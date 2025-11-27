Este es el pueblo habitado más alto de Europa: entre montañas, con torres medievales y declarado Patrimonio de la Humanidad

Ushguli, en Georgia (Adobe Stock).

A los pies de las cumbres nevadas del Cáucaso, donde el tiempo parece transcurrir con otra cadencia y la naturaleza impone su propio ritmo, persisten rincones que desafían los límites de la vida humana. Allí, en las regiones más remotas de Georgia, los glaciares dominan el horizonte y las nieves perpetuas cubren el terreno durante buena parte del año.

Quienes exploran estos paisajes reciben la recompensa de contemplar asentamientos que traducen la resiliencia humana en arquitectura y tradición, preservando costumbres que apenas han cambiado en varios siglos. Entre estos lugares, ningún otro impresiona tanto como Ushguli, enclave que se erige bajo la majestuosa sombra del monte Shkhara.

Un refugio en las alturas caucásicas

Las condiciones en las que se encuentra Ushguli resultan tan extremas como fascinantes. Allí, a una altitud que oscila entre los 2.086 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, la vida se organiza con especial austeridad. El clima requiere una adaptación total, ya que la nieve cubre el terreno durante seis meses continuos. Esta realidad obliga a los cerca de doscientos habitantes a desarrollar rutinas muy diferentes a las que imperan en las áreas bajas del país. No es de extrañar que la comunidad solo disponga de una pequeña escuela que, por las condiciones meteorológicas y la dificultad del acceso, no siempre puede mantener sus puertas abiertas con regularidad.

El aislamiento de este enclave es patente durante buena parte del año, dado que las rutas de acceso se tornan intransitables por la acumulación de nieve. Sin embargo, lejos de desalentar a sus pobladores, esta circunstancia ha propiciado una convivencia marcada por la autosuficiencia, el sentido de la responsabilidad colectiva y la transmisión de historias y tradiciones que perviven desde hace siglos.

Un legado que traspasa generaciones

Ushguli, en Georgia (Adobe Stock).

La historia de Ushguli se remonta a la Edad Media, periodo en el que se levantaron muchas de sus edificaciones más emblemáticas. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el núcleo posee una riqueza patrimonial singular, concentrando las huellas de antiguos linajes y de una cultura resistente. En la colina cercana se alza la iglesia de la Madre de Dios, un templo del siglo XII que se mantiene como punto de referencia espiritual y cultural para los habitantes y para quienes llegan en busca de huellas de la historia profunda de la región.

Una de las particularidades más llamativas de Ushguli reside en la conservación de más de cuarenta torres de piedra, muchas de ellas construidas entre los siglos XI y XIII. Originalmente, estas estructuras servían como refugio y defensa en los frecuentes enfrentamientos entre clanes. Siglos después, se han convertido en símbolos de identidad colectiva y orgullo local, marcando el perfil del pueblo cuando la niebla se disipa y permiten al visitante reconocer la fuerza de quienes las erigieron.

Un viaje exigente hacia el corazón de Svanetia

Llegar hasta la comuna Ushguli no es tarea simple. La travesía comienza habitualmente en Mestia, la capital de la Alta Svanetia. Desde allí parte el único acceso posible, que suma más de cuarenta kilómetros por pistas de montaña labradas sobre valles glaciares, flanqueados por aldeas dispersas. Tal recorrido suele estar impracticable durante gran parte del invierno, lo que acentúa el aislamiento del pueblo.

Quienes emprenden la ruta hacia Ushguli sienten que se acercan a un territorio al margen del resto de Europa. El espectáculo visual que ofrece el punto de llegada resulta difícil de igualar: las torres medievales apuntando hacia el cielo al pie del imponente monte Shkhara, que con sus 5.193 metros corona el paisaje y seca la mirada del visitante en la lejanía.