de conformarse con la vida tranquila, supo que aquel entorno merecía ser protegido: “Sabía que la tierra era especial y no iba a permitir que la destruyeran”.

Sin formación académica en arquitectura, el poeta se inspiró en los modelos tradicionales de la época otomana y edificó su casa en un acantilado con vistas al mar. Pero no era solo una vivienda: su diseño, sencillo y funcional, integraba métodos autóctonos y materiales naturales. Las paredes blancas, los aleros profundos y la ventilación cruzada hacían frente al sofocante calor, y las estructuras de madera resistían los frecuentes terremotos de la región. El interior, modesto y práctico, encarnaba la perfecta combinación entre tradición, utilidad y elegancia.

Este enfoque singular resultó tan innovador que le valió el Premio Aga Khan de Arquitectura en 1983, reconocimiento excepcional para alguien ajeno a círculos académicos. Su creación, sin embargo, trascendió el plano personal: “Su casa era más que un lugar para vivir, se convirtió en un modelo para otros”, señaló CNN Travel.

Akyaka destaca por su arquitectura
Akyaka destaca por su arquitectura tradicional y la integración de las casas con el entorno natural (foto: Wikimedia Commons)

Pronto, los habitantes influyentes de la región, cautivados por la propuesta de Çakırhan, solicitaron casas bajo el mismo concepto. Así, la demanda avivó oficios que languidecían, como la carpintería, generando empleo y permitiendo que una nueva generación aprendiera de los métodos ancestrales. La visión del poeta se erigió, literalmente, en la base del futuro urbanismo de Akyaka.

El resultado fue tan contundente que, a partir de la década de 1990, al redactar las normas de desarrollo urbanístico, los estándares definidos por Çakırhan se adoptaron para la mayoría de las nuevas construcciones. Según testimonios, este paso “prácticamente salvó a la ciudad del espantoso crecimiento canceroso del hormigón”. El pueblo preservó su identidad arquitectónica, evitando el destino de otras localidades turísticas devastadas por el avance descontrolado de los bloques de cemento.

La transformación

El impacto de Çakırhan se percibe no solo en lo físico, sino también en el cambio de mentalidad de sus habitantes. Tal es el caso de Hamdi Yücel Gürsoy, propietario del Hotel Yücelen, quien recuerda que sus sueños “eran muy diferentes antes de conocer a Nail”. Explicó que, gracias al arquitecto, aprendió a valorar “la gente, la naturaleza y la cultura”. Así lo relata: “A veces, una persona llega a tu vida y la cambia por completo. Nail fue una de ellas”.

Eniz Tunca Özsoy, quien trabajó como asistente de Çakırhan y luego forjó su propia carrera, sostiene que Akyaka se transformó en un crisol de la vida intelectual turca. “Aquí había intelectuales, auténticos intelectuales”, afirma.

En la actualidad, Akyaka ostenta el estatus Cittaslow, reconocimiento mundial que distingue a las ciudades comprometidas con la calidad de vida y la conservación de su herencia. Visitantes recurrentes, como Ezgi Yasemin, elogian el atractivo único del lugar: “Ciudades antiguas, montañas, eucaliptos, naranjos, campos de sésamo, un río Azmak limpio y gente intelectual”, detalló a The Guardian.

El pueblo ha evitado la
El pueblo ha evitado la masificación turística gracias a normas urbanísticas inspiradas en la tradición local (foto: Wikimedia Commons)

El desafío de mantener la autenticidad

No todo es fácil. El éxito genera presiones: en los últimos cinco años, especialmente tras la pandemia, el pueblo ha atraído a quienes buscan escapar del caos urbano. Su inclusión reciente entre los Mejores Pueblos Turísticos de las Naciones Unidas amenaza con comprometer la atmósfera apacible. Aunque las normas urbanísticas frenan la proliferación de torres de hormigón, el incremento del turismo y el ritmo agitado del verano ponen a prueba el espíritu “lento” de Akyaka.

“Ahora soy la persona más consciente del medio ambiente en Muğla. Se lo debo a Nail Çakırhan y Halet Çambel”, afirmó Gürsoy.

A pesar de estos desafíos, sigue siendo posible disfrutar del auténtico encanto del pueblo. Ali Şahin, dueño del restaurante Halil’in Yeri, resume el sentimiento general: “He viajado por todo el mundo, pero nunca he visto un lugar que tenga las cuatro cosas en uno: mar, llanura, montaña y río”.

Temas Relacionados

AkyakaNail ÇakırhanDesarrollo sostenibleArquitectura tradicional turcaBahía de GökovaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las ciudades más elegidas por los viajeros +50 argentinos en 2025

Cultura, gastronomía e historia guían la elección de actividades, y la digitalización, la búsqueda de calidad y la anticipación marcan el perfil del turismo silver de nuestro país

Las ciudades más elegidas por

Así es Gubbio, el pueblo montañoso que todos los años asombra con el árbol de Navidad más grande del mundo

Manteniendo viva una costumbre que involucra a voluntarios y atrae a viajeros de todo el mundo, la tradición transforma la ladera del lugar cada vez que se acerca el mes de diciembre

Así es Gubbio, el pueblo

Descuentos de Black Friday en vuelos nacionales e internacionales: así están las mejores ofertas del año en Perú

Las promociones estarán vigentes del 26 de noviembre al 3 de diciembre con rebajas de hasta el 38 % en varios destinos

Descuentos de Black Friday en

Paisaje y memoria: así es el pueblo que guarda el secreto de Domenico Modugno y la canción más popular de Italia

La generación silver encuentra en este rincón del Adriático el despertar de un recuerdo de juventud cuando la inconfundible voz del artista flota sobre el mar con ‘Volare’, en un eco que nunca se apaga

Paisaje y memoria: así es

Cuáles fueron los destinos más elegidos y cuánto gastaron los argentinos durante el fin de semana largo

Se movieron más de 1,6 millones de turistas por todo el país, un 21% más que el año pasado. Cuál fue el gasto promedio por persona

Cuáles fueron los destinos más
DEPORTES
Mercedes Paz dejó de ser

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Lionel Messi habló antes del sorteo del Mundial: las charlas íntimas con Scaloni, las chances de Argentina y su reacción ante videos inéditos

El posteo del Barcelona con Julián Álvarez como protagonista que enloqueció a los fanáticos en medio de los rumores de su fichaje

Los juveniles de Boca Juniors que podrían ser promovidos a Primera tras ser campeones con la Reserva

Locura por Neymar: un fanático invadió el campo y empujó a un futbolista del Santos contra los bancos de suplentes por error

TELESHOW
La ironía de Araceli González

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

Alianzas fuera de lo común: Nicolás Cabré y Rocío Pardo apostaron por el diseño artesanal para su boda

Los saludos a Rocío Marengo por el nacimiento de su primer hijo: de la promesa de Marley a la emoción de los Fort

Lali Espósito reveló los cambios extremos en su cuerpo luego de cada show: “Soy Cande Vetrano”

Tini Stoessel compartió el álbum de sus días perfectos: relax entre amigos, familia y cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Putin rechazó parte del plan

Putin rechazó parte del plan de paz de Trump para Ucrania y dijo que tomará el Donbas “por medios militares u otros”

“Un día con Peter Hujar” lidera nominaciones a los Spirit Awards

Una ONG abrirá en Costa Rica un Museo de la Memoria sobre violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua

El Banco Central de Paraguay revisó al alza el crecimiento del PIB de 2024 hasta el 4,7%

Leonardo Padura recibió el doctorado honoris causa por su “extraordinaria” obra en México